আজও বাবা ভোর চারটেয় রেডিয়োটা চালিয়ে দেয়- হিয়া মুখোপাধ্যায়

আজও বাবা ভোর চারটেয় রেডিয়োটা চালিয়ে দেয়- হিয়া মুখোপাধ্যায়
Hiya Mukherjee on Mahalaya: এইবছর মহালয়ার বিশেষ অনুষ্ঠানে দেবীরূপে ধরা দিচ্ছেন অভিনেত্রী ৷ ছোটবেলার স্মৃতির কথা জিজ্ঞেস করতেই আবেগতাড়িত হিয়া ৷ শুনলেন নবনীতা দত্তগুপ্ত ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 7, 2026 at 3:45 PM IST
কলকাতা, 7 অক্টোবর: বাঙালির কাছে মহালয়া মানেই এক অন্যরকম আবেগ। ভোরের অন্ধকার কাটার আগেই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে মহিষাসুরমর্দিনী শুনে শুরু হয় শারদপ্রহর। ছোটবেলার সেই চেনা আবেগ আজও একইভাবে ধরে রেখেছেন অভিনেত্রী হিয়া মুখোপাধ্যায়। তবে সময়ের সঙ্গে বদলেছে তাঁর ভূমিকা। যে মহালয়া একসময় টেলিভিশনের সামনে বসে দেখতেন, আজকাল সেই মহালয়ার বিশেষ অনুষ্ঠানে দেবীরূপে ধরা দেন তিনি। এ বছর ‘রূপে রূপান্তরে মহিষাসুরমর্দিনী’-তে হিয়াকে দেখা যাবে মা কামাখ্যার ভূমিকায়।
'মহালয়া', বাঙালির জীবনের এই বিশেষ দিনটিকে ঘিরে অনুভূতির কথা জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমার মহালয়া ছোটবেলার মতো একই আছে। বাবা বরাবর ভোর চারটের সময় রেডিও চালিয়ে দিত। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রর কণ্ঠ শুনে শুরু হত দিনটা। আর এখনও বাবা ভোরে চালিয়ে দেয় মহালয়া। এরপর টিভিতে দেখতে বসে যাই মহালয়ার অনুষ্ঠান। একটুও পালটে যায়নি আমার জীবনে মহালয়া।"
এর আগে একাধিকবার মহালয়ার অনুষ্ঠানে শ্বেতবসনে দেবীর বিভিন্ন রূপে দেখা গিয়েছে হিয়াকে। তবে এবারের সাজ একেবারেই আলাদা। রক্তিমবসনা, ভারী পোশাক, গয়না এবং বিশেষ সাজসজ্জায় মা কামাখ্যার রূপে নিজেকে দেখতে পেয়ে উচ্ছ্বসিত অভিনেত্রী। শুটিংয়ের সময় ভারী পোশাক ও গয়না সামলাতে হলেও বিষয়টি উপভোগই করেন তিনি। এই বিশেষ সাজে নিজেকে পর্দায় দেখার অপেক্ষাও রয়েছে তাঁর।
আজ নিজেই যখন মহালয়ার অনুষ্ঠানে দেবীরূপে পর্দায় হাজির হন, তখন পরিবারের সদস্যদের কাছেও তা বিশেষ আনন্দের। হিয়া জানান, মা ও দিদি টেলিভিশনের সামনে বসে তাঁর অনুষ্ঠান দেখেন। বন্ধুরাও অবশ্য প্রশংসার পাশাপাশি মজায় মেতে ওঠেন। অভিনেত্রীর কথায়, "মা, দিদি টিভির সামনে বসে দেখে। এটা আমার বড় প্রাপ্তি। বন্ধুরা দেখে খারাপই বলে। কত রকমের মজা করে চুল নিয়ে, সাজ নিয়ে। ওরা তো ভালো বলতে জানে না। ওদের হয়ে দুটো অসুর বধ করে দিতে বলে। সবটাই মজা করেই বলে। সবটাই ভালোবাসা আসলে।"
মহালয়ার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা ছোটবেলার সেই আবেগ আজও হিয়ার জীবনে অটুট। শুধু বদলে গিয়েছে জায়গাটা। একসময় টেলিভিশনের সামনে বসে যে মহালয়া দেখতেন, এবার সেই টেলিভিশনের পর্দাতেই দেবীরূপে দেখা যাবে তাঁকে। আর মা কামাখ্যার এই বিশেষ রূপে হিয়ার উপস্থিতিই এবারের মহালয়ায় তাঁর কাছে হয়ে উঠেছে আরও এক নতুন স্মৃতি।