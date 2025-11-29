ETV Bharat / entertainment

IFFI 2025: যা পাবলিসিটি দিয়ে পুশ করতে হয়, তেমন ছবি বানালে... - ইন্দিরা ধর

56-তম ইফির শেষ দিনে ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার ছিল 'পুতুল' সিনেমার ৷

পুতুল সিনেমার প্রিমিয়ারে পরিচালক ও টিম (Special Arrangement)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 29, 2025 at 2:02 PM IST

হায়দরাবাদ, 29 নভেম্বর: শেষ হল গোয়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ৷ প্রত্যেক বছর সিনেপ্রেমীরা অপেক্ষায় থাকেন এই ফেস্টিভ্য়ালের জন্য ৷ ভারতের অন্যতম সিনেমার উৎসবে উপস্থিত থাকেন দেশ-বিদেশের এক ঝাঁক তারকা ৷ পরিচালক-অভিনেতাদের মিলনক্ষেত্র হয়ে ওঠে উৎসবে কটা দিন ৷ এই বছর অর্থাৎ 56তম ইফিতে অন্য সিনেমার পাশাপাশি মন কেড়েছে ইন্দিরা ধর (Indira Dhar Mukkherjee) পরিচালিত বাংলা সিনেমা 'পুতুল' (Putul) ৷ ওয়েভস (WAVES)প্রোগ্রামে বিশ্বব্যাপী এক্সক্লুসিভ স্ক্রিনিং ছিল অস্কারে নমিনেশন পাওয়া এই সিনেমার ৷

গোয়ার ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে আয়োজন করা হয়েছিল সমাপ্তি অনুষ্ঠান ৷ বিশেষ দিনে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে উপস্থিত ছিলেন ইন্দিরা ৷ কেমন ছিল সেই অনুভূতি ? উচ্ছ্বসিত পরিচালক বলেন, "কানের মঞ্চের পর গোয়া ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে পুতুল-এর ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার ! অনুভূতি প্রসঙ্গে পরিচালক বলেন, কানে পুতুল-এর ক্লোজড ডোর স্ক্রিনিং হয়েছিল ৷ সিনেমাটা আমেরিকায় প্রথম মুক্তি পায় ৷ তারপর ভারতে ৷ আমেরিকান মার্কেট থেকে অস্কারে যায় ৷ সেখানে প্রতিযোগিতায় তিনটি বিভাগে সিলেকশন পায় ৷ সেই অর্থে দেখতে গেলে পুতুল- সিনেমার ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার ইফি-তেই হয়েছে ৷ গালা প্রিমিয়ার ছিল ৷ এ যেন পুতুল-এর স্বপ্নপূরণ ৷ ভাষায় বলে বোঝানো যাবে না, কী সম্মান পেল এই ছবিটা …"

ইফি-তে 'পুতুল' সিনেমার ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার (Special Arrangement)

পুতুল দেখে দর্শকদের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে ইন্দিরা জানান, "ইফি-র শেষ দিন একেবারে 'প্যাক্ট হাউস' ছিল বলা যায় ৷ পুতুল দেখে দর্শক কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়েছেন ৷ অনেকেই বলছেন, 'পুতুল ইজ বিউন্ড দ্য ল্যাঙ্গোয়েজ ৷' এমন একটা সিনেমা, যারা বাংলা ভাষা না জানলেও পুতুল-এর আবেগের সঙ্গে একাত্ববোধ করেছেন ৷ দর্শকদের এই ভালোবাসা, এটাই বড় পাওনা আমার কাছে ৷" সিনেমার উৎসব মানে বিদেশের নানা সিনেমা দেখার সুযোগ, শেখার সুযোগ ৷ বাঙালি পরিচালকের কোন সিনেমাটা দেখার ইচ্ছা ছিল ?

ইফি 2025 (Special Arrangement)

প্রশ্নে শুনে কিছুটা আফসোস ধরা পড়ে ইন্দিরা ধরের গলায় ৷ তিনি বলেন, "ইফি-তে এইবার একটা সিনেমা ছিল, 'শেপ অফ মোমো' (Shape of Momo) ৷ সেটা দেখার আমার খুব ইচ্ছা ছিল ৷" নেপালি ভাষার এই সিনেমা পরিচালনা করেছেন সিকিমের পরিচালক ত্রিবেণী রাই ৷ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ এবং এর প্রভাবের বিরুদ্ধে এক নারীর সংগ্রামের গল্প বলে এই সিনেমা। 'শেপ অফ মোমো' কান ফিল্ম ফেস্টিভাল এবং বুসান ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শিত হয়েছে। এই সিনেমাটা দেখার ইচ্ছা থাকলেও দেখা হয়ে ওঠেনি পরিচালকের ৷ তাঁর কথায়, "নর্থ-ইস্ট ইন্ডিয়ার সিনেমা, সব জায়গায় খুব প্রশংসিত হচ্ছে ৷"

বিশেষ মুহূর্তে পরিচালক ইন্দিরা ধর (Special Arrangement)

মূলত, কোনও সিনেমা দেশ-বিদেশে স্বীকৃতি-প্রশংসা পেলেও অনেক সময় তা বক্সঅফিসে সাফল্যের মুখ দেখতে পায় না ৷ এই বিষয়ে মতামত জানতে চাইলে 'পুতুল' পরিচালক বলেন, "ওটিটি আসার পরে থিয়েটার বিজনেস অনেকটাই পড়ে গেছে ৷ যেটা সত্যিই দুঃখের ৷ বাণিজ্যের জন্য বক্সঅফিস কালেকশন গুরুত্বপূর্ণ ৷ তবে ওটিটি-র গুরুত্বও অস্বীকার করা যায় না ৷ আজকের দিনে প্রত্যেকটা সিনেমা মেনস্ট্রিম সিনেমা ৷ আমি এমন এক পরিচালক যার কোনও বিখ্যাত ব্যাকগ্রাউন্ড নেই ৷ ফলে আমি যদি আমার কোনও সিনেমা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় প্রচার করি, সেটা দেখে যে দর্শক হই হই করে হলমুখী হবে, তেমনটা নয় ৷"

ইফি-তে পরিচালক ইন্দিরা ধর (Special Arrangement)

পরিচালকের কথায়, "তাই বলতে পারি, 'পুতুল', নিজের সাফল্যের পথ নিজেই তৈরি করেছে ৷ আমার মনে হয়, ফেস্টিভ্যালে কোনও সিনেমা প্রশংসিত হওয়া, সেটাই সবচেয়ে বড় সম্মানের ৷ ফেস্টিভ্যাল তো অনেক আছে ৷ কিন্তু একটা কান, একটা বার্লিন, একটা ভেনিস বা একটা ইফি-তে সিনেমার প্রদর্শন, সকল পরিচালকের স্বপ্ন ৷ আর সেটার থেকে বড় সম্মান আর কীইবা হতে পারে ৷ ফলে তেমনই ছবি বানাতে হবে ৷ তেমন ছবি বানালে হবে না, যা পাবলিসিটি দিয়ে পুশ করতে হয় ৷"

INDIRA DHAR
ইন্দিরা ধর সিনেমা
FILM FESTIVAL OF INDIA 2025
PUTUL IN GOA FILM FESTIVAL
IFFI 2025

