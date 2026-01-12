ওয়েবে পা দিয়েই ঠাকুমা হলেন শ্রাবন্তী ! কোন বিপাকে কৌশানী?

ওয়েবে পা দিয়েই ঠাকুমা হলেন শ্রাবন্তী ! কোন বিপাকে কৌশানী?
কলকাতা, 12 জানুয়ারি: ওটিটি দুনিয়ায় পা রাখলেন অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় এবং কৌশানী মুখোপাধ্যায়। ওয়েবে পা রেখেই শ্রাবন্তী ঠাকুমার ভূমিকায়। আর কৌশানী পড়েছেন মহা বিপদে। নতুন বছরের শুরুতেই একগুচ্ছ নতুন ওয়েব সিরিজের খবর দিল হইচই (Hoichoi)। 12টি ওয়েব সিরিজ আসবে সারা বছর জুড়ে। এর মধ্যে 6টি নতুন আর ছয়টি ফ্রাঞ্চাইজির। ইতিমধ্যেই স্ট্রিমিং শুরু হয়ে গিয়েছে অয়ন চক্রবর্তী পরিচালিত 'কালরাত্রি 2'র। মুখ্য অভিনয়ে সৌমিতৃষা কুণ্ডু।
23 জানুয়ারি থেকে স্ট্রিমিং হবে 'নিকষ ছায়া 2'। পরিচালক সায়ন্তন ঘোষাল। মুখ্য অভিনয়ে চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, কাঞ্চন মল্লিক, সুরঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরব চক্রবর্তী, অনিন্দিতা বসু। আসছে দেবালয় ভট্টাচার্যর 'মন্টু পাইলট 3'। নতুন চমক নিয়ে অভিনয়ে সৌরভ দাস, শোলাঙ্কি রায়। তালিকায় রয়েছে জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের 'একেন বাবু'। মুখ্য অভিনয়ে অনির্বাণ চক্রবর্তী। এবারে অভিনয় করতে দেখা যাবে দেবপ্রতীম দাশগুপ্তকেও। 'অ্যাডভোকেট অচিন্ত্য আইচ 3' আছে পাইপ লাইনে। জয়দীপ মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় মুখ্য অভিনয়ে ঋত্বিক চক্রবর্তী। আসবে নির্ঝর মিত্রর 'বীরাঙ্গনা 2'। অভিনয়ে সন্দীপ্তা সেন।
এগুলি ছাড়াও আছে কিছু নতুন সিরিজের খবর। কমলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের 'আদালত ও একটি মেয়ে'। মুখ্য অভিনয়ে কৌশানী মুখোপাধ্যায়। অয়ন চক্রবর্তীর 'ঠাকুমার ঝুলি'। অভিনয়ে শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। এর মাধ্যমেই ওয়েবে ডেবিউ করবেন শ্রাবন্তী। কৌশানী বলেন, "এটা হইচইয়ের সঙ্গে আমার প্রথম কাজ। নতুন বছরে এটা একটা নতুন হইচইয়ের মতো। এটা কোনও একজন নির্দিষ্ট মেয়ের গল্প না। এটা আমার আপনার সকলের গল্প, যারা কর্মক্ষেত্রে নানাভাবে হেনস্তার শিকার।" শ্রাবন্তী জানান, "নতুন বছর, নতুন হইচই। এখানে আমি ঠাকুমার চরিত্রে। একটা রহস্যের সমাধান করতে আমার নাতি নাতনিরা আমার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে।"
পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'রক্তফলক'। মুখ্য অভিনয়ে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। নির্ঝর মিত্রর পরিচালনায় 'কুইন্স'। মুখ্য অভিনয়ে মিমি চক্রবর্তী। 'গোয়েন্দা আদিত্য মজুমদার'-এর পরিচালনায় অমিত সেন। মুখ্য অভিনয়ে পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। অদিতি রায়ের পরিচালনায় 'কুহেলি'। অভিনয়ে ঋদ্ধিমা।ঘোষ, সুস্মিতা দে, অঙ্গনা রায় প্রমুখ। এ বছরও মার্ডার মিস্ট্রি থেকে থ্রিলার সব থাকবে দর্শকের মনোরঞ্জনের জন্য। পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, "এতদিন মানুষ আমাকে হইচইয়ে পরিচালক হিসেবে পেয়েছেন। এই প্রথম আমি এখানে অভিনেতার ভূমিকাতে। চরিত্রটা খুব চেনা সবার। আমার, আপনার মতোই। কিন্তু যখন সে ডিটেকটিভ হয়ে যায় তখনই সে এক্সট্রা অর্ডিনারি হয়ে যায়।"
ঋত্বিক চক্রবর্তী বলেন, "আবারও ফিরছে অচিন্ত্য আইচ। দর্শক তাকে অনেক ভালোবাসায় ভরিয়েছেন। আমি তাঁদের কাছে একইসঙ্গে হইচইয়ের কাছে কৃতজ্ঞ।" এছাড়াও ঋদ্ধিমা ঘোষ জানিয়েছেন, "এবার আমি আসছি ব্যোমকেশের সত্যবতী হিসেবে নয়। আসছি একটা নতুন সিরিজে। আমি পাহাড় ভালোবাসি। কিন্তু সেখানে কেউ ভালো নেই।" সন্দীপ্তা বলেন, "আরও শক্তিশালী কেস নিয়ে আসছি এবার। থাকবে খতরনাগ অপরাধীরা।"