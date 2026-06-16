'জব উই মেট' থেকে 'রকস্টার'- এই পরিচালকের হিরোরা বাড়ি ছেড়ে পালায় কেন ?

'জব উই মেট' থেকে 'রকস্টার'- এই পরিচালকের হিরোরা বাড়ি ছেড়ে পালায় কেন ?
2005 সালে ইমতিয়াজ আলি 'সোচা না থা' নামে রোমান্টিক কমেডি সিনেমার মাধ্যমে পরিচালনা শুরু করেন। সিনেপর্দায় ভালোবাসার অন্য সংজ্ঞা তৈরি করেছেন এই পরিচালক ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 16, 2026 at 5:24 PM IST
হায়দরাবাদ, 16 জুন: ইমতিয়াজ আলির গল্প মানেই সেখানে ভালোবাসা থাকবে, থাকবে বিরহ, থাকবে পথ হারিয়ে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার আবেগঘন সফর ৷ তাঁর প্রেমের গল্পগুলো দর্শকদের এক ভিন্ন জগতে নিয়ে যায়, এমন এক জগতে যেখানে দর্শকরা তাঁর প্রতিটি প্রধান নায়ক-নায়িকার সঙ্গে নিজেদের মেলাতে পারেন। ইমতিয়াজের সিনেমার প্রধান চরিত্রগুলোরও নিজস্ব স্বতন্ত্র গল্প থাকে। আর সেখানেই বার বার দেখা যায়, জীবনের জটিলতায়, যন্ত্রণায়, প্রেমে মন ভাঙায়-দিশেহারা হয়ে ইমতিয়াজের সিনেমার প্রধান হিরো বাড়ি ছেড়ে বাইরের জগতে 'অন্য আমি' খুঁজতে বেরিয়ে পড়ে ৷
'জব উই মেট' থেকে 'তামাশা' থেকে 'রকস্টার' সিনেমার প্যাটার্ন দেখে কখনও মনে প্রশ্ন জেগেছে, কেন ইমতিয়াজের সিনেমার হিরো, সবকিছু ছেড়েছেড়ে বেরিয়ে পড়ে নিরুদ্দেশের উদ্দেশ্যে ? পরিচালকের জন্মদিনে, তেমন কিছু কারণ বিশ্লেষণ করা যেতেই পারে ৷
জব উই মেট
2005 সালে রোমান্টিক কমেডি 'সোচা না থা' দিয়ে পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন ইমতিয়াজ আলি। 2007 সালের রোমান্টিক কমেডি 'জব উই মেট' তাঁকে রাতারাতি ইন্ডাস্ট্রিতে খ্যাতি এনে দেয়। 'জব উই মেট'-এর প্রধান অভিনেতা-অভিনেত্রী, শহীদ কাপুর এবং করিনা কাপুর, দুজনেই বাড়ি থেকে পালিয়ে যান। গীত চরিত্রে করিনার এবং শহীদ কাপুর চরিত্রে আদিত্য কাশ্যপের অভিনয় দর্শকদের মন জয় করে নেয়। ইমতিয়াজ আলির ছবিতে, নায়িকার বাড়ি ছেড়ে যাওয়াটা শুধু বাড়ি ছেড়ে যাওয়া নয়, বরং একঘেয়ে ও বিরক্তিকর জীবন থেকে মুক্তি পাওয়ার একটি উপায়। এ কারণেই ইমতিয়াজ আলির নায়ক চার দেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থাকেন না। এটি তাঁর সিনেমার এক স্বতন্ত্র শৈলী। অন্যদিকে, আদিত্য তথা শাহিদের চরিত্রও পারিবারিক সমস্যা থেকে দূরে যেতেই বুঝতে পারে পরিবারের মাহাত্ম্য ৷
রকস্টার
