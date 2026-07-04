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হৃতিককে অভিনেতা হতে বারণ করেছিলেন চিকিৎসক ! কেন জানেন ?

হৃতিক আরও জানান যে, ছোটবেলায় সবচেয়ে বিব্রতকর মুহূর্তগুলো আসত তখনই, যখন তাঁকে কাউকে বলতে হতো যে তিনি অভিনেতা হতে চান।

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হৃতিক রোশন (এএনআই)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 4, 2026 at 9:54 AM IST

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হায়দরাবাদ, 4 জুলাই: বলিউডের 'গ্রিক গড' (Greek God) হৃতিক রোশন (Hrithik Roshan) ৷ 'কহোনা প্যায়ার হ্যায়' থেকে শুরু করে 'ওয়ার 2'- নিঃসন্দেহে অভিনেতার জীবনে এ এক সুন্দর সফরনামা ৷ কিন্তু অনেকেই জানেন না, যুবক বয়সে শারীরিকভাবে বিশেষ প্রতিবন্ধকতার জন্য চিকিৎসক পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন কখনও অভিনেতা হতে পারবেন না হৃতিক ৷ জানেন কোন সমস্যার জর্জরিত ছিলেন বলিউডের এই 'ডান্স কিং' ?

সালটা 2009 ৷ পরিচালক-কোরিওগ্রাফার ফারাহ খানের (Farah Khan) এক টক শো আসত 'তেরে মেরে বিচ মেঁ' (Tere Mere Beach Mein) ৷ সেখানে অতিথি হিসাবে উপস্থিত হন হৃতিক ৷ সেখানেই তিনি জানান, কেন তাঁকে চিকিৎসক অভিনেতা হতে বারণ করেছিলেন ৷ পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করে হৃতিক বলেন, "ডাক্তার আমাকে বলেছিলেন, 'তুমি অভিনেতা হতে পারবে না, তোমার অভিনেতা হওয়া উচিত নয়। এখনও সময় আছে, তোমার বয়স 21, তুমি অন্য কিছু করতে পারো।"

আসলে, হৃতিক রোশন দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে নিজের সঙ্গেই এক নীরব লড়াই চালিয়ে গিয়েছেন। ছোটবেলা থেকেই হৃতিকের তোতলামির (stammer) সমস্যা ছিল ৷ যার ফলে অভিনেতা হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করা তাঁর জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছিল। কথা বলার জড়তা বা তোতলামির সঙ্গে নিজের লড়াইয়ের বিষয়ে 'ওয়ার' (War) অভিনেতা বলেন, "কথা বলা শুরু করার মুহূর্তেই আপনি আটকে যান-কেন এমনটা হচ্ছে, তা নিজেও বুঝতে পারেন না। পায়ের আঙুল থেকে মাথার চুল পর্যন্ত পুরো শরীর এক তীব্র ঘোরের বা আতঙ্কের মধ্যে ডুবে যায়। বুক ধড়ফড় করতে থাকে, পরিস্থিতি বুঝে উঠতে পারেন না, আর সেই সঙ্গে বুঝতে পারেন যে মানুষ আপনার দিকে তাকিয়ে আছে। এই অনুভূতিকে নরকের যন্ত্রণার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।"

হৃতিক আরও জানান যে, ছোটবেলায় সবচেয়ে বিব্রতকর মুহূর্তগুলো আসত তখনই, যখন তাঁকে কাউকে বলতে হতো যে তিনি অভিনেতা হতে চান। তিনি বলেন, "আমি কীভাবে অভিনেতা হব ! 'আমি অভিনেতা হতে চাই'-এই কথাটাই তো ঠিকমতো বলতে পারি না!" কীভাবে লড়াই করলেন এই সমস্যার সঙ্গে ৷ ফারাহ খানের সঙ্গে সেই আলাপচারিতায় অভিনেতা জানান, সময় লেগেছে ৷ কিন্তু তিনি হার মানেননি ৷ স্পিচ থেরাপিস্টদের তত্ত্বাবধানে সংবাদপত্র পড়া, কণ্ঠস্বরের ওঠানামা বা মডুলেশনের অনুশীলন এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের কৌশল আয়ত্ত করার মতো নিবিড় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হৃতিক সাহসিকতার সঙ্গে তাঁর এই সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠেন।

পেশাগত ক্ষেত্রে, হৃতিককে যশরাজ ফিল্মসের স্পাই অ্যাকশন থ্রিলার 'আলফা' সিনেমায় ক্যামিও চরিত্রে দেখা গিয়েছে ৷ পাশাপাশি, অভিনেতা প্রযোজক হিসেবে ওটিটি (OTT) জগতে পা রাখতে চলেছেন তাঁর নতুন প্রজেক্ট ‘স্টর্ম’-এর মাধ্যমে। এই সিরিজটিতে একঝাঁক তারকা অভিনয় করছেন, যার নেতৃত্বে রয়েছেন পার্বতী থিরুবোথু, আলায়া এফ, সৃষ্টি শ্রীবাস্তব, রামা শর্মা এবং সাবা আজাদ। ‘স্টর্ম’ সিরিজটি তৈরি ও পরিচালনা করেছেন প্রশংসিত চলচ্চিত্র নির্মাতা অজিতপাল সিং, যিনি ‘টাব্বার’ সিরিজের কাজের জন্য সুপরিচিত।

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HRITHIK ON SPEECH THERAPY
WHY HRITHIK STRUGGLE WITH SPEECH
HRITHIK ROSHAN FARAH KHAN
হৃতিক রোশন তোতলা
HRITHIK ROSHAN ON SPEECH PROBLEM

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