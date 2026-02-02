ETV Bharat / entertainment

জীবনের প্রথম শটটা বাবার সঙ্গেই দিয়েছি- হিয়া

'মন মানে না' মুক্তির আগে আর কী বললেন শাশ্বত কন্যা ?

hiya-chatterjee-talks-about-upcoming-bengali-film-mon-maaney-na-and-her-personal-life
মুখোমুখি হিয়া (ইটিভি ভারত)
Published : February 2, 2026 at 9:06 AM IST

কলকাতা, 2 ফেব্রুয়ারি: ছোটবেলা থেকে নিখাদ সিনেমার পরিবেশে বড় হওয়া হিয়া চট্টোপাধ্যায়ের (Hiya Chatterjee)। দাদু শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, বাবা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়। ছোটবেলায় সবাই যেমন ভাবে যে অভিনেতারা টিভির মধ্যে ঢুকে অভিনয় করে, হিয়ার মনের ত্রিসীমানাতেও আসেনি সেই ভাবনা। কারণটা স্বাভাবিক। সিনেমার আবহেই বেড়ে ওঠা এই কন্যের। ঠাকুরদা শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়ের 'অরণ্যের দিনরাত্রি' হিয়ার পছন্দের ছবি।

'মন মানে না' বাংলা সিনেমার দুনিয়ায় পা রাখলেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা হিয়া চট্টোপাধ্যায়। রাহুল মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে গিয়েছিল প্রথম ফোনটা। হিয়া ঠিকই করেছিলেন ফোনটা যদি ফিল্ম নিয়ে হয় তা হলে তিনি করবেন ৷ কেননা রাহুল মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে কাজ করার সুপ্ত বাসনা ছিল তাঁর মনের ভিতরে। সেতুবন্ধনের কাজটা অবশ্য করেছিলেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়। তিনিই রাহুলকে বলেন হিয়ার কথা।

'মন মানে না' মুক্তির আগে আর কী বললেন শাশ্বত কন্যা ? (ইটিভি ভারত)

হিয়া বলেন, "ছোট থেকে কার্টুনের থেকেও বেশি আমি সিনেমা দেখেছি। বাবা ছোটবেলায় গুপী গাইন বাঘা বাইনের ডায়লগ বলে ঘুম পাড়াতো। মনে নেই কবে থেকে ক্লাসিকস দেখা শুরু করেছি। 'অরণ্যের দিনরাত্রি', 'নায়ক', 'গুপী গাইন বাঘা বাইন', 'হীরক রাজার দেশে' দেখে বড় হয়েছি। আমার মা শিক্ষিকা। লেখাপড়া আর সিনেমার বাইরেও কোনও জগত আছে আমার জানা ছিল না।"

হিয়া আরও বলেন, "আমি ছোটবেলা থেকেই খুব লাজুক একটা বাচ্চা ছিলাম। মায়ের পিছনে লুকিয়ে থাকতাম। আত্মীয়দের সঙ্গেও কথা বলতে পারতাম না। মা আমার বেস্ট ফ্রেন্ড। মাকেই ক্লাস সেভেনে পরার সময় বলি যে আমি অভিনয় করতে চাই। আমি ব্যাকস্টেজে কাজ করতাম। স্কুলে থিয়েটার করতাম। আমদের একটা থিয়েটার ক্লাব ছিল স্কুলে। আমরা অনেক মিউজিক্যালসও অ্যারেঞ্জ করেছি। আমাদের রীতিমতো শো হত থিয়েটারের, যেটা টিকিট কেটে মানুষ দেখতে আসতে পারত।"

'মন মানে না' ছবিতে শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ও রয়েছেন। হিয়া বলেন, "আমি আরও কয়েকদিন পরে বাবার সঙ্গে কাজ করতে চেয়েছিলাম রাহুল দা'কে বলেছিলাম। কিন্তু জীবনের প্রথম শটটাই আমি বাবার সঙ্গে দিলাম। নার্ভাস তো ছিলামই। বাবার অভিনয়ের গুণমুগ্ধ আমি। কিন্তু শট দিতে ভয় তো লাগেই। কিন্তু ভালোও লেগেছিল।" এই ছবিতে ত্রিকোণ প্রেম আছে। তবে, ত্রিকোণ নাকি তারও বেশি তা জানতে হলে ছবিটা দেখতে হবে বলে জানালেন হিয়া। হিয়া কথা দিয়েছেন এই ছবি দেখে সিনেমা হল থেকে বেরোলে কেউ হতাশ হবেন না। হিয়ার কাছ জানতে চাওয়া হয় তাঁর বাবা তাঁর কোনও শটের সুখ্যাতি করেছেন? হিয়া বলেন, "না। রিলিজের পরে বলবে বলেছে। তবে টাইটেল ট্র‍্যাকটা দেখার পর বাবার চোখের কোণে জল দেখেছি। সেটা তুলে রেখেছি।"

