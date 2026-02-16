দর্শকের দরবারে আসছে 'চড়ক', কবে ছবির মুক্তি

দর্শকের দরবারে আসছে 'চড়ক', কবে ছবির মুক্তি
চড়ক উৎসবকে ঘিরে অন্ধবিশ্বাস রয়েছে ৷ সেগুলো সামন রেখে সামাজিক বার্তা দিতে আসছে হিন্দি ছবি 'চড়ক'।
February 16, 2026
কলকাতা, 16 ফেব্রুয়ারি: 6 মার্চ দর্শকের দরবারে আসছে হিন্দি ছবি 'চড়ক' ৷ দোল উৎসবের আবহেই আসছে সুদীপ্ত সেন প্রযোজিত, শিলাদিত্য মৌলিক পরিচালিত এই ছবি ।
পশ্চিমবঙ্গ, অসম, ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লোক উৎসব 'চড়ক' । বাংলা পঞ্জিকা অনুযায়ী, প্রতিবছর চৈত্র সংক্রান্তিতে বা চৈত্রের শেষ দিনে এই পুজো অনুষ্ঠিত হয় এবং বৈশাখের প্রথম দু-তিন দিনব্যাপী চড়ক পুজোর উৎসব চলে । শিবের গাজন উৎসবের একটি অঙ্গ এই উৎসব ।
গাজন উৎসবে নানা ধরনের কঠোর তপস্যা অন্তর্ভুক্ত থাক-যেমন গরম কয়লার ওপর হাঁটা বা ধাতব দণ্ড দিয়ে শরীর বিদ্ধ করা । চড়ক বলতে হুক-ঝোলানো প্রথাকে বোঝায়, যা সাধারণত এই উৎসবে সম্পাদিত শেষ প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে পালন করা হয় । এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন স্থানে মেলা বসে যা চড়ক সংক্রান্তির মেলা নামে অভিহিত । এই উৎসবকে ঘিরে মানুষের ভ্রান্ত ধারণা, অন্ধবিশ্বাস আজও বহাল । এই অন্ধবিশ্বাসকে সামনে রেখে সামাজিক বার্তা দিতে আসছে হিন্দি ছবি 'চড়ক'।
রবিবার এক ভিডিয়ো বার্তায় ছবির প্রযোজক সুদীপ্ত সেন যা বলেন তা এরকম, "আমি যখনই ছবি বানাই তখন আপনাদের এত বেশি সমর্থন আর ভালোবাসা পাই যে সবসময় অনুভব করি, আমি প্রবাসী বাঙালি হয়েও আপনাদেরই একজন ৷ সেই ভরসায় আমি আমাদের নতুন ছবি নিয়ে আসছি 'চড়ক' ৷ 'চড়ক' আমাদের সংস্কৃতি ৷ 'চড়ক' আমাদের উৎসব ৷ কিন্তু আমাদের গল্পটা একটু অন্যরকম, যেটা বলা খুব দরকার ছিল ৷ এমন একটা গল্প যা আপনাদের ভাবতে, প্রশ্ন করতে, গভীরভাবে অনুভব করতে সাহায্য করবে ৷ একজন চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে আমি এই ছবিতে আমার সমস্ত বিশ্বাস আর শক্তিকে উজাড় করে দিয়েছি, একটা সফল ছবি বানানোর জন্য ৷ তাই সবাইকে দেখতে অনুরোধ করছি ছবিটা । ছবিটা দেখুন, ছবিটা নিয়ে কথা বলুন । চলুন আমরা চড়ককে এই দেশের কণ্ঠস্বর করে তুলি ৷"
সুদীপ্ত সেন আগেই এই ছবি নিয়ে বলেছিলেন, "এখনও ধর্মের নামে অন্ধবিশ্বাস মোছেনি । এখনও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে নরবলির রেওয়াজ আছে ।" এই ছবি প্রশ্ন রাখে, ধর্ম আগে, নাকি জীবন? অবাক কাণ্ড, একুশ শতকেও এই প্রশ্নের উত্তর নেই । প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে মেট্রোপলিটন সিটির মানুষেরাও এখনও রিল দেখে নানান কাজকর্ম করেন । কেউ শনিবারের সন্ধ্যায় 'নজর-দোষ' কাটাতে পান, শুকনো লঙ্কা পোড়ান ! কেউ আবার কিছু বেঁধে রেখে দেন ঘরের কোনও কোণে । আজও অনেক জায়গায় নরবলি বহাল ।
'চড়ক' ছবির পটভূমিকায় সঞ্জয় হালদারের একটি গল্প ৷ গল্পটা এরকম-এক প্রত্যন্ত গ্রামে চড়কের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে । গ্রামবাসীরা প্রতি বছরের মতো উদযাপনের তোড়জোড়ে ব্যস্ত ৷ চড়ক সন্ন্যাসীরা উপবাস, মহাদেবের আরাধনার মধ্যে গিয়ে নির্দিষ্ট দিনের জন্য নিজেদের তৈরি করছেন । এমন সময় গ্রামের দুই শিশু উধাও ! শেষে যখন তাদের পাওয়া গেল, তারা মৃত । ওই অঞ্চলের মানুষজনের বিশ্বাস, নির্দিষ্ট বয়সের মানবশিশু বলি দিলে নাকি প্রচুর ধনসম্পদ লাভ করা যায় । সেই লোভেই এক জন শিশু বলি দিয়েছে ! এমনই এক গা শিউরে ওঠার মতো ঘটনা দেখা যাবে শিলাদিত্যের দ্বিতীয় হিন্দি ছবিতে ।
'চড়ক'-এ বিভিন্ন চরিত্রে রয়েছেন বাংলা ও হিন্দি সিনেমা দুনিয়ার তাবড় তাবড় শিল্পীরা । যেমন, বলিউড থেকে রয়েছেন 'ভাগ মিলখা ভাগ'-খ্যাত শাহিদুর রহমান, 'মির্জাপুর'-খ্যাত শশীভূষণ, 'নিউটন'-খ্যাত অঞ্জলি পাটিল প্রমুখ । টলিউড থেকে রয়েছেন সুব্রত দত্ত, শ্রেয়া ভট্টাচার্য, কৌশিক কর, প্রসূন গাইন, দেবদাস ঘোষ ।
এই ছবির চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন ফারুক মালিক । ডিওপি প্রশান্তনু মহাপাত্র, মানস ভট্টাচার্য । সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন বিকাশ জ্যোতি । গান গেয়েছেন শঙ্কর মহাদেবন, কিঞ্জল চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ জ্যোতি । এই ছবিতে কস্টিউম ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ একটা দিক । সেই দিকটি সামলেছেন পৌলমী গুপ্ত ।