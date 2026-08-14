দাদাগিরির মঞ্চে স্বাধীনতা দিবসের বিশেষ উদযাপন, কার্গিল থেকে অপারেশন সিঁদুর-উঠে আসবে বীরত্বের নানা কাহিনি
বিশেষ পর্বে শুধুমাত্র বিনোদন নয়, দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাশাপাশি উঠে আসবে ভারতীয় সেনার সাহস, আত্মত্যাগ এবং বীরত্বের নানা কাহিনি।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 14, 2026 at 5:08 PM IST
কলকাতা, 14 অগস্ট: 80তম স্বাধীনতা দিবস (80th Independence Day) উপলক্ষে বিশেষ আয়োজনে সেজে উঠছে জনপ্রিয় রিয়েলিটি শো ‘দাদাগিরি’ (Dadagiri)। 15 অগস্ট শনিবার বিশেষ পর্বে শুধুমাত্র বিনোদন নয়, দেশের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার পাশাপাশি উঠে আসবে ভারতীয় সেনার সাহস, আত্মত্যাগ এবং বীরত্বের নানা কাহিনি। স্বাধীনতা দিবসের আবহে বিশেষ এই পর্বে একাধিক কৃতী ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে দাদাগিরির মঞ্চ।
এই বিশেষ পর্বের অন্যতম আকর্ষণ কর্নেল রনেন্দু চক্রবর্তীর উপস্থিতি। কার্গিল যুদ্ধের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা দেব এবং দর্শকদের সঙ্গে ভাগ করে নেবেন তিনি। যুদ্ধক্ষেত্রের কঠিন পরিস্থিতি, দেশের জন্য কর্তব্য পালন এবং সেই সময়ের নানা অভিজ্ঞতার কথা তাঁর মুখে শুনবেন দর্শকরা। তাঁর কথায় উঠে আসবে দেশরক্ষার দায়িত্বে থাকা সেনাদের সাহস ও আত্মত্যাগের নানা দিক।
পাশাপাশি, ‘অপারেশন সিঁদুর’-এর অভিজ্ঞতা নিয়েও কথা বলবেন তরুণ কুমার বিশ্বাস। এই বিশেষ পর্বে তাঁর মুখে শোনা যাবে অপারেশন সিঁদুরকে ঘিরে নানা রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা। দেশের নিরাপত্তা এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রসঙ্গও উঠে আসতে পারে তাঁর কথোপকথনে। স্বাধীনতা দিবসের বিশেষ আবহে এই অভিজ্ঞতাগুলি অনুষ্ঠানে এনে দেবে অন্য মাত্রা।
শুধু সেনাবাহিনীর বীরত্বের কাহিনি নয়, দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রেও যাঁরা ভারতের নাম উজ্জ্বল করেছেন, তাঁদের নিয়েও থাকবে বিশেষ পর্বে উদযাপন। মঞ্চে উপস্থিত থাকবেন জুডোতে প্রথমবার সোনা জয় করে দেশকে গর্বিত করা ‘সোনার মেয়ে’ অস্মিতা। তাঁর সাফল্যের গল্প, কঠোর পরিশ্রম এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার অভিজ্ঞতা দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হবে। অস্মিতার উপস্থিতি স্বাধীনতা দিবসের এই বিশেষ পর্বকে আরও অনুপ্রেরণামূলক করে তুলবে।
এর পাশাপাশি, আরও বেশ কয়েকজন কৃতী ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে জমে উঠবে দাদাগিরির মঞ্চ। তাঁদের সাফল্যের গল্প, জীবনের নানা অভিজ্ঞতা এবং দেশের প্রতি তাঁদের অবদানের কথা উঠে আসবে অনুষ্ঠানের আড্ডায়। ফলে এবারের শনিবারের পর্বে বিনোদনের পাশাপাশি থাকবে অনুপ্রেরণার বার্তাও। স্বাধীনতা দিবসের বিশেষ আবহে দেবের সঙ্গে আড্ডা, গল্প এবং নানা মজার মুহূর্তে জমে উঠবে ‘দাদাগিরি’র মঞ্চ। একদিকে যেমন থাকবে প্রতিযোগিতার উত্তেজনা, তেমনই অন্যদিকে দেশের বীর সন্তানদের সাহসিকতার কাহিনি এবং সফল ভারতীয়দের অর্জনকে সম্মান জানানো হবে এই বিশেষ পর্বে।
স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে তৈরি এই বিশেষ পর্ব তাই দর্শকদের কাছে হতে চলেছে আবেগ, গর্ব, অনুপ্রেরণা ও বিনোদনের এক অনন্য মেলবন্ধন। কার্গিল যুদ্ধের স্মৃতি থেকে অপারেশন সিঁদুরের অভিজ্ঞতা, আর জুডোতে ভারতের হয়ে সোনা জয়ের সাফল্য ৷ সব মিলিয়ে শনিবারের ‘দাদাগিরি’তে দেশাত্মবোধের আবহেই জমবে বিশেষ আড্ডা। স্বাধীনতা দিবসের এই বিশেষ পর্বটি দেখা যাবে শনিবার রাত সাড়ে 9.30টায়, টেলিভিশনের পর্দায়।