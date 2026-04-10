'ভোগ'-এর পর 'রক্তফলক', পরমব্রতর পরিচালনায় আসছে নতুন সিরিজ, চরিত্রদের লুক কেমন ?

'ভোগ'-এর পর 'রক্তফলক', পরমব্রতর পরিচালনায় আসছে নতুন সিরিজ, চরিত্রদের লুক কেমন ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 10, 2026 at 1:25 PM IST
কলকাতা, 10 এপ্রিল: পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে হইচইতে আসছে নতুন ওয়েব সিরিজ 'রক্তফলক'। অভীক সরকারের গল্প অবলম্বনে এই সিরিজের চিত্রনাট্য লিখেছেন, শান্তনু মিত্র নিয়োগী। সিরিজে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করছেন, শাশ্বত চট্টোপাধ্যায় (Saswata Chatterjee)। তাঁকে দেখা যাবে তন্ত্রসিদ্ধ পণ্ডিত আগমবাগীশের ভূমিকায়। রয়েছেন অভিনেতা অর্জুন চক্রবর্তী (Arjun Chakrabarty), তিনি থাকছেন বজ্রকেতুর ভূমিকায়।
কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায় (Koneenica Banerjee) থাকছেন মায়ারানির ভূমিকায়। মোহনা মাইতিকে দেখা যাবে তিতলির ভূমিকায়। হাজির হয়েছে চরিত্রদের লুক। উল্লেখ্য, এই সিরিজের মাধ্যমেই ওটিটিতে অভিষেক ঘটতে চলেছে অভিনেত্রী মোহনা মাইতির। এর আগে একাধিক বাংলা ধারাবাহিকের মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করে দর্শকদের মন জয় করেছেন মোহনা।
পরিচালক পরমব্রতর কথায়, "ভোগ-এর পর, অভীক সরকারের আরেকটি গল্পকে পর্দায় জীবন্ত করে তুলতে চেয়েছিলাম। 'রক্তফলক' আরও অন্ধকার অস্বস্তিকর পৌরাণিক হররের জগতে প্রবেশ করে ৷ যেখানে ভয়কে ছাপিয়ে উঠে আসে অনন্ত এক অশুভ চক্রের প্রতিফলন। এই গল্পটিকে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক করে তোলে এর আধুনিক বাস্তবতার সঙ্গে সংযোগ ৷ বিশেষ করে সোশাল মিডিয়ার সেই দিক, যেখানে অল্পবয়সী মেয়েরা প্রলোভনের ফাঁদে পড়ে পাচারের শিকার হয়। পৌরাণিকতা ও সমকালীন আতঙ্কের এই মিশ্রণের মধ্য দিয়ে সিরিজটি বিশ্বাস, ট্রমা এবং মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা শক্তির অনুসন্ধান করে। আগামী 1 মে থেকে হইচইয়ে স্ট্রিমিং হবে এই সিরিজের।"
উল্লেখ্য, আগমবাগীশের চরিত্রটি বিশ্বাস আর নিষিদ্ধ জ্ঞানের সূক্ষ্ম সীমানায় হেঁটে চলে। গভীর অন্তর্দৃষ্টি তার। কিন্তু তা সর্বসমক্ষে প্রকাশ্যে আনতে চায় না সে। কিছু বিশেষ ক্ষমতাও রয়েছে তার। না চাইতেই এমন সমস্ত বিষয় দেখে ফেলে, যেগুলি তাকে মানসিকভাবে অস্থির করে তোলে। একটি ঘটনার মধ্যে পড়ে সে উপলদ্ধি করে, এই ঘটনা নতুন নয়, এটা একটা ঘটনার পুনরাবৃত্তি।
শাশ্বত সিরিজে চরিত্র সম্পর্কে বলেন, "আগমবাগীশ অজানাকে খোঁজে না, অজানাই তাকে খুঁজে নেয়। অন্যরা যা দেখতে পায় না, তা দেখার ভার নিয়ে সে বাঁচে, আর সেটাই তাকে করে তোলে একইসঙ্গে শক্তিশালী এবং নিঃসঙ্গ। অদৃশ্যের সঙ্গে তার সম্পর্কটাই আমাকে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করেছে। তার তন্ত্রবিদ্যার জ্ঞান কোনো বইয়ের নয় ৷ তা গভীরভাবে ব্যক্তিগত এবং অনেক সময় একাকীত্বে ভরা। সে জ্ঞানের ভার বহন করে, আর সেই ভারের একটা মূল্য আছে। এই সিরিজ শুধু ভয়ের গল্প নয়; এটি অনিবার্যতার গল্প। আর আগমবাগীশ দাঁড়িয়ে আছে অতীত ও বর্তমানের সেই সংঘর্ষের একেবারে কেন্দ্রে।"
