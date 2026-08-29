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বাবার মতো সিনেপর্দা নয়, 'রোশন' পরিবারের কোন ঐতিহ্য এগিয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত হৃতিক পুত্র রেহান ?

বাবা হৃতিক রোশন কিংবা ঠাকুরদা রাকেশ রোশনের মতো সিনেপর্দাকে এই মুহূর্তকে বেছে নেননি বলিউড গ্রিকগডের বড় ছেলে ৷ তাঁর ধ্যান জ্ঞান এখন অন্য ৷

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রেহানের কৃতিত্বের মুগ্ধ রোশন পরিবার (স্ক্রিনশট/আইএএনএস)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 29, 2026 at 2:08 PM IST

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হায়দরাবাদ, 29 অগস্ট: সিনেপর্দা নয়, মিউজিক জগতকেই নিজের কেরিয়ার হিসাবে বেছে নিয়েছেন বলিউড সুপারস্টার হৃতিক রোশনের (Hrithik Roshan) বড় ছেলে রেহান রোশন (Hrehaan Roshan) ৷ আজ তাঁর কৃতিত্বে গর্ব অনুভব করছেন পরিবারের সদস্যরা ৷

আসলে, সঙ্গীত জগতে নিজের প্রথম পদক্ষেপের মাধ্যমে রেহান তাঁর পরিবারের সঙ্গীত-ঐতিহ্যকেই এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। মাত্র 20 বছর বয়সে রেহান তাঁর প্রথম গান প্রকাশ করেছেন। গানটি ইউটিউব, স্পটিফাই এবং ইনস্টাগ্রামে মুক্তি পেয়েছে। রেহান তাঁর এই প্রথম গানটি-'দিস হেভেনলি প্লেস' (This Heavenly Place)-ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ করেছেন। যা ইতিমধ্যেই ভাইরাল সোশাল মিডিয়ায় ৷

গর্বিত রেহানের পরিবার

সঙ্গীত জগতের সঙ্গে রোশন পরিবারের পুরনো সম্পর্ক ৷ কারণ এই পরিবারের ছেলে রাজেশ রোশন বিটাউনে উপহার দিয়েছেন একের পর এক সুপারহিট গান ৷ ফলে বাবা হৃতিক রোশন কিংবা ঠাকুরদা রাকেশ রোশনের মতো সিনেপর্দায় অভিষেকের বদলে কাকা রাজেশের মতো, গানের জগতকে বেছে নিয়েছেন রেহান ৷ প্রবীণ পরিচালক রাকেশ রোশন তাঁর নাতি রেহানের একটি ছবি শেয়ার করেছেন এবং তাকে ভালোবাসা ও আশীর্বাদে ভরিয়ে দিয়েছেন। ইনস্টাগ্রাম পোস্টে রাকেশ লিখেছেন, "সঙ্গীত সবসময়ই আমাদের হৃদয়ে ছিল ৷ এখন তোমাকে এই ঐতিহ্য এগিয়ে নিয়ে যেতে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এগিয়ে যাও, রেহান-আমার ছেলে।" হৃতিক রোশনের প্রেমিকা ও গায়িকা সাবা আজাদ এবং সঞ্জয় দত্তের বোন প্রিয়া দত্তও পোস্টটি লাইক করেছেন।

হৃতিক তাঁর ছেলের উদ্দেশে একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন। তিনি ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ছেলের গাওয়া গান শেয়ার করে তাঁকে আশীর্বাদ জানিয়ে লিখেছেন, "রে, তুমি জন্মগতভাবেই প্রজ্ঞার অধিকারী। তোমার ওপর আমার অগাধ বিশ্বাস রয়েছে।" রেহান তাঁর মা সুজান খানের কাছ থেকেও ভালোবাসা পেয়েছেন। সুজান খানের প্রেমিক আরসলান গনিও তাঁকে ভালোবাসা জানিয়েছেন। এছাড়া রেহানের পিসি, অভিনেত্রী পশমিনা রোশনও (সঙ্গীত পরিচালক রাজেশ রোশনের মেয়ে) তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

রেহানের পরিচয়

রেহান সুপারস্টার হৃতিক রোশন এবং ইন্টেরিয়র ডিজাইনার সুজান খানের বড় ছেলে ৷ তাঁর জন্ম 2006 সালের 28 মার্চ। বোস্টনে যাওয়ার আগে তিনি মুম্বইয়ের ধীরুভাই আম্বানি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে পড়াশোনা করেছেন। বর্তমানে তিনি বোস্টনের বার্কলি কলেজ অফ মিউজিকের একজন শিক্ষার্থী, যা সঙ্গীত শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত একটি প্রতিষ্ঠান। পরিবার ও বন্ধুরা তাঁকে 'রে' (Ray) বলে ডাকে। তাঁর ছোট ভাইয়ের নাম হৃদান।

রেহানের প্রথম গান

নিজের প্রথম গান 'দিস হেভেনলি প্লেস' (This Heavenly Place)-এর মাধ্যমে রেহান রোশন পরিবারের তিন প্রজন্মের মধ্যে এমন একজন সদস্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন, যিনি নিজেই একজন গায়ক-গীতিকার ও পারফর্মিং মিউজিশিয়ান। ইংরেজি ভাষার এই গান এবং এর শান্ত, অ্যাকোস্টিক সুর ইঙ্গিত দেয় যে, রেহান মূলধারার বলিউড প্লেব্যাক গায়কীর গণ্ডি পেরিয়ে একজন গায়ক-গীতিকার হয়ে ওঠার পথে পা বাড়াচ্ছেন। এখন দেখার বিষয়, এই গানটি কি কেবলই একটি বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা, নাকি তাঁর দীর্ঘ সঙ্গীতজীবনের সূচনা।

রেহানের 'রোশন' পরিবার

পরিচালক রাকেশ রোশনের নাতি হিসেবে রেহান এমন এক পরিবারে বেড়ে উঠেছে, যা সঙ্গীত জগতের চেয়ে সিনেমা জগতের জন্যই বেশি পরিচিত। রেহানের ঠাকুরদা রাকেশ রোশন একজন প্রখ্যাত পরিচালক ও প্রযোজক এবং তার বাবা হৃতিক রোশন হিন্দি সিনে জগতের অন্যতম বড় তারকা। তাই সঙ্গীতে তাঁর অভিষেক পারিবারিক ঐতিহ্যের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন এক পদক্ষেপ। রেহানের আরেক দাদা (রাকেশ রোশনের ছোট ভাই) রাজেশ রোশন একজন কিংবদন্তি সঙ্গীত পরিচালক ৷ রেহানের প্রপিতামহ রোশন লাল নাগরাত 1950 ও 60-এর দশকে বলিউডের একজন প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন।

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