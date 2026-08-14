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1946 থেকে 1950- স্বাধীনতা অর্জনের আগে-পরে ভারতীয় বিনোদন জগতে আসে যুগান্তকারী বদল

ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প দেশভাগের ধাক্কা সামলে উঠে এক নতুন স্বাধীন ভারতের সামাজিক বাস্তবতাকে পর্দায় তুলে ধরতে শুরু করে। পরিবর্তন হতে থাকে পরিকাঠামোর-ও ৷

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ভারতীয় বিনোদন জগতে যুগান্তকারী বদল (পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 14, 2026 at 11:57 AM IST

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হায়দরাবাদ, 14 অগস্ট: স্বাধীনতা ও দেশভাগের উত্তাল সময়ে ভারতীয় চলচ্চিত্রে গণনাট্য সংঘের প্রভাব, বাস্তবধর্মী ও সমসাময়িক সংকটের প্রকাশ ঘটে। 1946 থেকে 1950 সালের মধ্যবর্তী সময় ছিল ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে এক চরম রূপান্তর ও যুগান্তকারী মাইলফলক। এই ৪ বছরে চলচ্চিত্র শিল্প দেশভাগের ধাক্কা সামলে উঠে এক নতুন স্বাধীন ভারতের সামাজিক বাস্তবতাকে পর্দায় তুলে ধরতে শুরু করে। পরিবর্তন হতে থাকে প্রাতিষ্ঠানিক বিষয় ও পরিকাঠামোর ৷ 80তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের আবহে ফিরে দেখা যাক, বিনোদন জগতে বিপ্লব আনা কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার দিকে ৷

1. কান চলচ্চিত্র উৎসবে ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রথম বিশ্বজয় (1946)

1946 সালে অনুষ্ঠিত প্রথম কান চলচ্চিত্র উৎসবে (Cannes Film Festival) চেতন আনন্দ পরিচালিত 'নীচা নগর' (Neecha Nagar) সিনেমা সর্বোচ্চ পুরস্কার 'গ্র্যান্ড প্রিক্স' (Grand Prix—যা বর্তমানে 'পাম ডি'অঁর' বা Palme d'Or নামে পরিচিত) জিতে ভারতীয় চলচ্চিত্রের প্রথম বিশ্বজয় নিশ্চিত করে। 20 সেপ্টেম্বর শুরু হয়েছিল এই উৎসব ৷ চলেছিল 5 অক্টোবর পর্যন্ত ৷ ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের ঠিক এক বছর আগে এই ঐতিহাসিক সাফল্য আন্তর্জাতিক স্তরে ভারতীয় সিনেমাকে প্রথম বড় স্বীকৃতি এনে দিয়েছিল। ম্যাক্সিম গোর্কির বিখ্যাত নাটক 'দ্য লোয়ার ডেপ্থস' (The Lower Depths) অবলম্বনে তৈরি এই সিনেমা ভারতীয় বিনোদন জগতে 'সমান্তরাল ধারা' বা 'সোশাল রিয়ালিজম-এর ভিত্তি স্থাপন করে। অভিনয় করেছিলেন কামিনী কৌশল, জোহরা সেহগাল, উমা আনন্দ, রফিক আহমেদ এবং রাফি পিয়ার।

2. প্রথম 'অস্কার-মনোনীত' ব্যক্তিত্বের ঐতিহাসিক অভিষেক (1946)

1946 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ঐতিহাসিক 'নীচা নগর' (Neecha Nagar) সিনেমার মাধ্যমেই ভারতের প্রথম 'অস্কার-মনোনীত' ব্যক্তিত্ব, কিংবদন্তি সেতার বাদক পণ্ডিত রবিশঙ্কর (Pandit Ravi Shankar) সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে তার কর্মজীবন শুরু করেন। তারপর 1982 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বিশ্বখ্যাত রিচার্ড অ্যাটেনবরো পরিচালিত 'গান্ধি' (Gandhi) চলচ্চিত্রের আবহ সঙ্গীত পরিচালনার জন্য রবিশঙ্কর পরবর্তীতে অ্যাকাডেমি পুরস্কারে (অস্কার) শ্রেষ্ঠ মৌলিক সঙ্গীতের জন্য মনোনীত হন। তিনিই প্রথম ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞ যিনি অস্কারের মূল প্রতিযোগিতামূলক বিভাগে এই গৌরবময় মনোনয়ন লাভ করেছিলেন। কানের প্রথম বিশ্বজয় এবং এই অস্কার মনোনয়নের অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্রই 1946 সালকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় শুরু বলে উল্লেখ করা হয় ৷

3. অল ইন্ডিয়া রেডিওতে স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণা ও এক অভিনেতার কণ্ঠস্বর (1947)

