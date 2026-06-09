ETV Bharat / entertainment

'হীরক রানির দেশে' বলিউডের জয়া প্রদা, কোন ঘটনা জায়গা পাচ্ছে সিনেপর্দায় ?

কলকাতায় নতুন ছবির ঘোষণা উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের, হাজির বলিউড অভিনেত্রী জয়া প্রদা ৷ মুখ্যচরিত্রে দেখা যাবে অভিনেত্রীকে ৷ জানেন চরিত্রের নাম ?

hirak ranir deshe-moive-this-role-will-play-by-bollywood-actress-jaya-prada
'হীরক রানির দেশে' বলিউডের জয়া প্রদা (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 9, 2026 at 5:32 PM IST

|

Updated : June 9, 2026 at 6:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 9 জুন: কথা ছিল আরজি কর কাণ্ড অবলম্বনে ছবির ঘোষণা করবেন। কিন্তু তার বদলে অন্য ছবির ঘোষণা করলেন পরিচালক উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়। ছবির নাম 'হীরক রানির দেশে'। শুরুতেই পরিচালক স্পষ্ট করলেন যে এটি রাজনৈতিক ছবি। 21 জুন থেকে শুরু হবে এই ছবির শুটিং। হিন্দিতে এই ছবির নাম 'ওয়েটিং ফর ইউ'। বাংলা ও হিন্দি ভাষায় তৈরি হবে ছবিটি। এই ছবিতে রানির ভূমিকায় দেখা যাবে জয়া প্রদাকে।

হীরক রানি স্বাভাবিকভাবেই নেতিবাচক চরিত্র। এই প্রসঙ্গ তুললে পরিচালক বলেন, "জয়া জি এক কথাতেই রাজি হয়ে যান । এই মুহূর্তে তিলোত্তমা আমি বানাতে চাই না । তাই হীরক রানির দেশের ঘোষণা করলাম । তবে, এই ছবির বিষয়ে বিশেষ কিছু বলতে পারব না ।"

hirak-ranir-deshe-moive-this-role-will-play-by-bollywood-actress-jaya-prada
কলকাতায় জয়াপ্রদা (ইটিভি ভারত)

কলকাতায় নিজের 295 তম ছবির আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় হাজির হয়ে আপ্লুত জয়া প্রদা । এই ছবিতে রানির ভূমিকাতেই দেখা যাবে জয়া প্রদাকে । জয়া প্রদা বলেন, "আমি রাজনীতির জন্য ছবি করতে পারিনি তা নয় । আমার করা হয়নি । অক্টোবরেই মুক্তি পাবে এই ছবি । শুটিং শুরুর আগেই আজ আমি রিলিজের সময় ঘোষণা করে দিলাম । রানির চরিত্রে আছি তবে, চরিত্র এবং গল্প নিয়ে কিছু বলতে পারব না ।"

কলকাতা ও মুম্বই মিলিয়ে শুটিং হবে এই ছবির । ছবিটিতে অন্যান্য ভূমিকায় রয়েছেন বাদশা মৈত্র, ভাস্বর চট্টোপাধ্যায়, রাজনন্দিনী পাল, অমৃতা চট্টোপাধ্যায়, রাহুল বর্মন-সহ আরও অনেকে । এই ছবির কাহিনি লিখেছেন শুভাশিস ঘটক । মূলত, কিছুদিন আগেই প্রযোজক রানা সরকার ও পরিচালক শঙ্কু পাণ্ডা আরজি কর ঘটনা নিয়ে নতুন সিনেমার ঘোষণা করেছেন ৷ এর মধ্যেই উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ও একই বিষয়কে রূপোলি পর্দায় তুলে ধরবেন বলে জানা যায় ৷ কিন্তু শেষ মুহূর্তে বদলে যায় পরিকল্পনা ৷ 'হীরক রানির দেশে'র প্রেক্ষাপট কী হবে, কবে মুক্তি পাবে ইত্যাদি বিষয় ক্রমশ প্রকাশ্য ৷

আরও পড়ুন

Last Updated : June 9, 2026 at 6:56 PM IST

TAGGED:

JAYA PRADA BENGALI MOVIE
HIRAK RANIR DESHE MOVIE
জয়া প্রদা হীরক রানির দেশে
JAYA PRADA HIRAK RANIR DESHE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.