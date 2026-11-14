IFFI 2026: গোয়া চলচ্চিত্র উৎসবে 'ধুরন্ধর'-'রামায়ণ' প্রদর্শন, রয়েছে আরও চমক

IFFI 2026: গোয়া চলচ্চিত্র উৎসবে 'ধুরন্ধর'-'রামায়ণ' প্রদর্শন, রয়েছে আরও চমক
IFFI 2026: আইএফএফআই-এতে 86টি দেশের 150টিরও বেশি সিনেমা প্রদর্শিত হবে ৷ 'ধুরন্ধর' দিয়ে 'ইন্ডিয়ান প্যানোরামা' বিভাগের সূচনা হবে এবং 'রামায়ণ' দিয়ে শুরু হবে ব্রিকস বিভাগ।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 14, 2026 at 10:23 AM IST
হায়দরাবাদ, 14 নভেম্বর: শুরু হতে চলেছে ভারতের সবচেয়ে বড় চলচ্চিত্র উৎসব ৷ গোয়ায় বসছে 57তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (IFFI)-এর আসর ৷ 20 নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল চলবে 28 নভেম্বর পর্যন্ত ৷ 86টি দেশের 150টিরও বেশি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র নিয়ে আয়োজিত এই উৎসব দর্শকদের চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্কৃতি ও গল্প জানার সুযোগ করে দেবে। এবারের উৎসবের মূল বিষয়বস্তু হল 'স্টোরিজ উইদাউট বর্ডারস' অর্থাৎ সীমানাহীন গল্প। এছাড়া উৎসবে ভারতীয় সিনেমা, নতুন পরিচালক ও উদীয়মান প্রতিভাদের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।
IFFI 2026-এর জন্য 137টি দেশ থেকে 1 হাজার 900টিরও বেশি সিনেমা জমা পড়েছে ৷ ব্রিকস (BRICS) চলচ্চিত্র বিভাগে উদ্বোধনী ছবি হিসেবে থাকবে ভারতের 'রামায়ণ', আর 'ইন্ডিয়ান প্যানোরামা' বিভাগে প্রদর্শিত হবে 'ধুরন্ধর' ও 'বিকামিং'। এছাড়া উৎসবে থাকবে বিশেষ চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, মাস্টারক্লাস, কর্মশালা এবং চলচ্চিত্র শিল্পের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ। 'তাজ সিদাদে দে গোয়া হরাইজন'-এ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এই কর্মসূচির ঘোষণা করা হয়। গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন এবং এবারের উৎসবের প্রধান আকর্ষণগুলো তুলে ধরেন। উৎসব পরিচালক আশুতোষ গোয়ারিকর উৎসবের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেন এবং ব্যাখ্যা করেন যে, কীভাবে সিনেমা গল্প ও আবেগের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ, ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষকে একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত করে।
উদ্বোধনী, মধ্যবর্তী ও সমাপনী সিনেমা
57তম IFFI-এর উদ্বোধনী সিনেমা হল পাভেল পাভলিকোভস্কি পরিচালিত 'ফাদারল্যান্ড'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী 1949 সালে নোবেল বিজয়ী লেখক টমাস মান এবং তাঁর মেয়ে এরিকার জার্মানি ভ্রমণের প্রেক্ষাপটে নির্মিত হয়েছে এই সিনেমা। এতে সেই সময়ে দেশটির ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক বিভাজনের চিত্র ফুটে উঠেছে। ছবিটি 2026 সালের কান চলচ্চিত্র উৎসবে সেরা পরিচালকের পুরস্কার জিতেছে এবং সিডনি ফিল্ম প্রাইজ 2026-এর জন্যও মনোনীত হয়েছিল।
