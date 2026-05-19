সৌন্দর্য নিয়ে সমাজের বাঁধাধরা ধারণাকে চ্যালেঞ্জ 'বাবলি সুন্দরী'র

সৌন্দর্য নিয়ে সমাজের বাঁধাধরা ধারণাকে চ্যালেঞ্জ 'বাবলি সুন্দরী'র
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : May 19, 2026 at 12:20 PM IST
কলকাতা, 19 মে: সৌন্দর্য নিয়ে সমাজের বাঁধাধরা ধারণাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বাংলা টেলিভিশনের পর্দায় আসছে নতুন ধারাবাহিক 'বাবলি সুন্দরী'। বিউটি ফিল্টার, পারফেকশন আর অবাস্তব সৌন্দর্যের মানদণ্ডে ভরা আজকের পৃথিবীতে, কেউ যদি সবার মতো হওয়ার বদলে নিজের আলাদা পরিচয় নিয়েই দাঁড়াতে চায়, তাহলে কী হয়? সেটাই দেখানো হবে এই ধারাবাহিকে। আগামী 20 মে 6টার স্লটে শুরু হচ্ছে 'বাবলি সুন্দরী'। বাংলা ধারাবাহিকে প্রথম মহিলা স্ট্যান্ড-আপ কমেডি নির্ভর ফিকশন হতে চলেছে 'বাবলি সুন্দরী', যেখানে উঠে আসবে আত্মবিশ্বাস, অসম্পূর্ণতা, হাসি, কষ্ট আর নিজেকে খুঁজে পাওয়ার গল্প।
এই গল্পের কেন্দ্রে রয়েছে বাবলি নামের একটি ছটফটে মেয়ে, যে কোনওদিনই তথাকথিত ‘সুন্দরী’ হিসেবে বিবেচিত হয়নি এবং নিজেকে বদলে ফেলার চেষ্টাও করেনি। শ্যামলা গায়ের রং, উঁচু দাঁত, স্পষ্টভাষী, খানিক অপ্রস্তুত স্বভাব তার। আর এসবের জন্য ছোটবেলা থেকেই তাকে শুনতে হয়েছে বিদ্রূপ, সহ্য করতে হয়েছে অনেক অপমান। কিন্তু তার ভেতরে লুকিয়ে ছিল এক অসাধারণ ক্ষমতা। জীবনকে গভীরভাবে দেখে সেই কষ্টকেই হাসিতে বদলে দেওয়ার অপার শক্তি রয়েছে তার মধ্যে। যেসব বিষয় দিয়ে সমাজ তাকে হেয় করেছে, সেগুলোকেই বাবলি নিজের সবচেয়ে বড় শক্তি বানিয়ে নেয়।
অন্যদিকে রয়েছে বিনায়ক, সৌন্দর্যর প্রতি যার প্রবল মোহ। নিজের বিশ্বাসে অটল বিনায়ক বিয়ে করে অপরূপ সুন্দরী মধুরাকে। কিন্তু এক দুর্ঘটনায় মধুরার মৃত্যু তার জীবনকে ভেঙে দেয়। তারপর থেকেই সে নিজেকে গুটিয়ে নেয় গোটা পৃথিবী থেকে। তার মা সুবর্ণা চায়, আরেক সুন্দরী নারী যেন তার ছেলের জীবনে এসে আবার আলো ফিরিয়ে দেয়। পাড়ার মঞ্চ আর স্ট্যান্ড-আপ কমেডির প্রাণবন্ত আবহে তৈরি ‘বাবলি সুন্দরী’ শুধুই একজন শিল্পীর হয়ে ওঠার গল্প নয়, বরং নিজের কণ্ঠস্বর খুঁজে পাওয়ার লড়াই। প্রতিদিনের অপমান, মানসিক ক্ষত, হাসির আড়ালের যন্ত্রণা আর করতালির আলো- সব মিলিয়ে বাবলির যাত্রা হয়ে ওঠে এক অনুপ্রেরণার গল্প।
মূল চরিত্র বাবলি বাংলা টেলিভিশনের দর্শকের সামনে একেবারে নতুন এক নায়িকাকে তুলে ধরবে। তাঁর বিপরীতে বিনায়কের চরিত্রে রয়েছেন জনপ্রিয় অভিনেতা হানি বাফনা, যিনি ইতিমধ্যেই একাধিক সফল ধারাবাহিকে নিজের অভিনয়ের ছাপ রেখেছেন। প্রখ্যাত গল্পকার সাহানা দত্তর প্রযোজনা সংস্থা 'মিসিং স্ক্রিউ'-এর ব্যানারে তৈরি এই ধারাবাহিক বাস্তব জীবনের আবেগ ও সম্পর্কের টানাপোড়েন তুলে ধরবে এক নতুন ভঙ্গিতে- এমনই দাবি নির্মাতাদের।
ধারাবাহিকের প্রযোজক, কাহিনিকার সাহানা দত্ত বলেন, "দুই বিপরীত মেরুর বাসিন্দা বিনায়ক এবং বাবলি সুন্দরী। একজন প্রায় মরতে বসেছে। আরেকজন বাঁচতে শেখায়। বাবলি সকলকে মজায় রাখে। সে তথাকথিত সুন্দরী নয়। অথচ ধারাবাহিকের নাম 'বাবলি সুন্দরী'। কারণ যার মনটা ভালো, অন্যকে ভালোবাসা দিয়ে বাঁচতে শেখায় তার থেকে সুন্দর কে হতে পারে?" 'বাবলি সুন্দরী', 20 মে থেকে প্রতিদিন সন্ধ্যা 6টায়, টেলিভিশনের পর্দায়।