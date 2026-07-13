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আদুরে ভিডিয়োতে বিয়ের প্রস্তাব ! বাগদান সারলেন পরিচালক ইমতিয়াজ কন্যা ইদা

ইত্রেসান্দ (Ytresand)-এর এক মনোরম সমুদ্রসৈকত ও পাহাড়কে সাক্ষী রেখে, কৃষের প্রস্তাবে সম্মতি জানান ইমতিয়াজ কন্যা ৷

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বাগদান সারলেন পরিচালক ইমতিয়াজ কন্যা ইদা (এএনআই)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 13, 2026 at 12:11 PM IST

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হায়দরাবাদ, 13 জুলাই: দীর্ঘদিনের প্রেমিক কৃষ আগরওয়ালের সঙ্গে নতুন অধ্যায়ের সূচনার পথে পরিচালক ইমতিয়াজ আলির (Imtiaz Ali) মেয়ে ইদা আলি (Ida Ali) ৷ সোশাল মিডিয়ায় তিনি ঘোষণা করেছেন, প্রিয় মানুষের সঙ্গে এনগেজমেন্ট সেরে ফেলেছেন ৷ তাঁদের রোমান্টিক প্রস্তাবের মুহূর্ত দ্রুত ইন্টারনেটে ভাইরাল হয়ে যায় ৷ নরওয়েতে বেড়াতে গিয়ে সেখানেই প্রেমিক কৃষ আগরওয়াল (Krish Agrawal), ইদাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন ৷ ইত্রেসান্দ (Ytresand)-এর এক মনোরম সমুদ্রসৈকত ও পাহাড়কে সাক্ষী রেখে, কৃষের প্রস্তাবে সম্মতি জানান ইমতিয়াজ কন্যা ৷

ইনস্টাগ্রামে এই বিশেষ মুহূর্ত শেয়ার করে ইদা একহৃদয়স্পর্শী ভিডিয়ো পোস্ট করেন ৷ যেখানে দেখা যায় কৃষ হাঁটু গেড়ে বসে তাঁকে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছেন। পোস্টটির ক্যাপশনে তিনি লেখেন, "01/07/26, রাত 11টা, ইত্রেসান্দ"- যেখানে এই রোমান্টিক বিয়ের প্রস্তাব স্মরণীয় হয়ে রয়ে গিয়েছে ৷ এরপরেই অনুরাগীরা-তারকারা শুভেচ্ছা-অভিনন্দন জানান ইদা ও কৃষকে ৷ খুশি কাপুর এই মুহূর্তটিকে 'কিউট' বলে অভিহিত করেছেন ৷ পাশাপাশি অভিনেতা ভেদাং রায়না ও শর্বরীও এই জুটিকে তাদের নতুন জার্নির জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

কে এই কৃষ আগরওয়াল?

ইদার ঠিক বিপরীত স্বভাবের কৃষ প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকতেই পছন্দ করেন। তিনি সিনেমা জগতের সঙ্গে যুক্ত নন ৷ এমনকী, বলিউডের অন্যতম বিখ্যাত এক পরিচালকের মেয়ের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে থাকা সত্ত্বেও তিনি বরাবরই নিজেকে লোকচক্ষুর আড়ালে রেখেছেন। তাঁর পেশাগত জীবন সম্পর্কে জনসমক্ষে খুব কম তথ্যই জানা যায় ৷ কারণ তিনি নিজের ব্যক্তিগত ও কর্মজীবন সংক্রান্ত বিষয়গুলো মূলত গোপনেই রেখেছেন। ইদার অনুরাগীরা কয়েক বছর ধরে কৃশকে, তার সোশাল মিডিয়া পোস্টগুলিতে দেখেছেন। তাদের সম্পর্ক সময়ের সঙ্গে শান্তভাবে শক্তিশালী হয়েছে ৷

ইদার কেরিয়ার

কৃষ যেখানে ব্যক্তিগত জীবন আড়ালে রাখতেই পছন্দ করেন, সেখানে ইদা বিনোদন জগতে নিজের এক স্বতন্ত্র পরিচিতি গড়ে তুলেছেন। 1999 সালে পরিচালক ইমতিয়াজ আলি ও প্রীতি আলির ঘরে জন্ম নেওয়া ইদা অভিনয়ের পরিবর্তে ক্যামেরার নেপথ্যে কাজ করাকেই বেছে নিয়েছিলেন। তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার চ্যাপম্যান ইউনিভার্সিটির ‘ডজ কলেজ অফ ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া আর্টস’-এ সিনেমা তৈরির বিষয়ে পড়াশোনা করেছেন ৷ সেখানেই নিজের গল্প বলার দক্ষতা শানিয়ে নিয়েছেন।

ইদা খুব অল্প বয়সেই পরিচালনার কাজ শুরু করেন ৷ 'লিফট' (Lift), 'মায়া' (Maya) ও 'থাই ম্যাসাজ' (Thai Massage)-এর মতো বিভিন্ন প্রজেক্টে কাজ করেছেন। এছাড়াও তিনি অ্যামাজন মিনিটিভি (Amazon miniTV)-র রোমান্টিক ড্রামা 'উলঝে হুয়ে' (Uljhe Hue)-এর চিত্রনাট্য লিখেছেন ৷ সৃজনশীল স্বপ্ন পূরণের বিষয়ে একটি টেডএক্স (TEDx) টক করেছেন ৷ 'রিফ্রেশ' (Refresh) নামে একটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন-যা তরুণদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেয়। সিনেমা জগতের বিখ্যাত পরিবার থেকে আসা সত্ত্বেও, ইদা লেখালেখি, পরিচালনা এবং ভিজ্যুয়াল স্টোরিটেলিংয়ের মাধ্যমে এই শিল্পে নিজের স্বতন্ত্র অবস্থান গড়ে তোলার ওপরই মনোযোগ দিয়েছেন। ইদা-কৃশ কবে বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন, তা এখনও জানাননি কিউট কাপল ৷

এদিকে, ইমতিয়াজ আলি তাঁর পরিচালিত সর্বশেষ ছবি ‘ম্যায়ঁ ওয়াপাস আউঙ্গা’-র সাফল্য উপভোগ করছেন। পিরিয়ড ড্রামা ঘরানার এই ছবিতে দিলজিৎ দোসাঞ্জ, নাসিরুদ্দিন শাহ, শর্বরী ও ভেদাং রায়না গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন ৷

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ইমতিয়াজ আলির মেয়ে ইদা আলি
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