উৎসবের মধ্যপর্বের চলচ্চিত্র (মিড-ফেস্ট ফিল্ম) হিসেবে প্রদর্শিত হবে আলিনা শেরবান পরিচালিত 'আই ম্যাটার' (I Matter)। 101 মিনিটের এই সিনেমা রোমানিয়া, জার্মানি ও বেলজিয়ামের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত। এতে রোমানিয়ান ও রোমানি ভাষায় সংলাপ রয়েছে।
উৎসবের সমাপনী সিনেমা হিসেবে থাকবে অ্যান্থনি চেন পরিচালিত 'উই আর অল স্ট্রেঞ্জার্স' (We Are All Strangers)। সিঙ্গাপুরের প্রতিনিধিত্বকারী 157 মিনিটের এই সিনেমা ম্যান্ডারিন ও ইংরেজি ভাষায় সংলাপ রয়েছে। সমসাময়িক সিঙ্গাপুরি চলচ্চিত্রের একটি গল্পের মাধ্যমে নয় দিনব্যাপী এই উৎসবের সমাপ্তি ঘটবে।
স্পেন ও রাশিয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব
আইএফএফআই (IFFI) 2026-এ স্পেনকে 'কান্ট্রি অফ অনার' বা সম্মানীয় দেশ হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। এই বিশেষ বিভাগের অংশ হিসেবে স্পেনের চারটি সিনেমা প্রদর্শিত হবে। এর মধ্যে রয়েছে হাইমে লোরেন্তে পরিচালিত 'দ্য ব্যাড সন' (The Bad Son), 'ত্রিনিদাদ' (Trinidad), পেদ্রো আলমোদোভার পরিচালিত 'বিটার ক্রিসমাস' (Bitter Christmas) এবং হাইমে মাচিয়া পরিচালিত 'পার্সেগুইয়েন্দো আ মাইকেল' (Persegiuiendo a Michael)।
এবারের উৎসবে রাশিয়া 'পার্টনার কান্ট্রি' বা সহযোগী দেশ হিসেবে অংশ নেবে। রাশিয়ার চলচ্চিত্র প্রদর্শনী পর্বে চারটি সিনেমা দেখানো হবে। এর মধ্যে রয়েছে আনাস্তাসিয়া কুজিনার পরিচালিত 'ফোর' (Four), 'নিউ হোম' (New Home), 'বো বো' (Bo Bo) এবং সিডনি লুমেটের 'বার্থডে' (Birthday)। এই বিভাগের উদ্দেশ্য হলো দর্শকদের রাশিয়ার বিভিন্ন ধরনের সিনেমা তৈরির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া এবং ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানকে উৎসাহিত করা।
ব্রিকস (BRICS) চলচ্চিত্র বিভাগে উদ্বোধনী সিনেমা 'রামায়ণ'
আইএফএফআই (IFFI) 2026-এর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হবে ব্রিকস (BRICS) অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর চলচ্চিত্রের ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান। এই বিভাগের উদ্বোধনী সিনেমা হবে ভারতের 'রামায়ণ'। ব্রিকস প্রদর্শনী পর্বে 11টি সদস্য দেশের পাশাপাশি সহযোগী দেশগুলোর সিনেমাও দেখানো হবে। এই বিভাগে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের গল্পগুলোকে এক মঞ্চে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ যাতে দর্শকরা সেই সব অঞ্চলের সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্র নির্মাণের ধরন সম্পর্কে জানার সুযোগ পায় ৷ পাশাপাশি, সৃজনশীল আদান-প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশকে একে অপরের কাছাকাছি নিয়ে আসার ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের ক্রমবর্ধমান ভূমিকাও এখানে তুলে ধরা হবে।
'ধুরন্ধর' ও 'বিকামিং' দিয়ে শুরু হবে ইন্ডিয়ান প্যানোরামা
