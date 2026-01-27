ETV Bharat / entertainment

আচমকাই বড় ঘোষণা ! সিনেমায় আর গান গাইবেন না অরিজিৎ সিং

নতুন বছরে তাঁর ভক্তদের শুভেচ্ছা জানিয়ে হঠাৎ প্লেব্যাক থেকে অবসর নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন অরিজিৎ সিং। কেন এই সিদ্ধান্ত?

Arijit Singh
সিনেমায় আর গান গাইবেন না অরিজিৎ সিং? (ছবি: আইএএনএস)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 27, 2026

কলকাতা, 27 জানুয়ারি: হঠাৎ বড় ঘোষণা অরিজিৎ সিংয়ের। আর কোনও ছবিতে প্লেব্যাক করবেন না শিল্পী। আচমকা কেন অবসরের পথে হাঁটছেন তিনি?

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় একটি সোশাল পোস্টে অরিজিৎ সিং লেখেন, “সকলকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা। শ্রোতা হিসাবে আমাকে এত বছর ধরে এত ভালবাসা দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তবে আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি, এবার থেকে আমি প্লেব্যাক গায়ক হিসাবে আর কোনও কাজ করব না। আমি প্লেব্যাক গাওয়া বন্ধ করলাম।”

অরিজিতের এই ঘোষণায় রীতিমতো বাকরুদ্ধ তাঁর অনুরাগীরা। তবে ঠিক কী কারণে হঠাৎ এই ঘোষণা করলেন শিল্পী, তার কারণ এখনও স্পষ্ট নয়। সব শেষে অরিজিৎ লিখেছেন, “এই সফর সত্যিই সুন্দর ছিল।”

অরিজিতের এই পোস্ট মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায়। কেন এই সিদ্ধান্ত? এর উত্তর খুঁজতে নেট দুনিয়ায় তোলপাড় শুরু হয়েছে ৷

প্রসঙ্গত, দিন দুয়েক আগেই ও রোমিও সিনেমার তাঁর গাওয়া 'হাম তেরে লিয়ে' গানটি প্রকাশ্যে আসে। ইতিমধ্যেই এই গানের ভিউ কয়েক মিলিয়ন ছাড়িয়েছে।

পরিচালনায় হাত দিয়েছেন অরিজিৎ। ইতিমধ্যেই দু’টি ছবির পরিচালনার দায়িত্বে তিনি। শুটিংও চলছে নিয়ম করে। তার আগে সিনেমায় প্লেব্যাক করা থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণায় স্তম্ভিত সকলে।

শোনা যাচ্ছে, অরিজিৎ সিং এখন নিজস্ব মিউজিক লেবেল 'ওরিয়ন মিউজিক' (Oriyon Music) এবং নিজের সঙ্গীত সৃষ্টিতেই বেশি সময় দিতে চান। প্রায় 15 বছরের কেরিয়ারে দু’টি জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন অরিজিৎ, দিয়েছেন অগণিত হিট গান ৷ তাঁর এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় সঙ্গীত জগতকে স্তম্ভিত করেছে।

গান গান ছেড়ে দিচ্ছেন না অরিজিৎ৷ তিনি স্পষ্ট জানিয়েছেন, গান গাওয়া বা সঙ্গীত সৃষ্টির কাজ তিনি থামাচ্ছেন না। তবে বাণিজ্যিক ছবির জন্য প্লেব্যাক থেকে তিনি দূরে সরে আসতে চান। যদিও এর কারণ তিনি স্পষ্ট করেননি।

