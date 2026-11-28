IFFI 2026: শহিদ ক্যাপ্টেন অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি হাতে রেড কার্পেটে ইন্দিরা ধর, গালা প্রিমিয়ার নিয়ে উচ্ছ্বসিত পরিচালক
Echoes of Valour Movie: ভারতীয় সেনা জওয়ানের মা শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে 'ইকোস অফ ভ্যালর' ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 28, 2026 at 11:51 AM IST
হায়দরাবাদ, 28 নভেম্বর: 57 তম গোয়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে একমাত্র হিন্দি পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা হিসেবে দর্শক দরবারে প্রশংসিত হয়েছে পরিচালক ইন্দিরা ধরের 'ইকোস অফ ভ্যালর' (Echoes of Valour)। 27 নভেম্বর ইফি-তে সিনেমার গালা প্রিমিয়ারে উপস্থিত ছিলেন পরিচালক-সহ সিনেমার কুশীলবরা ৷ দর্শকদের ভালোবাসা পেয়ে আবেগে আপ্লুত পরিচালক ইন্দিরা ৷ বললেন, "যে কোনও আঞ্চলিক সিনেমার পরিচালকের ক্ষেত্রে একটা জাতীয় স্তরের ছবি বানানোর পর তা দর্শকদের মনে জায়গা করে নিলে, এর থেকে ভালো অনুভূতি আর কী হতে পারে !"
'ইকোস অফ ভ্যালর' (Echoes of Valour) সিনেমায় মুখ্যচরিত্রে অভিনয় করেছেন দিব্যা দত্ত, নীরজ কবি, ঋষভ সাহনি, বাংলার রোহন বন্দ্যোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে। ছবিটি ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আঙিনায় নিজের উপস্থিতি জানান দিয়েছে। 2025 সালের কান চলচ্চিত্র উৎসবে এর প্রথম ঝলক (ফার্স্ট লুক) প্রকাশ্যে আসে ৷ পরিচালক শেখর কাপুর 'ইন্ডিয়া প্যাভিলিয়ন'-এ এটি উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে, সেই বছরের সেপ্টেম্বরেই 82তম ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটির ক্লোজড-ডোর স্ক্রিনিং অনুষ্ঠিত হয়।
পরিচালক ইন্দিরা বলেন, "গতকাল, যখন উপস্থিত অতিথি ও দর্শকরা সিনেমাটা দেখে প্রশংসা করলেন, তখন যে অনুভূতিটা মনের মধ্যে হচ্ছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব ৷ ইফি-তে গালা প্রিমিয়ারে একমাত্র হিন্দি ছবি হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে এই সিনেমা আর সেটা আমার কাছে অত্যন্ত সম্মানের-গর্বের ৷ ছবিতে দিব্যা দত্তা ও নীরজ কবি ছাড়াও বাকি অভিনেতাদের অভিনয় মুগ্ধ করেছে দর্শকদের ৷ সেটা দেখে আমার মনে হয়েছে, এতদিনের পরিশ্রম স্বার্থক ৷
পরিচালক জানান, তিনি এবং তাঁর টিম ইফি-তে সকলের কাছ থেকে যে ভালোবাসা ও সম্মান পেয়েছেন, তা অভূতপূর্ব ছিল৷ পাশাপাশি, সিনেমায় সঙ্গীত পরিচালক সায়ন গঙ্গোপাধ্যায়ের কাজও আলাদা করে প্রশংসা কুড়িয়ে নিয়েছে ৷ 'ইকোস অফ ভ্যালর'-এ মিউজিকের মধ্য দিয়ে বলিউডে হাতেখড়ি হল সঙ্গীত পরিচালক সায়নের ৷ এরপর পরিচালক ইন্দিরা, ইনফরমেশন ব্রডকাস্টিং মিনিস্ট্রি, ইফি, এনএফডিসি ও পিআইবি, স্পেশালি মিনিস্ট্রি অফ ডিফেন্স, সিবিএফসি ইন্ডিয়া এবং শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ ও ভালোবাসা জানান ৷
উল্লেখ্য, ভারতীয় সেনা জওয়ানের মা শুক্লা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে 'ইকোস অফ ভ্যালর' ৷ যেখানে এক সামরিক পরিবারের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ভালোবাসা, অদম্য মনোবল ও আত্মত্যাগের বিষয়গুলোকে তুলে ধরেছেন পরিচালক ইন্দিরা। ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (IFFI) বিশ্ব প্রিমিয়ারের জন্য সিনেমাটি নির্বাচিত হওয়া ও প্রশংসিত হওয়া, গোটা জার্নিতে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসাবে থেকে গেল।