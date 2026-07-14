টলিপাড়ার ব্যান কালচার নিয়ে সরব হিরণ, কী বললেন অভিনেতা-বিধায়ক

টলিপাড়ার ব্যান কালচার নিয়ে সরব হিরণ, কী বললেন অভিনেতা-বিধায়ক
সোমবার নন্দনে জরুরি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী, রুদ্রনীল ঘোষ, হিরণ চট্টোপাধ্যায় থেকে রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। টেকনিশিয়ানদের তরফে প্রতিনিধিরাও হাজির ছিলেন। ছিলেন প্রযোজকরাও।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 14, 2026 at 10:30 AM IST
কলকাতা, 14 জুলাই: রাজ্যে পালাবদলের পর থেকে বাংলা বিনোদন দুনিয়ার খোলনলচে পাল্টে ফেলার একটা প্রয়াস শুরু হয়েছে। বিগতদিনের ব্যান, থ্রেট কালচার উপড়ে ফেলে দেওয়ার প্রয়াস নিয়েছেন দায়িত্বপ্রাপ্তরা। এই নিয়ে নানা সময়ে মুখ খুলেছেন পাপিয়া অধিকারী, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, রুদ্রনীল ঘোষ। টলিপাড়ার দেখভাল করতে এঁদের পাশাপাশি দায়িত্বে রয়েছেন হিরণ চট্টোপাধ্যায়ও। তবে, তাঁকে সেভাবে এই ব্যাপারে মুখ খুলতে দেখা যায়নি এতদিন।
সোমবার নন্দনে জরুরি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী, রুদ্রনীল ঘোষ, হিরণ চট্টোপাধ্যায় থেকে রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। টেকনিশিয়ানদের তরফে প্রতিনিধিরাও হাজির ছিলেন। ছিলেন প্রযোজকরাও। জানা গেল, কাজের জায়গায় কোনও জটিলতা তৈরি হলে সরকারি কমিটির সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন গিল্ডের মনোনীত সদস্যরা সমস্যার সমাধান করবেন। ফেডারেশন থাকবে তেমনই দাবি টেকনিশিয়ানদের। বাকিটা সময় বলবে। সোমবার নন্দনে দফায় দফায় বৈঠকের পর নিজের জোড়ালো মতামত জানালেন অভিনেতা-বিধায়ক হিরণ চট্টোপাধ্যায়।
জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রূপটানশিল্পী সোমনাথ কুণ্ডুকে ব্যান করার প্রসঙ্গ তুললে হিরণ বলেন, "কোনও শিল্পীকে তো আটকানো হয়নি বা কোনও টেকনিশিয়ানকে তো বলা হয়নি যে তুমি কাজ করবে না। আগের সরকারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা যেভাবে গ্রুপিজম করেছে, তারা যেভাবে ইনফ্লুয়েন্স করেছে, তারা তো এখনও আছে, উধাও হয়ে যায়নি। তারা এখনও চেষ্টা করছে ৷ এই ম্যানিপুলেশন বন্ধ করতে আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। রুখে দাঁড়াতে হবে এই জাতীয় অনৈতিক কাজের বিরুদ্ধে।"
হিরণ আরও বলেন, "একদিনেই তো সবকিছু পাল্টে ফেলা যায় না। কোনও অন্যায়, কোনও অসদাচরণ, কোনও পাইয়ে দেওয়া, কোনও কুকর্মকে এবং অসৎ উপায়কে এই সরকার বরদাস্ত করেনি, করবে না। এটা আজকের সরকারের স্পষ্ট বার্তা ৷ নন্দনে তো এর আগে সিনেমা রিলিজ করতে গেলে রেফারেন্স লাগত ৷ এখন যোগ্যতা দেখা হচ্ছে ৷ তারপরেও যদি কোনও অভিনেতা কলাকুশলী সমস্যায় পড়েন আমার নম্বর তো আছেই। মেসেজ করবেন।"
হিরণ আরও বলেন, "সোমনাথদা'কে কেউ আটকায়নি। যে মুহূর্তে সোমনাথ দা আমাকে জানিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে সোমনাথ দা'কে ফোন করে বলেছি কেউ যদি আপনাকে কাজে আটকায় আমাদের সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন। সোমনাথ দা আমার সঙ্গে কাজ করেছেন 2007 সালে 'নবাব নন্দিনী' সিনেমাতে। বহুদিন ধরে চিনি ৷ পরিষ্কার করে আপনাদেরকে বলছি, কেউ যদি বলে আমি ব্যান করব, পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাকেই আমরা বের করে দেব।" হিরণের কথায়, "আমাদের রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী আছেন, আমাদের রাজ্যে পুলিশ আছে, আইন আছে, শাসন আছে। আর সেই আইনের শাসন চলছে। যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাবেন।"