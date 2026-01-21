'দো দিল মিল রহে থে...মগর চুপকে চুপকে' ! হিরণ-রীতিকার প্রেমের শুরু কীভাবে ?
হিরণ-রীতিকার বিয়ে হঠাৎ নয় ৷ অনেক আগেই প্রেমের সূত্রপাত, পরিণতি হয়তো আগেই পেয়েছে ৷ এখন হয়তো সেটা সামাজিকভাবে সামনে আনা ৷ তাই বলছে রীতিকার প্রোফাইল ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 21, 2026 at 11:57 AM IST|
Updated : January 21, 2026 at 12:04 PM IST
হায়দরাবাদ, 21 জানুয়ারি: 'সবকো হো রহি থি...খবর চুপকে চুপকে...'- হিরণ-রীতিকার বিয়ের ছবি সামনে আসার পর যেভাবে আলোচনা চলছে, তা অনুরাগী তথা সমালোচকদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য নয় তো ? কারণ, রীতিকা গিরির (Ritika Giri) সঙ্গে হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের (Hiran Chatterjee ) যে সম্পর্ক বহু দিন ধরেই, তা সোশাল মিডিয়ার একাধিক ছবি ও মন্তব্যে স্পষ্ট বলে ধরে নেওয়া যায় ৷
এতদিন সকলেই নজর এড়িয়ে গিয়েছেন বা হয়তো খেয়াল করেননি ৷ কিন্তু রীতিকা শুরু থেকেই তাঁর মনের মানুষের হদিস নানা ইঙ্গিতে দিয়ে এসেছেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ আজ রীতিকা-হিরণের বিয়ে নিয়ে যখন চায়ের দোকান থেকে পাড়ার অলি-গলিতে, সব জায়গায় চর্চা চলছে, তখন একটু সময় নিয়ে দ্বিতীয় স্ত্রী রীতিকার প্রোফাইল ঘাটলেই বিষয়টা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে ৷ কী কী ছবি রয়েছে সেখানে ? রীতিকার প্রোফাইল থেকে তেমনই কিছু বাছা ছবি তুলে ধরা হল এখানে ৷ প্রতিটা ছবিই নেওয়া হয়েছে রীতিকার 'হাইলাইটস' করা পোস্ট থেকে ৷ যা এতদিন চোখ এড়িয়ে গিয়েছে অনেকেরই ৷
ভালোবাসি ভালোবাসি..
প্রথমেই আসা যাক রীতিকার এই পোস্টে ৷ 113 সপ্তাহ আগে এই পোস্ট করেন রীতিকা ৷ অর্থাৎ 2023 সালের নভেম্বরের শেষ দিক ৷ গুগল অনুযায়ী, তারিখ দেখাচ্ছে 22 নভেম্বর ৷ সেই পোস্টে কী লিখেছেন রীতিকা ? সেখানে ইংরাজিতে লেখার বাংলা মানে করলে দাঁড়ায়, "একটা সম্পর্ক যা ব্যক্তিগত কিন্তু লুকানো নয় ৷ সকলেই জানে আমরা একসঙ্গে আছি ৷ কিন্তু তারা আমাদের সম্পর্কে কিছু জানে না ৷ প্রাইভেসি আর সিক্রেসির মধ্যে পার্থক্য আছে ৷" যার মানে রীতিকা-হিরণের প্রেমের ফুল ফুটে গিয়েছে ৷ তা ধীরে ধীরে প্রস্ফুটিত হচ্ছে আরও বেশি করে ৷ অনেকেই ভাবতে পারেন, এই পোস্ট তো অন্য কাউকে উদ্দেশ্য করেও লেখা যায় ৷ কিন্তু যাঁরা রীতিকার প্রোফাইলে গিয়ে 'হাইলটস' চেক করবেন, সেখানে স্পষ্ট হয়ে যাবে, ওই ফোল্ডার শুধুমাত্র হিরণকে নিয়েই করা ৷
রীতিকার বেটার হাফ
এরপর দেখা যাক, আরও একটি ছবি ৷ 116 সপ্তাহ আগে ৷ রীতিকার পায়ে আলতা ৷ তিনি এক পুরুষের পায়ের ওপর পা রেখেছেন ৷ সেই পুরুষ সঙ্গীর মুখ তিনি দেখাননি ৷ কিন্তু ক্যাপশনে বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনি রীতিকার 'বেটার হাফ' ৷ ক্যাপশনে রীতিকা লেখেন, "ভালোবাসা সব কিছু যখন তুমি সঠিক মানুষের সঙ্গে থাকো ৷ আমার বেটার হাফ আমাকে সম্পূর্ণ করেছে ৷"
কে প্রথম কাছে এসেছি...
