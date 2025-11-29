IFFI 2025: লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট সম্মানে সম্মানিত রজনীকান্ত, কারা পেলেন সেরার সেরা তকমা ?
ইফি-তে সেরার সেরা কারা, রইল তালিকা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 29, 2025 at 12:42 PM IST
হায়দরাবাদ, 29 নভেম্বর: শেষ হল ভারতের সবচেয়ে বড় সিনেমার উৎসব ৷ 20 নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল অফ ইন্ডিয়া (International Film Festival of India 2025)-র শেষ দিনে সামনে এসেছে সেরার সেরা সিনেমা ও পরিচালকের নাম ৷ এক নজরে দেখা নেওয়া যাক, গোল্ডেন পিকক, সিলভার পিকক কারা পেলেন ৷
সেরার সেরা ...
* 56তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে (IFFI) ভিয়েতনামী পরিচালক অ্যাশ মেফেয়ারের (Ash Mayfair) 'স্কিন অফ ইয়ুথ' (Skin of Youth) আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সেরা ফিচার ফিল্মের জন্য জিতে নিয়েছে গোল্ডেন পিকক পুরস্কার।
* মারাঠি থ্রিলার 'গোন্ধল'-এর জন্য ভারতীয় পরিচালক সন্তোষ দাভাকাহার পেয়েছেন সেরা পরিচালকের পুরস্কার ।
* আইএফএফআই-তে ভারতীয় ফিচার ফিল্ম 'কেসরি 2'-এর জন্য সেরা নবাগত পরিচালকের পুরস্কার পেয়েছেন পরিচালক করণ সিং ত্যাগী।
* উবেইমার রিওস কলম্বিয়ান ছবি 'এ পোয়েট' (A Poet,আন পোয়েটা)-তে দুর্দান্ত অভিনয়ের জন্য জিতেছেন সেরা অভিনেতার পুরস্কার ৷ তিনি জিতেছেন সিলভার পিকক ৷ সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন সাইমন মেসা সোটো (Simon Mesa Soto)। স্লোভেনিয়ান ছবি 'লিটল ট্রাবল গার্লস'-এর জন্য জারা সোফিজা ওস্তান জিতেছেন সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার ৷
* IFFI 2025-এ 'বন্দিশ ব্যান্ডিটস' সিজন 2 জিতেছে সেরা ওয়েব সিরিজ (OTT)- এর পুরস্কার। সিরিজটি তৈরি করেছেন অমৃতপাল সিং বিন্দ্রা এবং আনন্দ তিওয়ারি।
পাশাপাশি, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের তরফ থেকে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, শান্তি, অহিংসা এবং আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপের প্রচারকারী সিনেমায় অসামান্য অবদানের জন্য 56তম আন্তর্জাতিক ভারতীয় চলচ্চিত্র উৎসবে (IFFI ২০২৫) নরওয়েজিয়ান সিনেমা 'সেফ হাউস' ICFT-UNESCO গান্ধী পদক পেয়েছে । ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের শেষ দিনে ভারতীয় চলচ্চিত্রে 50 বছর পূর্ণ করার জন্য সুপারস্টার রজনীকান্তকে লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।