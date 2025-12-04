IMDb-র তালিকায় সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিনেতা-পরিচালক কারা ?

IMDb-র তালিকায় সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিনেতা-পরিচালক কারা ?
পরিচালক ও তারকাদের মধ্যে প্রথম থেকে দশম, কে রয়েছেন কোন স্থানে ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 4, 2025 at 3:20 PM IST
হায়দরাবাদ, 4 ডিসেম্বর: বছর শেষের কাউন্টডাউন শুরু ৷ 2025-বছরভর বিনোদন ইন্ডাস্ট্রি ছিল ঘটনাবহুল ৷ বছর শেষে কে এগিয়ে, কেইবা পিছিয়ে তারই হিসেব নিকেশ করার পালা ৷ আন্দাজ করতে পারেন, এই বছর জনপ্রিয় অভিনেতাদের মধ্যে টপ-3 তে কারা জায়গা করে নিয়েছে ৷
আইএমডিবি (IMDb) সম্প্রতি সেই নাম এনেছে সামনে ৷ যেখানে বলিউডের আমির খান থেকে শুরু করে কান্তারা সুপারস্টার তথা দক্ষিণী তারকা ঋষভ শেঠ্ঠীও জনপ্রিয়তা নিরিখে পড়েছেন পিছনে ৷ বুধবার আইএমডিবি 2025-এ মোস্ট পপুলার ইন্ডিয়ান স্টারস অ্যান্ড ডিরেক্টর্স (most popular Indian stars and directors of 2025)- তালিকা সামনে এনেছে ৷ যেখানে 'সাইয়ারা' (Saiyaara) অভিনেতা আহান পাণ্ডে (Ahan Panday) ও অনিত পাড্ডা ( Anit Padda) কেড়ে নিয়েছেন স্পটলাইট ৷ অর্থাৎ জায়গা করে নিয়েছেন প্রথম সারিতে ৷
এদিন সোশাল মিডিয়ায় আইএমডিবি-র তালিকা থেকে জানা যায়, আহান পাণ্ডে জনপ্রিয়তার নিরিখে রয়েছে শীর্ষ স্থানে ৷ জায়গা পেয়েছে তাঁরই সহ-অভিনেত্রী অনিত পাড্ডা ৷ আর পরিচালকের শীর্ষ আসনে বসেছএন সাইয়ার পরিচালক মোহিত সুরি (Mohit Suri) ৷
স্বাভাবিকভাবেই, প্রথম সিনেমা দিয়েই আহান দর্শক ও অনুরাগীদের যে ভালোবাসার ঢেউয়ে ভেসেছেন, তাতে অভিনেতা আপ্লুত-আনন্দিত ৷ তিনি বলেন, "(এটা) স্বপ্ন সত্যি হওয়ার মতো এবং পাওলো কোয়েলহোর মতো সত্যি হওয়ার মতো। কিন্তু সত্যি বলতে, যদি কিছু হয়, এই স্বীকৃতি আমাকে আমার কাজের প্রতি আমার দায়িত্ব সম্পর্কে আরও কিছুটা সচেতন করে তোলে ৷ একই সঙ্গে, এটি ভবিষ্যতের কাজের জন্য আরও উদগ্রীব করে তুলেছে ৷" তিনি সুরিকে তাঁর পরিচালনার জন্য কৃতিত্ব দেন এবং প্রযোজক আদিত্য চোপড়া এবং অক্ষয় বিধানি, সেইসঙ্গে কাস্টিং ডিরেক্টর শানু শর্মাকে ধন্যবাদ জানান।"
অন্যদিকে, অভিনেত্রী অনিত লেখেন, "সাইয়ারা' আমার জীবনকে বদলে দিয়েছে ৷ নানা দেশের ভিন্ন ভাষার মানুষ আমার কাজের সঙ্গে জুড়েছেন ৷ তাদেরকে কৃতজ্ঞতা জানানোর ভাষা আমার কাছে নেই ৷ IMDb-এর এই স্বীকৃতি আমাকে আরও উৎসাহিত করবে ৷ এই ভালোবাসার জন্য ধন্যবাদ। "
2025 সালের সবচেয়ে জনপ্রিয় ভারতীয় তারকাদের তালিকায় আমির খান রয়েছেন তৃতীয় স্থানে। আহান আর অনিতের পিছনে। ঈশান খাট্টার (দ্য রয়্যাল, হোমবাউন্ড) রয়েছেন চতুর্থ স্থানে, লক্ষ্য (ব্যাডস অফ বলিউড) জায়গা পেয়েছেন পঞ্চম স্থানে ৷ রশ্মিকা মন্দানা (চাভা, সিকান্দার, কুবের, থামা, দ্য গার্লফ্রেন্ড)রয়েছেন ষষ্ঠ স্থানে । কল্যাণী প্রিয়দর্শন সপ্তম, তৃপ্তি দিমরি অষ্টম, রুক্মিণী বসন্ত নবম এবং ঋষভ শেঠ্ঠি রয়েছেন দশম স্থানে। মজার বিষয়, এই বছর সলমন খানের সিকন্দর মুক্তি পেয়েছিল ৷ সেই সিনেমা বক্সঅফিসে চলেনি ৷ তাহলে কি দর্শক দরবারে কমছে সলমন খানের জনপ্রিয়তা ? দেখা যাক 2026- ভাইজানের জন্য কেমন যায় ৷
অন্যদিকে, পরিচালকের তালিকায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে যথাক্রমে রয়েছেন, আরিয়ান খান (ব্যাডস অফ বলিউড), লোকেশ কঙ্গরাজ (কুলি) ৷ চতুর্থ ও পঞ্চম স্থান দখল করেছেন অনুরাগ কাশ্যপ (নিশাঞ্চি 1, নিশাঞ্চি 2), পৃথ্বিরাজ সুকুমরণ (এল 2-এমপুরাণ) ৷ এছাড়াও তালিকায় রয়েছেন, আর.এস প্রসন্না (সিতারে জমিন পর), অনুরাগ বাসু (মেট্রো ইন দিনো), ডমিনিক অরুণ (লোকাহ-চ্যাপ্টার 1), লক্ষ্মণ উতেকার (ছাভা) ও নীরজ ঘায়ান (হোমবাউন্ড) ৷