ETV Bharat / entertainment

'রাহুলের মৃত্যুর তদন্ত চাই', অভিনেতার আকস্মিক প্রয়াণে দাবি শ্রীলেখা মিত্রর

রাহুলের অকালপ্রয়াণে শ্রীলেখা মিত্র নিজের সামাজিক মাধ্যমে রাহুলের একটি ছবি ভাগ করে তাঁর মৃত্যুর তদন্ত দাবি করেছেন৷

author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 29, 2026 at 11:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 29 মার্চ: রাহুলের মৃত্যুটা আমার অস্বাভাবিক লাগছে। এর তদন্ত চাইছি আমি। ইটিভি ভারতকে জানালেন শ্রীলেখা মিত্র। রাহুলের অকালপ্রয়াণে শ্রীলেখা মিত্র নিজের সামাজিক মাধ্যমে রাহুলের একটি ছবি ভাগ করে নিয়ে লেখেন, "এই ছবিটা কেন পোস্ট করেছিলি বাবু? কী করে হল এই অসম্ভব দুর্ঘটনা? তদন্ত হোক। কয়েকমাস আগেই শুট করলাম। অবিশ্বাস্য!

সূত্রের খবর, রাহুলরা শুটিং করতে গিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গ-ওড়িশা সীমান্তের তালসারি সমুদ্রসৈকতে। রবিবার সকাল থেকে ‘ভোলে বাবা পার করেগা’ ধারাবাহিকের শুটিং চলছিল। শোনা যাচ্ছে, শুটিং শেষে বিকেলের দিকে দুর্ঘটনা হয়। শুটিং ইউনিটের লোকজনের সামনেই সমুদ্রে তলিয়ে যান টলিপাড়ার জনপ্রিয় অভিনেতা।

জানা গিয়েছে, সকাল থেকে শুটিংয়ে ব্যস্ত ছিলেন রাহুল এবং তাঁর সহকর্মীরা। বিকেলের দিকে শুটিং শেষ হয়। শুটিং ইউনিটের একটি সূত্রে খবর, তার পর একাই জলে নামেন রাহুল। রাহুলের সহ-অভিনেত্রী শ্বেতা মিশ্রও ছিলেন। তবে তিনি সৈকতেই দাঁড়িয়েছিলেন।যে সৈকতে শুটিং করছিলেন রাহুল।

জলের তলায় চোরাবালিতে নাকি রাহুলের পা আটকে যায়। আর তখনই ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে। রাহুল সেই ঢেউ সামলাতে না পেরে ডুবে যেতে থাকেন। বিপদ বুঝতে পেরে শ্বেতা ‘রাহুলদা ডুবে যাচ্ছে’ বলে চিৎকার করে সকলকে একজোট করার চেষ্টা করেন। হঠাৎ টেকনিশিয়নরা চিৎকার করেন, ‘রাহুলদা ডুবে যাচ্ছে’। যখন উদ্ধার করা হয়, তখনও নাকি বেঁচে ছিলেন রাহুল।

জল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় তাঁকে। প্রথমে তালসারির সৈকত থেকে 10-12 কিলোমিটার দূরে দিঘা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সন্ধে 6টা 10 মিনিটে চিকিৎসকেরা জানান, আগেই মারা গিয়েছেন রাহুল।

অভিনেতাকে হাসপাতালে যাওয়ার সময় ওই ধারাবাহিকের প্রোডাকশন ম্যানেজার চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী সঙ্গে ছিলেন। তিনি সংবাদ মাধ্যমে বলেন, ‘‘তখন শুটিং প্যাকআপ হয়ে গিয়েছিল। 5টা-সাড়ে 5টা বাজে (সন্ধ্যা) তখন। ঘড়ি দেখার সময় ছিল না তখন আর। শিল্পীদের ছেড়ে দিচ্ছিলাম এক এক করে। অম্বরীশদা (ভট্টাচার্য), ভাস্করদার (বন্দ্য়োপাধ্যায়) গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। তখনই ফোন আসে আমার কাছে। সঙ্গে সঙ্গে সৈকতে পৌঁছোই আমি। ওকে গাড়িতে তোলার পর আমি সামনে উঠলাম। লাল কাপড় নাড়াতে নাড়াতে হাসপাতাল পৌঁছোই। শহরে ঢোকার পর থেকেই যানজটের জন্য দেরি হয়ে যায়। রাস্তায় যেতে যেতে রাহুলের বুকে হাত বোলাচ্ছিল আমাদেরই টেকনিশিয়ানরা। যদি বাঁচানো যায়, সেই আশায়। প্রচণ্ড হাঁপাচ্ছিল রাহুল।’’

চন্দ্রশেখরের কথা থেকেই জানা গিয়েছে সোমবার কাঁথি হাসপাতালে রাহুলের দেহের ময়নাতদন্ত হবে। আপাতত রাহুলের গাড়িচালক হাসপাতালেই আছেন। রাহুলের স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা সরকারকে ফোন করে খবর দেওয়া হয়েছে। এখন দিঘার মর্গে রয়েছে অভিনেতা-লেখক রাহুলের দেহ।

TAGGED:

SREELEKHA MITRA
RAHUL ARUNODAY BANERJEE
SREELEKHA MITRA REACTION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.