'ব্ল্যাকমেল' থেকে 'বিয়ে' ! হিরণের দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে সরব প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা

'ব্ল্যাকমেল' থেকে 'বিয়ে' ! হিরণের দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে সরব প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা
এবার কোন পথে হাঁটবেন হিরণের প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা ?
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 21, 2026 at 10:21 AM IST
কলকাতা, 21 জানুয়ারি: প্রথম স্ত্রী'র সঙ্গে বিচ্ছেদের আগেই দ্বিতীয় বিয়ে সারলেন হিরণ চট্টোপাধ্যায় (Hiran Chatterjee)। সামাজিক মাধ্যম ছেয়ে গিয়েছে তাঁর 'বেনারসে বিয়ে'তে। তবে, বিয়ের পোস্ট দিয়েই তা রাতারাতি মুছে ফেলেছিলেন বিধায়ক। কিন্তু এই খবর কি আর চাপা থাকে? ফিনিক্স পাখির মতো তা উড়তে উড়তে সীমানা পেরিয়ে অসীমে পৌঁছে যায়।
বিধায়কের প্রথম স্ত্রী অনিন্দিতা চট্টোপাধ্যায় (Anindita Chatterjee ) বলেন, "আমি প্রথমে সোশাল মিডিয়া থেকে জানতে পারি। আমার এক বন্ধু আমাকে স্ক্রিনশট তুলে পাঠায়। দেখেই আমি আঁতকে উঠি। তারপর নিমেষের মধ্যে আমার ইনবক্স ভরে যায়। একে একে অনেকের কাছ থেকে মেসেজ আসতে থাকে যে, আমরা তোমার পাশে আছি, আমরা তোমায় ভালোবাসি, চিন্তা কোরো না। এগুলো দেখার পরেই প্রথমে আমার মেয়ের মুখটা মনে পড়ে। ওর সঙ্গে কথা বলেছি। ও তো দেখার পরে আর কথা বলতে পারছে না। মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছে মেয়েটার। নিজের বাবাকে কেউ যদি এমন রূপে দেখে কেউ কি কথা বলতে পারে? এখনও ডিভোর্স হয়নি আমাদের। ডিভোর্স হলে অনেকটা প্রিপারেশন থাকে যে বাবা তো নিজের আলাদা জীবন করবেই। কিন্তু সেটা তো হয়নি।"
অনিন্দিতা সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, "আমাদের ডিভোর্সই হয়নি এখনও, তাই হিরণের এই বিয়ে তো বেআইনি। 2000 সালের 11 ডিসেম্বর বিয়ে হয়েছিল আমাদের। গত বছরে আমাদের বিয়ের 25 বছর পূর্ণ হয়। আমাদের 19 বছরের মেয়ে রয়েছে। আইনি বিচ্ছেদের কোনও প্রক্রিয়াও শুরু হয়নি। অনেক দিন ধরেই আমার ও আমার মেয়ের উপর অত্যাচার চলছিল। কিন্তু শুধুমাত্র আমার মেয়ের মুখ চেয়ে এবং পরিবারের সম্মান বাঁচাতে এত দিন চুপ ছিলাম। সবাই তো ভাবেন মারধর করা মানেই অত্যাচার। কিন্তু আমি আর মেয়ে যে কী মানসিক অত্যাচারের শিকার, তা বলে বোঝাতে পারব না। এর মধ্যেও আমি নিজেকে ঠিক রাখার চেষ্টা করেছি। ইতিবাচক পরিবেশের মধ্যে নিজেকে বেষ্টিত রাখতে চাইতাম। তাই নিজের ব্যবসাও শুরু করি। আগে আমি ‘বিশ্ববাংলা’-য় কাজ করতাম। তার পরে ছেড়ে দিয়ে নিজের ক্যাফে এবং শাড়ির ব্যবসা শুরু করেছি। এ সব নিয়েই থাকি আমি।"
অনিন্দিতার কথায়, "এই যন্ত্রণা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে কাজের মধ্যে ডুবে থাকার চেষ্টা করি প্রতিনিয়ত। চাই না নিজের গায়ে কোনও কাদা ছিটুক। হিরণ সম্পর্কে কিছু বলা মানে আমার মেয়ের গায়েও কাদা আসবে। কিন্তু ও (হিরণ) যেটা করল, এ বার তো আমাকে নড়েচড়ে বসতেই হবে। বহু দিন চাপা দেওয়া ছিল। ও নিজেই সব বাঁধ ভেঙে দিল। এই বিয়ে তো বেআইনি। এই বিয়ের কোনও মানেই নেই।"
মঙ্গলবার বারাণসীর ঘাটে দ্বিতীয় বিয়ে সারেন অভিনেতা তথা বিজেপি বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়। অনিন্দিতার কথা অনুযায়ী মাঝেমাঝেই খড়্গপুর থেকে কলকাতায় আসতেন হিরণ। এক মাস আগেও বাইপাসে অনিন্দিতারা যে ফ্ল্যাটে থাকেন সেখানে এসেছেন। মেয়েকে কিছু একটা দিয়েছিলেন। হিরণ মূলত মেয়ের সঙ্গে দেখা করতেই আসতেন ফ্ল্যাটে। খুব কম কথা বলতেন অনিন্দিতা।
তাঁর কথায়, "অনেক দিন ধরেই কানাঘুষোয় এই সম্পর্কের কথা শুনছিলাম। হিরণকে প্রশ্নও করেছিলাম এই নিয়ে। ও বার বার আমাকে উত্তর দিয়েছিল, যে মেয়েটি ওকে ‘ব্ল্যাকমেল’ করছে। 2025 সালের নতুন বছরের উদযাপনও আমরা একসঙ্গে করেছি। অবাক লাগছে। সবচেয়ে কুৎসিত লাগছে, যে মেয়েটির সঙ্গে ছবি দিয়েছে সে প্রায় আমাদের মেয়েরই বয়সি। আমাদের 19 বছরের মেয়ে এখন মনোবিজ্ঞানের ছাত্রী। ওর মনে যা প্রভাব পড়ছে তা আমি বোঝাতে পারব না। ওকে সামলানোই এখন আমার মূল উদ্দেশ্য।" অনিন্দিতার কাছে ইটিভি ভারত জানতে চায় তিনি কি আইনি পথে হাঁটবেন হিরণের বিরুদ্ধে? নিরুত্তর তিনি।