ইন্ডিয়ান প্যানোরামা বিভাগে 18৮টি ভিন্ন ভাষার 76টি সিনেমা প্রদর্শিত হবে, যা ভারতজুড়ে বিদ্যমান গল্পের বৈচিত্র্য ও চলচ্চিত্র নির্মাণের বিভিন্ন শৈলীকে তুলে ধরবে। হিন্দি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র 'ধুরন্ধর' এবং লাদাখি ভাষার নন-ফিচার ফিল্ম 'বিকামিং' দিয়ে এই বিভাগের সূচনা হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় 404টি পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা এবং 358টি নন-ফিচার ফিল্ম জমা পড়েছিল। এছাড়া, 'সেরা ওয়েব সিরিজ (ওটিটি)' বিভাগে 46টি যোগ্য এন্ট্রি জমা পড়েছিল।
দুটি নতুন বিভাগের সংযোজন
আইএফএফআই (IFFI) 2026-এ দর্শকদের জন্য আরও বৈচিত্র্যময় চলচ্চিত্র নিয়ে আসার লক্ষ্যে দুটি নতুন বিভাগ যুক্ত করা হচ্ছে। প্রথমটি হল 'অ্যানিমেশন' বিভাগ ৷ এতে পাঁচটি সিনেমা প্রদর্শিত হবে, যা অ্যানিমেটেড সিনেমার নতুন ধারণা ও সৃজনশীল কাজগুলোকে তুলে ধরবে। দ্বিতীয় নতুন বিভাগটির নাম 'ফিল্মস অ্যাবাউট ফিল্মস' (চলচ্চিত্র নিয়ে চলচ্চিত্র)। এতেও পাঁচটি সিনেমা থাকবে, যা চলচ্চিত্র নির্মাণের শিল্প ও প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে তৈরি। প্রখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতাদের পরামর্শে এই বিভাগটি চালু করা হয়েছে। এর উদ্দেশ্য হল, একটি সিনেমা তৈরির পিছনে যে শ্রম ও প্রক্রিয়া থাকে, তা দর্শকদের বুঝতে সাহায্য করা। 'গালা প্রিমিয়ার' (Gala Premieres) বিভাগটিও উৎসবের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হতে যাচ্ছে। এখানে 87 দেশের সিনেমা নিয়ে মোট 14টি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হবে।
নতুন পরিচালকদের সহায়তায় প্রতিযোগিতা
'সেরা প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র' (Best Debut Feature Films) প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দেশের সাতটি সিনেমা অংশ নেবে। নির্বাচিত সিনেমাগুলি হল-জার্মানির 'ফেডিং ম্যান' (Fading Man), ভারত থেকে 'দ্য স্লেজ' (The Sledge) ও 'বার্ডস অন আইস' (Birds on Ice), বেলজিয়ামের 'প্যারিস' (Paris), মিশরের 'দ্য ব্ল্যাক সি' (The Black Sea), ফ্রান্স ও ইতালির যৌথ প্রযোজনার 'লাজ দোর' (L’Âge d’Or - দ্য গোল্ডেন এজ) এবং চীনের 'আটলান্টিক' (Atlantic)।
এই প্রতিযোগিতার লক্ষ্য, যারা প্রথমবারের মতো পূর্ণদৈর্ঘ্য সিনেমা তৈরি করছেন, তাদের নিজেদের কাজ তুলে ধরার এবং দর্শকদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য একটি আন্তর্জাতিক মঞ্চ প্রদান করা। এবারের উৎসবে 52 জন মহিলা পরিচালক এবং 62 জন নতুন পরিচালক (যারা প্রথমবার পরিচালনা করছেন) একত্রিত হবেন। এর মধ্যে 10 জন মহিলা পরিচালক ও 12 জন নতুন নির্মাতা প্রতিযোগিতামূলক বিভাগগুলোতে অংশ নেবেন। এই উদ্যোগটি নতুন প্রতিভাদের সহায়তা করার ক্ষেত্রে আইএফএফআই-এর প্রচেষ্টাকে তুলে ধরে এবং মহিলা পরিচালকদের নিজেদের কাজ প্রদর্শনের আরও বেশি সুযোগ করে দেয়।
তরুণ প্রতিভাদের জন্য কর্মশালা ও সুযোগ
'ক্রিয়েটিভ মাইন্ডস টুমরো' (Creative Minds of Tomorrow - CMOT)-এর ষষ্ঠ সংস্করণে সিনেমা তৈরির 13টি ভিন্ন ক্ষেত্র থেকে 100 জন অংশগ্রহণকারীকে নির্বাচন করা হবে। এই কর্মসূচির আওতায় থাকবে কর্মশালা, মাস্টারক্লাস, আলোচনা পর্ব এবং 48 ঘণ্টার চলচ্চিত্র নির্মাণ চ্যালেঞ্জ। অংশগ্রহণকারীরা অভিজ্ঞ চলচ্চিত্র নির্মাতা ও শিল্প সংশ্লিষ্ট পেশাজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সুযোগ পাবেন। এছাড়া, তারা নিজেদের ধারণাগুলো তুলে ধরার পাশাপাশি বিনোদন শিল্পে ক্যারিয়ার গড়ার বিভিন্ন সুযোগ সম্পর্কেও জানতে পারবেন।
