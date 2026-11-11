প্রয়াত সত্যজিৎ রায়-সন্দীপ রায়ের দীর্ঘদিনের সহযোগী চিত্রগ্রাহক হীরক সেন

প্রয়াত সত্যজিৎ রায়-সন্দীপ রায়ের দীর্ঘদিনের সহযোগী চিত্রগ্রাহক হীরক সেন
Well-known still photographer Hirak sen Died: 'হীরক রাজার দেশে', 'ঘরে বাইরে' মতো সিনেমার শুটিং চলাকালীন সত্যজিৎ রায়ের পরিচালনা-অভিনেতাদের নির্দেশনা দেওয়ার ছবি তুলেছিলেন স্থিরচিত্রগ্রাহক হীরক সেন।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 12:46 PM IST
হায়দরাবাদ, 11 নভেম্বর: বিশিষ্ট আলোকচিত্র শিল্পী এবং কিংবদন্তি পরিচালক সত্যজিৎ রায় ও সন্দীপ রায়ের দীর্ঘদিনের সহযোগী হীরক সেন পরলোক গমন করেছেন ৷ বুধবার ভোরে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ৷ তাঁর মৃত্যুতে শোকাচ্ছন্ন বিনোদন জগত ৷
হীরক সেন ছিলেন কলকাতার একজন প্রখ্যাত স্থির চিত্রগ্রাহক (Still Photographer) এবং পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের দীর্ঘদিনের সহযোগী। বাংলা চলচ্চিত্রের নেপথ্যের ইতিহাস ও শিল্পীদের কর্মময় মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দী করার জন্য তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। 'হীরক রাজার দেশে', 'ঘরে বাইরে', 'গণশত্রু' এবং 'আগন্তুক'-এর মতো সিনেমার শুটিং চলাকালীন সত্যজিৎ রায়ের ক্যামেরা পরিচালনা-অভিনেতাদের নির্দেশনা দেওয়ার সাদাকালো ছবি তুলেছিলেন প্রখ্যাত স্থিরচিত্রগ্রাহক হীরক সেন। এমনকী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, উৎপল দত্ত, রবি ঘোষ ও ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কিংবদন্তি শিল্পীদের মেকআপ ও রিহার্সালের সময়ের প্রাণবন্ত স্থিরচিত্রও তুলেছেন তিনি।
জানা যায়, তিনি প্রবীণ আলোকচিত্রী নিমাই ঘোষের সহকারী হিসেবে সত্যজিৎ রায়ের ইউনিটে কাজ শুরু করেন। পরবর্তীতে তিনি নিজেই সত্যজিৎ রায়ের শুটিং, চিত্রনাট্য রচনা এবং সুরারোপের বহু দুর্লভ সাদাকালো মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দী করেন। সত্যজিৎ রায়ের পর তাঁর পুত্র পরিচালক সন্দীপ রায়ের একাধিক জনপ্রিয় সিনেমায় হীরক সেন স্থিরচিত্রগ্রাহক হিসেবে কাজ করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, বাক্স রহস্য (1996), নিশিযাপন (2005), কৈলাসে কেলেঙ্কারি (2007), টিনটোরেটোর যীশু (2008), হিটলিস্ট (2009) এবং গোরস্থানে সাবধান (2010)।
সত্যজিৎ রায়ের প্রবন্ধ এবং হীরক সেনের তোলা আলোকচিত্র নিয়ে 2001 সালে Ray: A Glimpse নামক একটি বই প্রকাশিত হয়। এছাড়া সত্যজিৎ রায়কে নিয়ে তাঁর তোলা ছবির বিশেষ প্রদর্শনী যেমন- আর্ট অ্যান্ড আর্টিস্ট্রি কলকাতায় অনুষ্ঠিতও হয়েছে। প্রখ্যাত স্থিরচিত্রগ্রাহক হীরক সেনের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ তারকাদের ৷