সিরিজে অর্জুনকে দেখা যাবে বর্জ্রকেতু বা টেনিয়ার ভূমিকায়। ভীষণ পরিশীলিত, পরিপাটি। যাকে খুব সহজেই বিশ্বাস করে ফেলে মানুষ। তার চেহারা, বাচনভঙ্গির জোরে খুব সহজেই আকর্ষণ করে নিতে পারে তরুণী মেয়েদের মন। তবে তার এই মুখোশের আড়ালেই রয়েছে তার এক নগ্ন বীভৎস রূপ। যখনই কেউ তার নাগালের মধ্যে চলে আসে, তখনই সে হয়ে ওঠে দানবীয়। গল্প যত এগোয়, ততই প্রকাশ পায় যে, সে আসলে মানুষ নয়। সে অতীতের একটা অভিশাপের অংশ। শতাব্দীর পর শতাব্দী, যে একটা অভিশাপ, একটা ভয়াল স্মৃতি বহন করে নিয়ে চলে।
অর্জুন বলেন, "এই চরিত্রটি ভয়ঙ্কর কারণ সে পুরোপুরি স্বাভাবিক নয়। তার আকর্ষণই তার অস্ত্র, আর তার অন্ধকার অনেক গভীরে লুকিয়ে আছে, যা বাইরে থেকে বোঝা যায় না। এই গল্পে অশুভ কিছু হঠাৎ করে আসে না, ধীরে ধীরে নিজেকে প্রকাশ করে। গল্প এগোতে থাকলে বোঝা যায়, তার এই অন্ধকার কোনও আকস্মিক বিষয় নয়; এর শিকড় অনেক পুরনো এবং আরও ভয়ংকর কিছুতে গাঁথা। রক্তফলক দেখায়, অশুভ সবসময় সতর্কবার্তা দিয়ে আসে না। কখনও তা খুব চেনা লাগে—আর সেটাই তাকে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর করে তোলে।"
অন্যদিকে, মায়ারানি হল অতীতের এক শুভশক্তি। সে একজন মা, কিন্তু নিজের সন্তানকে নিয়ে আতঙ্কিত। মায়ারানি আসলে এই বজ্রকেতুর মা। খুব অল্প বয়স থেকেই মায়ারানি বুঝতে পারে, তার ছেলে স্বাভাবিক ও সুস্থ নয়। প্রাণীদের প্রতি নৃশংসতা, অস্বস্তিকর দৃষ্টি, সমস্ত বিষয়ে অযাচিত কৌতুহল..এগুলি ছিল মায়ারানির কাছে উদ্বেগজনক। সন্তানকে সৎ পথে নিয়ে আসার জন্য, তার চেষ্টা চলতে থাকে। সারা পৃথিবীর কাছ থেকে ছেলেকে আড়াল রাখতেও মরিয়া সে। কনীনিকা বলেন, "মায়ারানি এমন এক সত্যের ভয়ে প্রতিনিয়ত বাঁচে, যার মুখোমুখি কোনও মায়েরই হওয়া উচিত নয়। তার শক্তি আসে অস্বীকার থেকে নয়, বরং নিজের সন্তানের মধ্যেই যে অন্ধকার সে দেখতে পায়, তার মুখোমুখি দাঁড়ানোর সাহস থেকে।"
তিতলি চরিত্রে দেখা যাবে মোহনাকে ৷ একজন অল্পবয়সী মেয়ে। সোশাল মিডিয়ায় আসক্ত। সেখানেই তার আলাপ হয়, শ্যামের সঙ্গে। তিতলি জানে না শ্যামই আসলে টেনিয়া। তিতলি বুঝতে পারে না যে সে কীভাবে একটা বিশ্বাসঘাতকতার ফাঁদে জড়িয়ে পড়ছে। মোহনা বলেন, "হইচইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম প্রজেক্টে কাজ করতে গিয়ে, তিতলির যাত্রা যেন এক ডিজিটাল দুনিয়ায় ভরসার ভুল জায়গায় বিনিয়োগের ভয়াবহ প্রতিফলন। যা প্রেম হিসেবে শুরু হয়, তা ধীরে ধীরে এমন এক দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়, যা সে কোনওদিন কল্পনাও করেনি।" সিরিজ কতটা টানটান হবে, তা জানা যাবে যখন রক্তফলক আগামী 1 মে থেকে হইচইয়ে স্ট্রিমিং শুরু করবে।