'ওয়েভস ফিল্ম বাজার' (WAVES Film Bazaar)-এ পরিচালক, প্রযোজক, ক্রেতা, পরিবেশক এবং শিল্পের অন্যান্য পেশাজীবীরা একত্রিত হবেন। এখানে ক্রেতা ও প্রযোজনা সংস্থাসহ মোট 150 জন আমন্ত্রিত অতিথি অংশগ্রহণ করবেন। এর প্রধান কার্যক্রমগুলোর মধ্যে থাকবে স্ক্রিনরাইটার্স ল্যাব, কো-প্রোডাকশন মার্কেট, ভিউয়িং রুম এবং ওয়ার্ক-ইন-প্রোগ্রেস ল্যাব।
'ওয়েভস ফিল্ম বাজার' (WAVES Film Bazaar)-এর 'নলেজ সিরিজ' অংশীদার হিসেবে নেটফ্লিক্স এমন সব আলোচনা ও কার্যক্রমে সহায়তা করবে, যার লক্ষ্য হল চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা। তাদের অংশগ্রহণের অংশ হিসেবে থাকবে 'পুষ্পক বিমান’-এর গালা প্রিমিয়ার, 'রে গান' (Ray Gunn)-এর আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী এবং উদীয়মান সৃজনশীল প্রতিভাদের জন্য পিচিং সেশন।
চলচ্চিত্র কিংবদন্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা ও মাস্টারক্লাস
এই আয়োজনে 21 থেকে 27 নভেম্বর পর্যন্ত কালা একাডেমিতে ১৪টি মাস্টারক্লাস, কর্মশালা, প্যানেল আলোচনা এবং মিথস্ক্রিয়ামূলক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে। চলচ্চিত্র নির্মাতা, অভিনেতা এবং শিল্পের অন্যান্য পেশাজীবীরা এখানে তথ্যচিত্র নির্মাণ, বিশ্ব চলচ্চিত্রে নারীদের ভূমিকা, গল্প বলা, কাস্টিং, সাবটাইটেল তৈরি এবং বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে চলচ্চিত্র নির্মাণের মতো বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করবেন। উৎসবটিতে পোলিশ চলচ্চিত্র নির্মাতা আন্দ্রেজ ওয়াজদার জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে একটি বিশেষ বিভাগ থাকবে, যেখানে তাঁর পাঁচটি সিনেমা প্রদর্শিত হবে। এছাড়া 'রিস্টোর্ড ক্লাসিকস' বিভাগে পাঁচটি চলচ্চিত্র দেখানো হবে, যা দর্শকদের চলচ্চিত্র ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো দেখার সুযোগ করে দেবে।আইএফএফআই ভারতীয় চলচ্চিত্রের বেশ কয়েকজন কিংবদন্তির জন্মশতবর্ষও উদযাপন করবে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন চলচ্চিত্র নির্মাতা শক্তি সামন্ত ও রাজ খোসলা; অভিনেতা উত্তম কুমার, সূর্যকান্ত মানধারে, প্রেম নাজির ও রাজ কুমার; এবং সুরকার ও পি. নায়ার ও রবি।
আইএফএফআই (IFFI) সম্পর্কে
1952 সালে প্রতিষ্ঠিত 'ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়া' (IFFI) বা ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবটি এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। এটি ভারত সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়, গোয়া সরকার এবং ‘এন্টারটেইনমেন্ট সোসাইটি অফ গোয়া’-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত হয়। প্রতি বছর গোয়াতে অনুষ্ঠিত এই উৎসবটির লক্ষ্য, ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রকে উদযাপন করা, নতুন পরিচালকদের সহায়তা করা এবং চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের সুযোগ তৈরি করা।