1947 সালের 15 অগস্ট ভোর সাড়ে 5টায় অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো (AIR)-এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিশ্ব, বিশেষ করে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে ভারতের স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণা করেছিলেন প্রখ্যাত তামিল মঞ্চ ও চলচ্চিত্র অভিনেতা পূর্ণম বিশ্বনাথন (Poornam Viswanathan)। 25 বছর বয়সী তরুণ বিশ্বনাথন তখন অল ইন্ডিয়া রেডিওর একজন নিউজ রিডার বা সংবাদ পাঠক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। 14 অগস্ট মধ্যরাতে জওহরলাল নেহরুর বিখ্যাত 'ট্রাইস্ট উইথ ডেস্টিনি' (Tryst with Destiny) ভাষণের পর, 15 অগস্টের ভোরের আলো ফোটার ঠিক আগে বিশ্বনাথনকে ভারতের স্বাধীন হওয়ার খবরটি রেডিয়োতে পড়তে বলা হয়।

4. 1947 স্বাধীনতার বছর

15 অগস্ট মুক্তি পায় স্বাধীন ভারতের প্রথম দিককার হিট ছবি পি এল সন্তোষীর 'শেহনাই'। দিলীপ কুমার ও নূর জাহানের বিখ্যাত ছবি 'জুগনু' এই বছরই মুক্তি পায়, যা দিলীপ কুমারের কেরিয়ারের প্রথম বড় হিট ছিল। পাশাপাশি, রাজ কাপুর এবং মধুবালার পথচলা আরও দৃঢ় হয় 'নীল কমল' ছবির মাধ্যমে।

5. আর.কে. ফিল্মস-এর প্রতিষ্ঠা (1948)

1948 সালে রাজ কাপুর কর্তৃক 'আর কে. ফিল্মস' (RK Films) প্রতিষ্ঠা ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসের অন্যতম প্রধান মোড় বা টার্নিং পয়েন্ট বলা চলে। মাত্র 24 বছর বয়সে রাজ কাপুর যখন এই স্টুডিয়োটি প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তিনি হিন্দি সিনেমার সবচেয়ে কনিষ্ঠ পরিচালক-প্রযোজক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। আর কে. ফিল্মসের বিখ্যাত লোগো, যেখানে এক হাতে ভায়োলিন নিয়ে রাজ কাপুর নার্গিসকে জড়িয়ে ধরে আছেন, সেটা আসলে তাঁদেরই অভিনীত 'বারসাত' ছবির একটি পোস্টার থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি হয়েছিল। আর.কে. ফিল্মসের ব্যানার থেকে মুক্তি পাওয়া প্রথম ছবি ছিল 'আগ'। এটি রাজ কাপুরের পরিচালনায় প্রথম সিনেমা ছিল। ছবিতে অভিনয় করেছিলেন রাজ কাপুর নিজেই ৷ সঙ্গে ছিলেন নার্গিস, প্রেম নাথ এবং কামিনী কৌশল।

6. সরকারের নিজস্ব ‘ফিল্মস ডিভিশন’-এর প্রতিষ্ঠা (1948)

এই বছর ভারত সরকার কর্তৃক 'ফিল্মস ডিভিশন' (Films Division of India)-এর প্রতিষ্ঠা ছিল স্বাধীন ভারতের গণমাধ্যম, প্রচার এবং তথ্যচিত্রের (Documentary) ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাতিষ্ঠানিক মাইলফলক। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের অধীনে বম্বেতে (বর্তমান মুম্বই) এই সরকারি বিভাগ তৈরি করা হয়েছিল। সদ্য স্বাধীন হওয়া এবং দেশভাগের ক্ষতবিক্ষত ভারতের কোটি কোটি মানুষের কাছে সরকারের নতুন নতুন পরিকল্পনা, উন্নয়নমূলক কাজ এবং সামাজিক বার্তা পৌঁছে দেওয়াই ছিল এর মূল কাজ। পাশাপাশি, তৎকালীন নিয়ম অনুযায়ী, ভারতের প্রতিটি বাণিজ্যিক সিনেমা হলে মূল ছবি (Feature Film) শুরু হওয়ার আগে ফিল্মস ডিভিশন দ্বারা তৈরি খবরের রিল (Newsreel) বা তথ্যচিত্র দেখানো আইনত বাধ্যতামূলক ছিল।

7. 'চন্দ্রলেখা' (1948) চলচ্চিত্রের মুক্তি- দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমায় নতুন সূচনা

