আমাকে কেওড়াতলা থেকেও দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল ! তৃণমূল প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই বিস্ফোরক ইমন

আমাকে কেওড়াতলা থেকেও দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল ! তৃণমূল প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হতেই বিস্ফোরক ইমন
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 17, 2026 at 6:47 PM IST
কলকাতা, 17 মার্চ: সব জল্পনার অবসান ৷ বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের প্রার্থী তালিকায় নাম নেই সঙ্গীত শিল্পী ইমন চক্রবর্তীর ৷ তালিকা প্রকাশের পরই নিন্দুকদের একহাত নিলেন তিনি ৷ ইমন ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন, আগামিদিনে শুধু গানটা ভালো ভাবে গেয়ে যেতে চান তিনি ৷
শিল্পী বলেন, "সব জল্পনার অবসান তো ? আমি তো বুম্বা দা'র পদ্মশ্রী পাওয়ার পর পার্টিতে বলেইছিলাম যে আমাকে কোনওভাবেই প্রার্থী হিসেবে দেখা যাবে না । সেটাই ঠিক হল তো ? আমি গানটা গেয়ে যেতে চাই সারাজীবন । ওটাই আমার কাজ । আমার বাংলা গান, আমার নিজস্ব গান নিয়ে অনেকদূর এগিয়ে যেতে চাই আমি ।" তিনি আরও বলেন, "যাঁরা যে দল থেকেই প্রার্থী হয়েছেন তাঁদের জন্য অনেক শুভেচ্ছা । চাইব ভালো মানুষেরা যেন জেতেন ।"
দিনকয়েক আগে রব উঠেছিল ভোটের মঞ্চে এবার থাকতে পারেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত সঙ্গীত শিল্পী ইমন চক্রবর্তী । তিনি প্রার্থী হতে পারেন উত্তরপাড়া থেকে । কিন্তু সেই জল্পনা যে সত্যি হওয়ার নয়, তা আগেই জানিয়েছিলেন তিনি । কেন না তিনি রাজনীতির মঞ্চে থাকতে চান না । চান গানের মঞ্চ । আর বাস্তবে সেটাই হল । সব জল্পনাকে উড়িয়ে শুধুই গানের মঞ্চেই থেকে গেলেন ইমন ।
এদিন তৃণমূল প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরই সোশাল মিডিয়ায় কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছিন তিনি ৷ গায়িকা লেখেন, "বিগত কয়েকমাস ধরে আপনারা আমাকে বিভিন্ন জায়গায় দাঁড় করিয়েছিলেন । এই যেমন উত্তরপাড়া, দক্ষিণপাড়া, বালি, সিমেন্ট, আমতলা, জামতলা ইত্যাদি । কেউ কেউ আবার কেওড়াতলাতেও নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন । এবার আপনাদের কাছে করজোড়ে একটি বিনীত অনুরোধ রাখছি - প্লিজ, আমাকে এবার একটু নিজের পায়ে দাঁড়াতে দিন ।"
উল্লেখ্য, মঙ্গলবার রাজ্যব্যাপী 291 আসনে প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস । প্রার্থী তালিকায় এবারেও তারকা সমাবেশ থাকলেও আনকোরা কোনও নামের দেখা মেলেনি । বালুরঘাট থেকে লড়বেন নাট্য ব্যক্তিত্ব অর্পিতা ঘোষ, করিমপুর থেকে অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী, বরানগর থেকে অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্যারাকপুর থেকে প্রযোজক-পরিচালক তথা বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী, রাজারহাট-গোপালপুর থেকে সঙ্গীত শিল্পী অদিতি মুন্সী, দমদম থেকে নাট্যকার ব্রাত্য বসু, সোনারপুর দক্ষিণ থেকে অভিনেত্রী লাভলি মৈত্র, চন্দননগর থেকে ইন্দ্রনীল সেন ৷ এঁরা কেউই দলের নতুন সদস্য নন এবং প্রত্যেকেই রাজ্য শাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসে রয়েছেন । প্রার্থী তালিকায় নতুন তারকা বলতে রয়েছেন স্বপ্না বর্মন ও শিবশঙ্কর পাল ৷
ওদিকে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী হননি চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী । 2011 সালে রাজ্যে পালাবদলের সময় বারাসত থেকে তৃণমূলের টিকিটে প্রথমবার জয়ী হন চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী । এরপর 2016 এবং 2021 সালেও তিনি একই বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জেতেন । তিনি তিনবারের বারাসতের বিধায়ক ছিলেন ৷ অর্থাৎ 15 বছর ধরে তিনি ছিলেন সক্রিয় রাজনীতিতে ।
অভিনেতা-বিধায়ক আগেই জানিয়েছিলেন এবছর তিনি আর প্রার্থী হতে চাইছেন না ৷ তিনি জানিয়েছিলেন যে, বয়স এবং শারীরিক কিছু সমস্যার কারণে তিনি সরে দাঁড়াতে চান সক্রিয় রাজনীতির মঞ্চ থেকে । সে কথাই সত্যি হল ৷ তাঁর কথা মেনে নিল দল ৷ এবার বারাসত থেকে তাঁকে আর প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানো হল না ৷ বদলে দাঁড়াচ্ছেন সব্যসাচী দত্ত ।
অন্যদিকে, উত্তরপাড়া বিধানসভা আসনে তৃণমূলের টিকিট পেলেন না অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিক ৷ 2021 সালে জিতে বিধায়ক হয়েছিলেন তিনি ৷ এবার উত্তরপাড়া কেন্দ্র থেকে এবার প্রার্থী করা হয়েছে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে শীর্ষাণ্য বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ টিকিট পাননি মনোজ তিওয়ারিও ৷