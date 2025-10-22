ETV Bharat / entertainment

INTERVIEW: 'ত্রৈলোক্য আজ অবধি কেউ শুট কর‍তে পারেনি'- কোন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিলেন পরিচালক মধুরা ?

'গণশত্রু' সিরিজে পাঁচটি গল্পের মধ্যে একটি পরিচালনা করেছেন সিনেমাটোগ্রাফার মধুরা পালিত।

আসছে 'গণশত্রু' (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 22, 2025 at 2:29 PM IST

কলকাতা, 22 অক্টোবর: ত্রৈলোক্য দেবী, হুব্বা শ্যামল, সজল বারুই, চেনম্যান, রশিদ খান অন্ধকার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এই নামগুলি অনেকেরই জানা ৷ এবার তাদের গল্পকে কেন্দ্র করে আসছে নতুন সিরিজ 'গণশত্রু' ৷ একসময়ের অন্ধকার জগতে যাদের নামে কাঁপত শহর সেই মানুষের জীবন উঠে আসবে এই গল্পে। 31 অক্টোবর দর্শকের দরবারে আসছে নয়া অরিজিনাল সিরিজ 'গণশত্রু'। সিরিজে রয়েছে পাঁচটি গল্পের মধ্যে একটি ত্রৈলোক্য দেবীর অংশ পরিচালনা করেছেন সিনেমাটোগ্রাফার মধুরা পালিত। এই সিরিজের হাত ধরেই পরিচালনায় হাতেখড়ি ক্যামেরার লেন্সে চোখ রাখা মধুরার ৷

বিনোদন দুনিয়ায় মধুরার জার্নি শুরু হয় সিনেমাটোগ্রাফার হিসেবে। সেই জার্নি কম বড় নয়। অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়ের আর্ট ফিল্ম 'আমি ও মনোহর' দিয়ে সিনেমাটোগ্রাফার হিসাবে জার্নি শুরু হয় মধুরার। এরপর একে একে 'ওয়াচমেকার', 'মুখোশ', 'দিলখুশ', 'কিশমিশ', 'কথামৃত', 'সহবাসে' থেকে 'চিনি 2', 'টেক্কা', 'কাছের মানুষ' সহ বহু ছবি এবং ওয়েব সিরিজের ক্যামেরার দায়িত্ব সামলেছেন তিনি। ছাপ রেখেছেন দর্শক মহলে। আর এবার পরিচালনা করলেন সিরিজ। 'গণশত্রু' সিরিজে ত্রৈলোক্য দেবীর জীবনের অংশটি পরিচালনা করলেন তিনি।

মুখোমুখি পরিচালক-সিনেমাটোগ্রাফার মধুরা পালিত (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, সত্যজিৎ রায় ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউট থেকে সিনেমাটোগ্রাফি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন মধুরা ৷ তিনি ইন্ডিয়ান ওম্যান সিনেমাটোগ্রাফার্স কালেকটিভ সংস্থারও সদস্যও ৷ এমনকী, 2019 সালে কানস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রথম ভারতীয় হিসাবে প্রমিসিং সিনেমাটোগ্রাফার হিসাবে জিতেছেন স্পেশাল এনকারেজমেন্ট। পরিচালনায় আসার কোনও পরিকল্পনাই তাঁর ছিল না বলে জানালেন মধুরা।

তিনি বলেন, "আমার কোনও প্ল্যানই ছিল না। যখন আমাকে এই কাজটার জন্য জি ফাইভ থেকে অফার দেওয়া হয় আমি রাজি হই। আসলে আমার মনের মধ্যেই এটা ছিল যে এমন কোনও গল্প যদি আমি কখনও না পাই যেটা আমি বলতে চাই তেমন নাহলে আমি পরিচালনা করব না। ত্রৈলোক্যতারিণীর এই গল্পটা আমার বিশেষভাবে ভীষণ পছন্দের ছিল। আর এটা নিয়েই আমাকে কাজ করতে হবে জেনে রাজি হই। অনেকদিন আগেই আমার এটা নিয়ে কাজ করার ইচ্ছা ছিল। সেই সুযোগটাও এলো আবার পাওলিদি অভিনয় করবে সেই চরিত্রে সব মিলিয়ে খাপে খাপ হওয়ায় ব্যাপারটা হয়ে গেল।"

শুরুতেই অন্ধকার জগতের গল্প নিয়ে কাজ করতে গিয়ে কতটা চ্যালেঞ্জ ছিল? মধুরা বলেন, "ত্রৈলোক্য আজ অবধি কেউ শুট কর‍তে পারেনি। অনেকেই ঘোষণা করেও কাজটা করে উঠতে পারেনি। আমাদের প্রথম দিনের শুটিং ক্যানসেল হয়। সেদিন প্রবল বৃষ্টিতে কলকাতার অবস্থা কী হয়েছিল সবাই জানে। আমরা তাই বলাবলি করছিলাম আমাদেরও ত্রৈলোক্য শুট করতে দিচ্ছে না!..." তিনি আরও বলেন, "গণশত্রু'-তে যে চরিত্রগুলো দেখানো হচ্ছে তার প্রত্যেকটা গল্প এবং চরিত্রগুলোর মধ্যেই অন্ধকারের পাশাপাশি আলোও আছে। ধূসর একটা দিক আছে। সেগুলোও আমাদের দেখতে হবে। আমার থ্রিলার খুব পছন্দ। তাই আরও বেশি কাজটা মন দিয়ে করেছি। প্রথমবার পরিচালনা। তাই টেনশনও কাজ করছিল। দেখা যাক কী হয়।"

অনেক রিসার্চ ওয়ার্ক ছিল এই কাজটার জন্য, জানান মধুরা। বলেন, "1880 সালটা ধরতে হয়েছে আমাকে। সেই সময়ের সামাজিক প্রেক্ষাপট আর এখনকার প্রেক্ষাপট এক নয়। কোন জায়গাটা বলতে চাই, কতটা বলতে চাই আর চাই না সেই নিয়েও অনেক ভাবনাচিন্তা ছিল আমাদের। প্রচুর পড়াশুনা ছিল আমাদের। এই চরিত্রটায় অনেক স্তর আছে। আর পাওলিদি দারুণ সাপোর্ট করেছেন আমাদের। ইছাপুরে শুটিং হয় আমাদের। এতদূর যাওয়া আসা, অনেক কঠিন সিন ছিল। পাশাপাশি আরও অনেক ঝক্কি ছিল। তা সব কিছু পাওলিদি হাসি মুখে সামলেছেন। নিজে অনেক রিসার্চ করেছেন পাওলিদি। চরিত্রটাকে যাপন করেছেন। আমি নতুন পরিচালক হলেও আমাকে একজন অভিজ্ঞ পরিচালকের মতোই গুরুত্ব দিয়েছেন। এটা আমার প্রাপ্তি।"

সিনেমাটোগ্রাফি থেকে পরিচালনা, অভিনয়টা কি হবে কখনও? এই প্রশ্নে হেসে লুটোপুটি মধুরা। বললেন, "সেরকম সম্ভাবনা নেই। ওটার জন্য সঠিক ট্রেনিং দরকার। আমার সেটা নেই। যদিও নাচটা জানি, তবে অভিনয়টা নয়।"

