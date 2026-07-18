সোনম ওয়াংচুকের সমর্থনে এবার হৃতিক, 'দেশবিরোধী' তকমা নিয়ে কী বললেন সোনাক্ষী ?

সোনম ওয়াংচুকের সমর্থনে এবার হৃতিক, 'দেশবিরোধী' তকমা নিয়ে কী বললেন সোনাক্ষী ?
সোনমকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর যাতে পরিস্থিতি নতুন করে অশান্ত না হয়ে ওঠে তা নিশ্চিত করতে যন্তরমন্তরে বিরাট পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 18, 2026 at 11:19 AM IST
হায়দরাবাদ, 18 জুলাই: স্বরা ভাস্কর, সোনাক্ষী সিনহা, নাসিরুদ্দিন শাহের পর এবার শিক্ষাবিদ, উদ্ভাবক ও সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুকের (Sonam Wangchuk) প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন অভিনেতা হৃতিক রোশন (Hrithik Roshan) ৷ নিট (NEET Paper leak) পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে অনশন করছিলেন সোনম (Sonam Wangchuk's hunger strike) ৷ দেখতে দেখতে সেই অনশন পা দেয় 21 দিনে। এরপর শনিবার, সোনম ওয়াংচুককে জোর করে অনশন মঞ্চ থেকে বের করে হাসপাতালে নিয়ে যায় দিল্লি পুলিশ ৷
বিবৃতিতে পুলিশ জানিয়েছে, "সোনম ওয়াংচুকের স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় হাইকোর্টের নির্দেশ এবং চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁকে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশ পালনের সময় বিক্ষোভকারীরা বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করলে সামান্য হট্টগোল এবং বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় ৷ তবে পুলিশ সংযত আচরণ করে ৷ নিরাপদে সোনমকে হাসপাতালে নিয়ে যায় ।"
সোনমের এই পরিস্থিতি নিয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন 'কৃষ' (Krrish) খ্যাত অভিনেতা ৷ সোশাল মিডিয়ায় অভিনেত্রী লিসা রে-র পোস্ট করা ওয়াংচুকের একটি ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন। ওই ভিডিয়োতে ওয়াংচুককে পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগের বিষয়ে জনসমাজের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে দেখা যায় ৷ উল্লেখ্য, এই ঘটনার জেরে 20 জন শিক্ষার্থী আত্মহত্যা করেছিল। ওয়াংচুকের বক্তব্যের সঙ্গে একমত পোষণ করে হৃতিক লিখেছেন, "কথাটা সত্যি বলেই মনে হচ্ছে। আমার একটা সিনেমায় শিক্ষকের চরিত্রে অভিনয় করার সময় শিক্ষার্থীরা যে মানসিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যায়, সে সম্পর্কে আমি জেনেছিলাম।" অভিনেতা এখানে বাস্তব জীবনের গণিতবিদ ও শিক্ষাবিদ আনন্দ কুমারের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত তাঁর 'সুপার 30' (Super 30) সিনেমার কথা উল্লেখ করেছেন।
হিন্দি সিনেমা জগতের প্রথম বড় তারকা হিসেবে হৃতিক ওয়াংচুকের সমর্থনে এগিয়ে এসেছেন। এর আগে জিনাত আমান, সোনি রাজদান, স্বরা ভাস্কর, অভয় দেওল, প্রকাশ রাজ ও ওমি বৈদ্যের মতো তারকারাও এই সমাজকর্মীর সমর্থনে সোচ্চার হয়েছিলেন। সম্প্রতি অভিনেত্রী সোনাক্ষী সিনহাও ওয়াংচুকের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন ৷ সিনেমা জগতের নীরবতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, কোনও বিষয়ে মুখ খোলার অর্থই এই নয় যে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি 'দেশবিরোধী'।
'দাবাং' গার্ল বলেন, "আমি এর আগে কখনও এমন কোনও জনসমক্ষে বিবৃতি দিইনি ৷ কিন্তু আর চুপ করে থাকতে পারছি না। সোনম ওয়াংচুককে আমরা সবাই চিনি। দেশের জন্য তাঁর অবদান, তাঁর অর্জন এবং প্রাপ্ত নানা সম্মানের কথা আমাদের জানা। গত 18 দিন ধরে তিনি অনশন করছেন অর্থাৎ কোনও খাবার গ্রহণ করছেন না। আর কেন? কারণ তিনি শিশুদের ভবিষ্যতের জন্য লড়াই করছেন-এমন এক ভবিষ্যৎ, যা তাঁর মতে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে ৷"
Climate activist, education reformer @Wangchuk66— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) July 17, 2026
has been peacefully protesting on an indefinite hunger strike, at Jantar Mantar, New Delhi in support of the younger generation, Gen Z/'Cockroach Janta Party' over the NEET UG Exam Paper Leak. He has been on a fast unto death for…
সোনাক্ষীর মন্তব্যের পর তাঁর বাবা ও অভিনেতা-রাজনীতিবিদ শত্রুঘ্ন সিনহা বলেছেন যে, ওয়াংচুকের সমর্থনে মুখ খোলায় তিনি তাঁর মেয়ের জন্য গর্বিত। উল্লেখ্য, সোনমকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর যাতে পরিস্থিতি নতুন করে অশান্ত না হয়ে ওঠে তা নিশ্চিত করতে যন্তরমন্তরে বিরাট পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে ৷ শুধু যন্তরমন্তর নয়, দিল্লির আরও বেশ কয়েকটি জায়গায় বাড়ানো হয়েছে পুলিশের নজরদারি ৷