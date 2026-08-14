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মানসিক দ্বন্দ্ব-শান্তির আকুতি ! স্বাধীনতার আবহে যে সিনেমায় যুদ্ধ নয়, গুরুত্ব পেয়েছে মানব প্রেম

ভারতীয় সিনেমায় যুদ্ধবিরোধী (Anti-war) সিনেমা বেশ বিরল ৷ কিছু সংবেদনশীল পরিচালক আছেন যাঁরা যুদ্ধের ভয়াবহতা-সাধারণ মানুষের ওপর বিধ্বংসী প্রভাবকে সেলুলয়েডে ফুটিয়ে তুলেছেন।

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যে সিনেমা যুদ্ধ নয়, দেখিয়েছে মানব প্রেম (পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 14, 2026 at 4:30 PM IST

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হায়দরাবাদ, 14 অগস্ট: রাত পোহালেই দেশ উদযাপন করবে, দাসত্বের শিকল কেটে স্বাধীনভাবে নিশ্বাস নেওয়ার 80তম বছর ৷ 15 অগস্ট ভারত তার 80তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। দেশজুড়ে এখন দেশপ্রেমের জোয়ার বইছে ৷ মানুষ ইতিমধ্যেই দেশাত্মবোধক 'রিলস' (reels) তৈরিতে ব্যস্ত ৷ আর এই দেশপ্রেমের কথা বললেন, সীমান্তে সেনা-জওয়ানদের যুদ্ধ, তাঁদের নিঃশব্দ বলিদানের কথা বারবার উঠে আসে ৷ যা জায়গা করে নিয়েছে সিনে পর্দাতেও ৷

আসলে, ভারতীয় সিনেমায় যুদ্ধবিরোধী (Anti-war) সিনেমা বেশ বিরল ৷ কারণ এখানকার অধিকাংশ যুদ্ধভিত্তিক সিনেমাতেই দেশপ্রেম ও বীরত্বকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়। তবে কিছু সংবেদনশীল পরিচালক আছেন যাঁরা যুদ্ধের ভয়াবহতা ও সাধারণ মানুষের ওপর এর বিধ্বংসী প্রভাবকে সেলুলয়েডে ফুটিয়ে তুলেছেন খুব বেশি যুদ্ধ না দেখিয়েই। যুদ্ধবিরোধী সিনেমায় অন্যভাবে তুলে ধরেছেন দেশপ্রেমকে ৷ রইল তারই কিছু ঝলক ৷

হকিকত (Haqeeqat - 1964): চেতন আনন্দ পরিচালিত 1962 সালের ভারত-চীন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে তৈরি এই ছবিটিকে অনেকেই ভারতের অন্যতম সেরা যুদ্ধবিরোধী ও শান্তিবাদী সিনেমা মনে করেন। এটি যুদ্ধের গ্ল্যামার নয়, বরং সৈন্যদের চরম আত্মত্যাগ ও যুদ্ধের নির্মম বাস্তবতাকে দেখায়।

গরম হাওয়া (Garm Hava - 1973): সাম্প্রদায়িকতা ভুলে একসঙ্গে মিলেমিশে থাকার মধ্যেই প্রকৃত শান্তি। দেশভাগের ঠিক পরে আগ্রা শহর ছিল এই সিনেমার প্রেক্ষাপট ৷ এটি বলরাজ সাহনি অভিনীত এক মুসলিম ব্যবসায়ী ও তাঁর পরিবারের গল্প, যারা দেশভাগের পর পাকিস্তানে না গিয়ে ভারতেই থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সিনেমাটি কোনও যুদ্ধ বা হিংসা না দেখিয়ে অত্যন্ত সংবেদনশীলভাবে ফুটিয়ে তুলেছে যে কীভাবে সাধারণ মানুষই শান্তির আসল স্তম্ভ। ছবির শেষ দৃশ্যে যুবকদের অধিকার ও সম্প্রীতির আন্দোলনে যোগ দিয়ে মূল চরিত্রটি শান্তির বার্তা দেয়।

1947 আর্থ (1947 Earth - 1998): রাজনৈতিক বিভাজন মানুষের চিরন্তন বন্ধুত্ব ও ভালোবাসাকে ধ্বংস করতে পারে না। 1947 সালের সেই প্রেক্ষাপট দীপা মেহতা তুলে ধরেন নিজের এই সিনেমায় ৷ মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করেন আমির খান, নন্দিতা দাস, রাহুল খান্না ৷ ছবিতে এক 8 বছরের পার্সি মেয়ের চোখ দিয়ে দেশভাগকে দেখানো হয়েছে। ছবিতে দেখানো একদল বন্ধু (যাদের মধ্যে হিন্দু, মুসলিম, শিখ সবাই ছিলেন) দেশভাগের আগে অত্যন্ত শান্তিতে বাস করতেন। সিনেমাটি যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং ধর্মীয় সম্প্রীতির পক্ষে এক জোরালো মানবিক দলিল।

হে রাম (Hey Ram - 2000): প্রতিশোধ এবং ঘৃণা মানুষের কখনও ভালো করতে পারে না ৷ মহাত্মা গান্ধির অহিংসা ও শান্তির পথই একমাত্র মুক্তি দেখায়, এই নিয়ে তৈরি হয় কাহিনি ৷ তুলে ধরা হয় দেশভাগ, নোয়াখালীর দাঙ্গা এবং মহাত্মা গান্ধির হত্যাকাণ্ড। কমল হাসান পরিচালিত এবং শাহরুখ খান অভিনীত এই ছবিতে মূল চরিত্রটি শুরুতে দাঙ্গার কারণে চরম হিন্দু উগ্রপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। কিন্তু পরে তাঁর ভুল উপলব্ধি হয় এবং তিনি বোঝেন যে হিংসা দিয়ে হিংসা মেটানো যায় না। সিনেমাটি উগ্রবাদের বিরুদ্ধে শান্তির এক অনন্য বার্তা দেয়।

পিঞ্জর (Pinjar - 2003): সংকটের সময়েও সমস্ত শত্রুতার ঊর্ধ্বে উঠে মানবিকতা ও নারীর সম্মান রক্ষা করাই মানুষের ধর্ম, এই বার্তায় ফুটে ওঠে সিনেমায় ৷ অমৃতা প্রীতমের বিখ্যাত উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত এই ছবিতে মনোজ বাজপেয়ী ও উর্মিলা মাতন্ডকর অভিনয় করেন। দাঙ্গার আবহে এক হিন্দু মেয়েকে অপহরণ করার পরও কীভাবে এক মুসলিম যুবক মানবিকতার খাতিরে তাকে আশ্রয় দেয় এবং সমস্ত সামাজিক ও ধর্মীয় বৈরিতা ভুলে শেষ পর্যন্ত শান্তি ও ক্ষমার পথ বেছে নেয়, তাই এই ছবির মূল উপজীব্য।

ম্যায় ওয়াপস আউঙ্গা (Main Vaapas Aaunga 2026): ইমতিয়াজ আলি পরিচালিত 2026 সালে ওটিটি-তে মুক্তি পাওয়া অত্যন্ত জনপ্রিয় এক সিনেমা ৷ দেশভাগের যন্ত্রণা ও শান্তির বার্তা এই সিনেমাতে এক মিষ্টি প্রেমের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে ৷ কোনও রকম রাজনৈতিক হিংসা না দেখিয়ে ভালোবাসা, স্মৃতি ও হারানোর এক গভীর মানবিক গল্প ফুটিয়ে তোলেন পরিচালক ইমতিয়াজ আলি ৷

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TAGGED:

80TH INDEPENDENCE DAY
স্বাধীনতা দিবস
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