28 অক্টোবরের মধ্যে ভারত ছাড়ার নির্দেশ ! কোন দেশের নাগরিক অভিনেতা ইমরান খান ?
Imran Khan is not an Indian citizen- নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের পরই অভিনেতার বিরুদ্ধে এই পদক্ষেপ মুম্বই পুলিশের ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 2:52 PM IST
হায়দরাবাদ, 15 অক্টোবর: 13 দিনের মধ্যে আমির খানের ভাগ্নে ও অভিনেতা ইমরান খানকে ভারত ছাড়ার নির্দেশ মুম্বই পুলিশের ৷ 28 অক্টোবরের মধ্যে ভারত ছাড়ার নোটিশ দেওয়া হয়েছে ৷ নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের পরই এই পদক্ষেপ নিয়েছে মুম্বই পুলিশ ৷ এই ঘটনাটি ইমরানের নাগরিকত্ব, তাঁর 'ওভারসিজ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া' (ওসিআই) মর্যাদা এবং তার পারিবারিক পটভূমি নিয়ে নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। 16 বছর ধরে বিনোদন জগতের সঙ্গে যুক্ত ইমরান খানের অনুরাগীরা হয়তো জেনে অবাক হবেন যে, 'জানে তু ইয়া জানে না' খ্যাত এই তারকা আসলে ভারতীয় নাগরিক নন। তাহলে অভিনেতা ইমরান খান আসলে কোন দেশের নাগরিক ?
এই দেশের নাগরিক ইমরান...
দেশত্যাগের নোটিশ পাওয়ার পর, ইমরান খান কোন দেশের নাগরিক তা নিয়ে মানুষের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। ইমরান খান 1983 সালের 13 জানুয়ারি আমেরিকার উইসকনসিন অঙ্গরাজ্যের ম্যাডিসনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আসলে আমেরিকার নাগরিক ৷ তাঁর কাছে 'ওভারসিজ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া' (ওসিআই) কার্ড রয়েছে। ওসিআই কার্ডের মাধ্যমে ভারতীয় বংশোদ্ভূত যোগ্য বিদেশি নাগরিকরা কিছু শর্তসাপেক্ষে ভারতে বসবাস ও কাজ করার সুযোগ পান। তবে তাদের ভারতীয় নাগরিকদের মতো সমান অধিকার থাকে না। এই কার্ড থাকলেই কেউ ভারতীয় নাগরিক হয়ে যান না।
ওসিআই (OCI) কার্ড কী ?
বিভিন্ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, ভারতীয় বংশোদ্ভূত অথচ বিদেশি নাগরিকত্বধারী যোগ্য ব্যক্তিদের জন্য 'ওভারসিজ সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া' (OCI) বা 'ভারতের প্রবাসী নাগরিক' স্কিমটি চালু করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বিভিন্ন সুবিধা পাওয়া যায়; যেমন-ভারতে প্রবেশের জন্য আজীবন মেয়াদী মাল্টিপল-এন্ট্রি ভিসা (যা প্রযোজ্য নিয়মাবলির অধীন)। তবে, ওসিআই কার্ড থাকলেই যে কেউ দ্বৈত নাগরিকত্ব পেয়ে গেলেন, তা কিন্তু নয়। এই কার্ডধারীরা ভারতের কোনও নির্বাচনে ভোট দিতে পারেন না কিংবা ভারতীয় নাগরিক হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করতে পারেন না। এছাড়া, কিছু নির্দিষ্ট কর্মকাণ্ডের ওপরও বিধিনিষেধ রয়েছে।
ইমরান খানের পারিবারিক পটভূমি