ইমতিয়াজ আলিরর সেরা সিনেমার তালিকায় রকস্টার শীর্ষে রয়েছে। এই ছবিতে তিনি রণবীর কাপুরকে জনার্দন জাখর নামের এক সাধারণ ছেলের চরিত্রে ফুটিয়ে তুলেছেন ৷ যার ভালোবাসায় মন ভাঙার পর সে তার ভেতরের শিল্পীকে জাগিয়ে তোলে। বাড়ি ছেড়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ানোই জনার্দনকে একজন রকস্টারে পরিণত করে। সে বাড়ির আরাম-আয়েশ ত্যাগ করে সুফি সাধকদের মাঝে বসবাস শুরু করে। ইমতিয়াজের এই গল্পটি নিজেকে সত্যিকার অর্থে বোঝার জন্য বাড়ির চার দেয়াল থেকে বেরিয়ে আসার গুরুত্ব তুলে ধরে।
হাইওয়ে
'হাইওয়ে' ছবিতে ইমতিয়াজ আলি আলিয়া ভাটকেও যাযাবর জীবনের স্বাদ দিয়েছেন। ছবিতে ভীরা চরিত্রে অভিনয় করা আলিয়া খোলা আকাশের নিচে জীবনযাপন করে। বিয়ের আগে তাকে অপহরণ করা হয় কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে, অপহৃত হওয়ার পরেও সে তার বিলাসবহুল জীবন থেকে মুক্তি অনুভব করে। অপহৃত হওয়া সত্ত্বেও সে নিজেকে স্বাধীন খুঁজে পায়। ভীরা, যে বাড়িতে নিজেকে বন্দী মনে করত, অপহরণের পর মুক্ত হয়ে এক প্রাণবন্ত মেয়েতে পরিণত হয়।
তামাশা
রকস্টারের পর ইমতিয়াজ আলি ‘তামাশা’ ছবির মাধ্যমে রণবীর কাপুরকে আবারও স্বাধীনতার স্বাদ বলতে কী বোঝায়, তা দেখিয়েছিলেন ৷ ছবিটিতে দীপিকা পাডুকোনকে দেখা যায় রণবীরের বিপরীতে ৷ রণবীরের চরিত্র, বেদ, ছোটবেলা থেকেই গল্পের প্রতি অনুরাগী। কিন্তু সামাজিক চাপ তাকে সকাল 9টা-5টাক চাকরিতে এক রোবটে পরিণত করে। তবে, বেদ শীঘ্রই এই জগৎ থেকে পালিয়ে কর্সিকায় চলে যায়, যেখানে সে জীবনের প্রকৃত স্বাধীনতার সন্ধান পায়। এখানেই গল্পের শেষ নয়, সেই পালিয়ে যাওয়া থেকেই কোথাও না কোথাও বেদ জীবনে কী করতে চায়, তার একটা ধারনা তৈরি হয় তার মনের মধ্যে ৷ কখনও কখনও এমন হয়, নিজেকে হারিয়ে ফেলেই নিজের খোঁজ পাওয়া যায়, যা সিনে পর্দায় বারবার তুলে ধরেছেন পরিচালক ইমতিয়াজ আলি ৷
ইমতিয়াজ আলি কেন এই ধরনের সিনেমা বেছে নেন?
পরিচালক বেশ কয়েকটি সাক্ষাৎকারে এই বিষয়টি প্রকাশ করেছেন। পরিচালক বলেন যে, বাস্তব জীবনে তিনি ঘুরে-বেড়াতে পছন্দ করেন ৷ নতুন মানুষের সঙ্গে মিশতে ভালোবাসেন। তিনি বলেন যে, একজন মানুষ যখন তার স্বাচ্ছন্দ্যের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসে, তখনই সে জীবনে কিছু অর্জন করতে পারে ৷ তখনই তার আসল পরীক্ষা শুরু হয়। পরিচালকের মতে, অজানা পথ মানুষকে তার প্রকৃত শক্তি ও দুর্বলতা উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। তাই, ইমতিয়াজ আলির অভিনেতারা তাদের জীবনের বাস্তবতা অনুভব করার জন্য বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন।