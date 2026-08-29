মহাজাতি সদনে আজ ইমন চক্রবর্তীর উদ্যোগে 'পরম্পরা', কেমন চলল মহড়া ?
মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ইমন চক্রবর্তীর উদ্যোগে 'ইমন সঙ্গীত অ্যাকাডেমি'র বার্ষিক অনুষ্ঠান 'পরম্পরা'। তারই মহড়া চলছিল জোরকদমে, চাক্ষুষ করল ইটিভি ভারত।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 29, 2026 at 9:42 AM IST
কলকাতা, 29 অগস্ট: মায়ের হাত ধরে সঙ্গীতের পথচলা শুরু জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সঙ্গীত শিল্পী ইমন চক্রবর্তীর। আর সেই সুরের উত্তরাধিকারই নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চান তিনি। মূলত সেই ভাবনা থেকেই শুরু 'পরম্পরা'র। 'পরম্পরা' তাঁর কাছে শুধুমাত্র একটি অনুষ্ঠান নয়, বরং গুরু-শিষ্য পরম্পরায় সঙ্গীতচর্চার ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার এক অভিনব প্রয়াস। 29 অগস্ট অর্থাৎ আজ কলকাতার মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে ইমন সঙ্গীত অ্যাকাডেমির বার্ষিক অনুষ্ঠান 'পরম্পরা'। অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন অ্যাকাডেমির 150-এর বেশি ছাত্রছাত্রী।
'পরম্পরা' নামটির মধ্যেই অনুষ্ঠানের মূল ভাবনাটি লুকিয়ে আছে বলে জানিয়েছেন ইমন। তাঁর কথায়, উত্তরাধিকার সূত্রে শিল্পের যে ধারা এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে বহমান থাকে, সেই ভাবনা থেকেই অনুষ্ঠানের নাম 'পরম্পরা'। ইমনের নিজের ক্ষেত্রে সেই পরম্পরার প্রথম গুরু তাঁর মা, প্রয়াত তৃষ্ণা চক্রবর্তী। মায়ের কাছেই গানের প্রথম পাঠ নিয়েছেন ইমন। পরবর্তী সময়ে যাঁদের কাছে তিনি গান শিখেছেন, তাঁদের শিক্ষার পাশাপাশি আজ তাঁর নিজের ছাত্রছাত্রীরাও সেই সঙ্গীতধারার অংশ হয়ে উঠেছে। এককালে তৃষ্ণা চক্রবর্তীর তৈরি করা সঙ্গীতের স্কুল এখন ইমনের দায়িত্বে। ইমনই জানিয়েছিলেন 'ইমন সঙ্গীত অ্যাকাডেমি' নামটিও তাঁর মায়েরই দেওয়া।
ইমন এখানে নিছকই একজন শিক্ষিকা নয়, ছাত্রছাত্রীদের ভালো-মন্দ এবং তাদের শেখা কতটা যথার্থ হচ্ছে সেদিকেও থাকে তাঁর কড়া দৃষ্টি। 'পরম্পরা' সম্পূর্ণভাবে ছাত্রছাত্রীদের জন্য তৈরি একটি অনুষ্ঠান। মাসের পর মাস প্রশিক্ষণ ও মহড়ার পর এই মঞ্চে নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরবে অ্যাকাডেমির শিক্ষার্থীরা। ইমনের মতে, এটি শুধুমাত্র বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়; বরং ছাত্রছাত্রীদের নিজেদের শেখা গান ও পরিবেশনক্ষমতা যাচাই করারও একটি সুযোগ।