ইমরানের বাবা বাঙালি হিন্দু বংশোদ্ভূত একজন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান আর তাঁর মা একজন পশতুন ও আরব মুসলিম নারী। তাঁর বাবা অনিল পাল একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়র এবং মা নুজহাত খান একজন মনোবিজ্ঞানী। নুজহাত খান সিনেমা-সংশ্লিষ্ট একটি পরিবার থেকে এসেছেন। জানা যায়, ইমরানের দাদা ছিলেন বাঙালি এবং তিনি এক ব্রিটিশ নারীকে বিয়ে করেছিলেন। ইমরান খানের মাতৃকূলের বংশপরিচয় অনুযায়ী, তাঁর মা নুজহাত খান হলেন পরিচালক-প্রযোজক নাসির হুসেনের কন্যা, পরিচালক-প্রযোজক মনসুর খানের বোন এবং আমির খানের কাকাতো/মামাতো ভাইবোন।
জানা যায়, ইমরান খানের বয়স যখন দেড় বছর, তখন তাঁর বাবা-মায়ের বিচ্ছেদ ঘটে। বিচ্ছেদের পর তাঁর মা মুম্বই চলে আসেন এবং ইমরান তাঁর মায়ের সঙ্গেই থাকতে শুরু করেন। বাবা-মায়ের বিচ্ছেদের পর ইমরান তাঁর পারিবারিক নাম (surname) 'পাল' থেকে পরিবর্তন করে 'খান' রাখেন।
ইমরান খানের পড়াশোনা
এক সাক্ষাৎকারে ইমরান খান তাঁর সৎ বাবা রাজ জুতশির কথা উল্লেখ করেছিলেন। তিনি জানান, বেড়ে ওঠার সময় তাঁর সৎ বাবা তাঁর কাছে একজন প্রকৃত বাবার মতোই ছিলেন। তাঁকে বোম্বে স্কটিশ স্কুলে ভর্তি করানো হয়েছিল। তবে তাঁর মা পুনরায় বিয়ে করায়, তাঁকে তামিলনাড়ুর কুনুরের একটি বোর্ডিং স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে তিনি বিষণ্নতায় ভুগেছিলেন। অবশ্য কিছু সময় পর তিনি সেই পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেন। পড়াশোনায় খুব ভালো ফলাফল না করলেও, পরবর্তীতে তিনি উটির একটি গুরুকুলে পড়াশোনা করেন। এই সময়ে তিনি একা থাকতে বেশি পছন্দ করতে শুরু করেন। এরপর তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার সানিভেলে চলে যান এবং ফ্রিমন্ট হাই স্কুলে পড়াশোনা চালিয়ে যান।
পড়াশোনা শেষ করার পর তিনি পরিচালক হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। সেই লক্ষ্যে তিনি নিউ ইয়র্ক ফিল্ম অ্যাকাডেমি থেকে সিনেমা তৈরির ওপর ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি মার্কেট রিসার্চ ও বিজ্ঞাপন জগতে কাজ শুরু করেন। তবে পরবর্তী সময়ে তিনি মুম্বইতে ফিরে আসেন এবং কিশোর নামিত কাপুর অ্যাক্টিং ইনস্টিটিউট থেকে অভিনয়ের প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।
ইমরান খানের সিনেমা
ইমরান খান 'কেয়ামত সে কেয়ামত তক' (1988) এবং 'জো জিতা ওহি সিকন্দর' (1992) সিনেমায় শিশু অভিনেতা হিসেবে প্রথমবার পর্দায় আসেন। এই ছবিতে আমির খানের ছোটবেলার চরিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। 2008 সালে "জানে তু ইয়া জানে না" দিয়ে তাঁর বলিউডে হিরো হিসাবে অভিষেক হয়। একনজরে দেখে নেওয়া যাক, ইমরান খানের ঝুলিতে কী কী সিনেমা রয়েছে ৷
অপহরণ (2008)
ভাগ্য (2009)
আই হেট লাভ স্টোরিস (2010)
ঝুথা হি সহি (2010)
ব্রেক কে বাদ (2010)
দিল্লি বেলি (2011)
মেরে ব্রাদার কি দুলহান (2011)
এক আমি অর এক তু (2012)
মাতরু কি বিজলি কা মান্ডোলা (2013)
বোম্বে টকিজ (2013)
ওয়ান্স আপন এ টাইম ইন মুম্বাই দোবারা (২০১৩)
গোরি তেরে পেয়ার মে (2013)
কাট্টি বাট্টি (2015)
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