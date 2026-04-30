আমাকে সৎ-ভদ্রস্থ কাজ খুঁজে পেতে সাহায্য করুন- কেন এমন বললেন 'আশিকি' অভিনেতা রাহুল ?
ইন্সটাগ্রাম ক্রিয়েটরের সঙ্গে রাহুল রায়ের নাচের ভিডিয়ো ভাইরাল ৷ কটাক্ষের শিকার অভিনেতা মোক্ষম জবাবে মুখ করলেন নেটিজেনদের ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 30, 2026 at 11:24 AM IST
হায়দরাবাদ, 30 এপ্রিল: কেন, রাহুল কেন ? গত মঙ্গলবার থেকে নেটপাড়ায় একটাই প্রশ্ন ঘুরে বেড়াচ্ছিল অভিনেতা রাহুল রায়ের (Rahul Roy) উদ্দেশ্যে ৷ সবকিছুর শুরু তখন থেকে, যখন একজন অপরিচিত কনটেন্ট নির্মাতার সঙ্গে ওই অভিনেতাকে নিয়ে তৈরি একটি ভিডিয়ো ইনস্টাগ্রামে ভাইরাল হয়ে যায়। তারপর থেকেই অভিনেতার এই ধরনের কাজ নিয়ে শুরু হয় সমালোচনা ৷ এরপরেই চুপ থাকেননি রাহুল ৷ কটাক্ষের পাল্টা জবাব দেন তিনি ৷ পাশে দাঁড়ান বলি তারকারাও ৷
কী রয়েছে ভিডিয়োতে ?
ভিডিওটিতে রাহুল ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর ডক্টর ভনিতা ঘাদগে দেশাইয়ের হাত ধরে 'তেরে দর পে সনম'- গানে নাচতে দেখা যায় (Rahul Roy viral dance) ৷ 1993 সালে মুক্তি পাওয়া ফির তেরি কাহানি ইয়াদ আয়ি সিনেমার জনপ্রিয় গান এটি ৷ যেখানে রাহুলের বিপরীতে দেখা গিয়েছিল পূজা ভাটকে ৷ ভিডিয়ো সামনে আসতেই মাত্র দু'দিনেই 30 লক্ষেরও বেশি ভিউ পায় এই রিলস ৷ তারসঙ্গেই নেটপাড়ায় ধেয়ে আসে তীর্যক মন্তব্য ৷ কেউ প্রশ্ন করেছেন, "ভাই, এমন কীই বা বাধ্যবাধকতা ছিল ?" আবার কারও মতে, "দেখে মনে হচ্ছে যেন তাঁকে জোর করে রিল বানাতে বাধ্য করা হয়েছে... মুখে বিন্দুমাত্র অভিব্যক্তি নেই... অথচ সে তো একজন বলিউড অভিনেতা !"
রাহুলের প্রতিক্রিয়া
সোশাল মিডিয়ায় সমালোচনা থামাতে জবাব দেন আশিকি অভিনেতা ৷ তিনি লেখেন, "আমি সততা ও বিনয়ের সঙ্গে আমার কাজ করি। আমার কিছু আইনি বিষয় বাবদ টাকা শোধ করার আছে ৷ এগুলো আজকের নয়-বরং ব্রেন স্ট্রোক হওয়ারও আগের বিষয়। তুমি যদি আমার সরলতাকে উপহাস করো অথবা আমার সংগ্রামের কথা নিয়ে ঠাট্টা করো, তবে তা আমার সম্পর্কে কম এবং তোমার সম্পর্কেই বেশি কিছু বলে।"
তিনি আরও লেখেন, "আপনি যদি সত্যিই এতটা চিন্তিত হয়ে থাকেন, তবে আমাকে কোনও সৎ ও ভদ্রস্থ কাজ খুঁজে পেতে সাহায্য করুন, যাতে আমি এই মামলাগুলোর খরচ মেটাতে পারি। অন্তত আমি কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমেই উপার্জন করছি ৷ অন্যদের নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে নয়। আর ব্রেন স্ট্রোকের পর, আমার পক্ষে সক্রিয় থাকাটা অত্যন্ত জরুরি। যতদিন বেঁচে থাকব, আমি কাজ করে যেতে চাই। এটা আমার মনকে সজাগ ও সক্রিয় রাখে ৷ আর এই অনুভূতি, যে আমি আজও কাজ করে চলেছি তা আমাকে জীবনের এক বিশেষ উদ্দেশ্য ও দায়িত্ববোধের যোগান দেয়। হ্যাঁ, মাঝে মাঝে হয়তো কিছুটা কষ্ট হয় কিন্তু তোমরা আমাকে ভেঙে ফেলতে পারবে না।"
তারকাদের প্রতিক্রিয়া
নেটিজেনদের মোক্ষম জবাব দেওয়ার পরেই রাহুলের পোস্টের কমেন্ট সেকশনে তারকারা অভিনেতার এই স্পিরিট নিয়ে প্রশংসা করেন ৷ অভিনেতা টিনা দত্ত হাততালি ইমোজি ব্যবহার করেন ৷ পরিচালক ফারহা খান লেখেন, "গুড লাক টু ইউ রাহুল ৷" অভিনেতা সনু সুদ লেখেন, "এই রকমই চলুক ভাই ৷" কমেডিয়ান মণীশ পল লেখেন, "ভালোবাসা আর সম্মান স্যার ৷ আপনি এইভাবেই এগিয়ে চলুন ৷" মাহি ভিজ লেখেন, "আপনি একজন রকস্টার ৷" এছাড়াও রাহুল রায়ের পাশে দাঁড়ান অনুপম খের থেকে শুরু করে ক্রাতিকা সেনগর, শিল্পা শিরোকদার-সহ আরও অনেকে ৷
রাহুল রায় প্রায় চার দশক ধরে একজন অভিনেতা হিসেবে কাজ করছেন। 1990 সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'আশিকি' সিনেমার মাধ্যমে তাঁর অভিষেক ঘটেছিল বিটাউনে ৷ যা পরবর্তীতে 'কাল্ট' সিনেমার মর্যাদা লাভ করে। এরপর তিনি মহেশ ভাটের হরর সিনেমা 'জুনুন' এবং 'গুমরাহ'-সহ আরও বেশ কিছু সিনেমায় অভিনয় করেন। 2006 সালে তিনি রিয়্যালিটি শো 'বিগ বস'-এ বিজয়ী হন ৷ অতি সম্প্রতি কানু বহল পরিচালিত 'আগ্রা' সিনেমায় তাঁকে দেখা গিয়েছে।