1948 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত এস এস. ভাসান পরিচালিত তামিল ছবি 'চন্দ্রলেখা' (Chandralekha) শুধু দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমা নয়, সমগ্র ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসকেই চিরতরে বদলে দিয়েছিল। এই একটি মাত্র ছবি ভারতের আঞ্চলিক সিনেমার ধারণাকে ভেঙে দিয়ে প্রথম দেশব্যাপী 'প্যান-ইন্ডিয়া' (Pan-India) ব্লকব্লাস্টারের জন্ম দেয়। জেমিনি স্টুডিওসের (Gemini Studios) ব্যানারে নির্মিত এই ছবির ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম ৷ কারণ, সেই সময়ে দাঁড়িয়ে ছবিটি তৈরি করতে খরচ হয়েছিল প্রায় 30 লক্ষ টাকা, যা ছিল তৎকালীন ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে সবচেয়ে ব্যয়বহুল প্রজেক্ট। ছবিটি তৈরি করতে দীর্ঘ পাঁচ বছর সময় লেগেছিল। ছবির বিশাল রাজকীয় সেট এবং শত শত ঘোড়া ও হাতি নিয়ে যুদ্ধের দৃশ্য ভারতীয় দর্শক আগে কখনও দেখেনি।

এরপর, ছবিটির মূল তামিল সংস্করণ বিপুল হিট হওয়ার পর, পরিচালক এস এস. ভাসান এটি হিন্দিতে ডাব করে উত্তর ভারতের বাজারে মুক্তি দেওয়ার সাহসী সিদ্ধান্ত নেন। হিন্দি 'চন্দ্রলেখা' উত্তর ভারতে এতটাই ঝড় তুলেছিল যে, বম্বের তৎকালীন বড় বড় প্রযোজকেরা থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন। মাদ্রাজ (চেন্নাই) যে বোম্বে (মুম্বই)-এর চলচ্চিত্র সাম্রাজ্যের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারে, তা এই ছবি প্রথম প্রমাণ করে। আজকের দিনে 'বাহুবলী', 'আরআরআর' বা 'পুষ্পা'-র মতো দক্ষিণ ভারতীয় ছবির যে দেশব্যাপী উন্মাদনা ও সাফল্য দেখা যায়, তার আসল পথপ্রদর্শক ছিল 1948 সালের এই 'চন্দ্রলেখা'।

8. স্বাধীন ভারতের প্রথম চলচ্চিত্র অনুসন্ধান কমিটি (1949)

এই বছরের 29 অগস্ট স্বাধীন ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত প্রথম 'চলচ্চিত্র অনুসন্ধান কমিটি' (Film Enquiry Committee) ছিল ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে এক যুগান্তকারী প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ। সদ্য স্বাধীন হওয়া দেশে সিনেমার পরিকাঠামো খতিয়ে দেখতে এবং এর ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পথ উন্মোচন করতে জওহরলাল নেহরুর সরকার এই উচ্চপর্যায়ের কমিটি গঠন করে। বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও স্বাধীনতা সংগ্রামী এস কে. পাতিল (S. K. Patil) এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। তাই এটিকে প্রায়শই 'এস কে পাতিল কমিটি'ও বলা হয়ে থাকে। কমিটিতে সিনেমা জগতের দুই দিকপাল ব্যক্তিত্বকে পরবর্তী সময়ে যোগ করা হয়েছিল ৷ তাঁরা হলেন বি এন সরকার (নিউ থিয়েটার্সের প্রতিষ্ঠাতা) এবং ভি শান্তারাম (প্রভাত ফিল্ম কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা)।

9) 'ছিন্নমূল' বাংলা সিনেমার মাইলফলক (1950)

1950 সালের পয়লা জানুয়ারি ৷ ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসের এক অন্যতম মাইলফলক । নিমাই ঘোষ পরিচালিত বাংলা ছবি 'ছিন্নমূল' দেশভাগের ভয়াবহতা এবং উদ্বাস্তু সমস্যা নিয়ে তৈরি প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য কাহিনীচিত্র। স্টুডিওর কৃত্রিম সেট ছেড়ে এই ছবির শুটিং হয়েছিল কলকাতার শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশন এবং প্রকৃত রিফিউজি ক্যাম্পে। ছবিতে অভিনয়ের জন্য কোনো পেশাদার মেকআপ ব্যবহার করা হয়নি। তৎকালীন আসল উদ্বাস্তুদের অনেকেই এই ছবিতে ভিড়ের দৃশ্যে অভিনয় করেছিলেন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ছবিটি নির্মিত হয়। এর সংগীত পরিচালনা করেছিলেন সলিল চৌধুরী ৷ অভিনয় করেছিলেন বিজন ভট্টাচার্য, চারুপ্রকাশ ঘোষ ও গঙ্গাপদ বসুর মতো খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব। প্রখ্যাত পরিচালক ঋত্বিক ঘটক এই ছবিতে অভিনেতা (ফকির চরিত্র) এবং সহকারী পরিচালক হিসেবে তাঁর চলচ্চিত্র জীবন শুরু করেন।

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INDEPENDENCE DAY INDIA
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