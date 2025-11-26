দুর্গাপুরে বসে বিশেষ ইচ্ছা প্রকাশ ইধিকার ! দিন গুনছেন অনুরাগীরা
এক বিপণনী দোকানের প্রমোশনে উপস্থিত ছিলেন 'খাদান' খ্যাত অভিনেত্রী ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 26, 2025 at 10:29 AM IST
দুর্গাপুর, 26 নভেম্বর: টলিউডের 'কিশোরী' খ্যাত অভিনেত্রী ইধিকা পালের (Idhika Paul) হঠাৎই আগমন শিল্প শহর দুর্গাপুরে। আবারও কি নতুন কোনও সিনেমার শুটিং ? কৌতহল জমছিল দুর্গাপুরবাসীর মধ্যে ৷ তবে না, কোনও সিনেমার শুটিং নয় ৷ এক বিপণনী দোকানের প্রমোশনে উপস্থিত হন নায়িকা ৷ তাঁকে দেখতে ভিড় জমান অনুরাগীরা ৷
এদিন ইধিকা ফের একবার দুর্গাপুরে এসে আপ্লুত ৷ এর আগে তিনি দেবের সঙ্গে 'খাদান' সিনেমার শুটিয়ে পা রেখেছিলেন শিল্প শহরে ৷ এবার অন্য কাজে ৷ তাঁর কথায়, "আমার জীবনের প্রথম টলিউড চলচ্চিত্রের শুটিংয়ের জন্য আমি দুর্গাপুরে বেশ কয়েকটা দিন থাকার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু দুর্গাপুর শহরটাকে আমার ঘুরে দেখা হয়নি।"
'খাদান' (Khadaan) ছবির শুটিং উপলক্ষে দুর্গাপুর মহকুমার পাণ্ডবেশ্বর ও আসানসোলের বেশ কিছু জায়গা ঘুরে দেখেছেন ইধিকা ৷ সেই সময় তারা ঘাঁটি করেছিলেন দুর্গাপুরের বেসরকারি তিনতারা হোটেলে। ইধিকা পাল ছাড়াও দুর্গাপুরে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেত্রী দেবলীনা দত্ত, শ্রীতমা ভট্টাচার্য ও দর্শনা বণিক। অভিনয় জগতের তারকাদের উপস্থিতিতে সরগরম হয়ে ওঠে দুর্গাপুর। অভিনেত্রী ইধিকা পাল বলেন, "দুর্গাপুরের বহু ভালো ভালো জায়গা রয়েছে বলে আমি শুনেছি। আমার খুব ইচ্ছে সেই জায়গা গুলি ঘুরে দেখার। আমি এর পরে আসব এবং দুর্গাপুরকে ঘুরে দেখব।"
উল্লেখ্য, সুজিত দত্ত পরিচালিত 2024-এর 20 ডিসেম্বর প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় 'খাদান' ৷ শ্যাম মাহাতো ও মধু মাহাতো এই দুই চরিত্রে অর্থাৎ বাবা-ছেলের ভূমিকায় দেখা যায় দেবকে ৷ মোহন দাসের চরিত্রে নজর কাড়েন যীশু সেনগুপ্ত ৷ শ্যামেরর বন্ধু চরিত্রে তাঁকে দেখা গেলেও পরে শত্রু হয়ে যায় মোহন দাস ৷ দেবের বিপরীতে নায়িকা হিসাবে দেখা যায় বরখা বিশত ও ইধিকা পালকে ৷
2023 সালে বাংলাদেশের জনপ্রিয় অভিনেতা শাকিব খানের বিপরীতে 'প্রিয়তমা' সিনেমায় জনপ্রিয়তা পান ইধিকা ৷ 2019 সালে টেলিভিশন ধারাবাহিক 'আরব্য রজনী'তে একটি এপিসোডিক চরিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে রূপোলি জগতে আতমপ্রকাশ। এরপর তিনি 'কপালকুণ্ডলা', 'বেদের মেয়ে জ্যোৎস্না', 'রিমলি' এবং 'পিলু' ধারাবাহিকে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন। 'রিমলি' ধারাবাহিকে তিনি প্রধান চরিত্রে অভিনয় করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।