216 সপ্তাহ আগের পোস্ট ৷ হাতে হাত ৷ 2021 সালের ডিসেম্বর ৷ এই ছবিটা থেকে অনুমান করা যায়, দুটো ভিন্ন মেরুর মানুষ তখন আসছে কাছাকাছি ৷ মজার বিষয় হিরণ প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতার সঙ্গে পথ চলা শুরু করে 2000 সালের 11 ডিসেম্বর ৷ অন্যদিকে, রীতিকার এই ছবির পোস্ট অনুযায়ী হিরণের বিয়ে তখন সবে একবছর পূর্ণ করেছে ৷ তাহলে কি তখন থেকেই একটু একটু করে অন্যদিকে মন দেওয়া-নেওয়া শুরু করেছিলেন হিরণ ?
ভালোবেসে সখী নিভৃতে যতনে আমার নামটি লিখো
155 সপ্তাহ আগে ৷ 2023 সালের ফেব্রুয়ারি মাস ৷ ভালোবাসার ফুল তখন পূর্ণতা পেয়েছে ৷ কারণ ফোনে ভালোবাসার মানুষের নাম তখন হয়ে গিয়েছে, 'সোনা' ৷ সঙ্গে লাভ ইমোজি ৷ রীতিকা জানান, তাঁর সোনা (হিরণ) সেই ঘড়ি, যে কিনা, তাঁর মনে অনবরত ভালোবাসার আওয়াজ করে চলে ৷
রীতিকার মনের মানুষ এবার প্রকাশ্য
এমন করেই চলছিল ৷ মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ৷ মনের মানুষের মুখ তখনও প্রকাশ্যে আনেননি রীতিকা ৷ তবে 41 সপ্তাহ আগে অর্থাৎ 2025 সালের এপ্রিল মাসে রীতিকার প্রোফাইলে ধরা দেয়, নামহীন-মুখহীন ব্যক্তির প্রথম ছবি ৷ সামনে আসে হিরণ-রীতিকার এআই 'ঘিবলি' ফটো ৷ এরপর থেকে আর কোনও লুকোছাপা নেই ৷ হিরণের সঙ্গে রীতিকার নানা পোস্ট এইভাবেই হাইলাটস-এ জমা হতে থাকে ৷
সিঁথিতে সিঁদুর রীতিকার
আর সেখানেই 13 সপ্তাহ আগের একটা ছবি দেখলে থমকে যেতে হয় ৷ অর্থাৎ 2025 সালের অক্টোবর মাস ৷ এই সময় রীতিকা একটি ছবি পোস্ট করেন ৷ যেখানে তাঁর সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে শাখা-পলা ৷ আরও একটা ছবিতে রীতিকা দেখান, তাঁর হাতের আংটি ৷ তাহলে কী তখনই চুপি সারে বিয়েটা সেরে ফেলেছিলেন হিরণ ? ছবি দেখে প্রশ্নটা রয়েই যাচ্ছে ৷
রীতিকার প্রোফাইলে হিরণের সঙ্গে নানা ভালোবাসার মুহূর্ত সোশাল মিডিয়ায় নির্দিষ্ট একটা জায়গায় সযত্নে রেখে দিয়েছিলেন রীতিকা গিরি ৷ সেই ভালোবাসা এবার লোকসমাজে যেন পূর্ণতা পেল ৷ বারাণসীর মতো পবিত্র জায়গায়, মা গঙ্গাকে সাক্ষী রেখে বিয়ে করেন হিরণ-রীতিকা ৷ কিন্তু তাঁর প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতার সঙ্গে এখনও আইনি বিচ্ছেদ সম্পন্ন হয়নি ৷ সেই দিক থেকে রীতিকার সঙ্গে হিরণের দ্বিতীয় বিয়ে আইনত অপরাধ ৷ এখন 'এক বৃন্তে দুটি কুসুম'-এর মতো অবস্থা হিরণের ৷ একদিকে রীতিকা অন্যদিকে অনিন্দিতা ৷ এই তিনটে মানুষের জীবন, এবার কোন বাঁকে ঘুরবে তা সময় বলবে ৷
আদৌ কি হিরণ জনসমক্ষে এসে দ্বিতীয় বিয়ের কথ জোর দিয়ে বলবেন ? কারণ তিনি ফের একবার দ্বিতীয় বিয়ের ছবি সোশাল মিডিয়া থেকে মুছে ফেলেছেন ৷ অন্যদিকে, অনিন্দিতাও কোন পদক্ষেপ নেন, সেই দিকেও থাকবে নজর ৷ আর রীতিকা গিরি এবার সকলের সামনে মুখ কি খুলবেন ? নজর থাকবে সেই দিকেও ৷