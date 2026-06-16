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হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সঙ্গীতের ঈশ্বর, তাঁর মোহ কাটানো অসম্ভব- কিংবদন্তি শিল্পীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য পাপিয়া-রুদ্রনীলের

বাঙালির জীবনে 'হেমন্ত' নামক যে ওষুধটা আছে তার মোহ কোনওদিন কাটিয়ে উঠতে পারবে না কেউ। বললেন রুদ্রনীল ঘোষ। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়কে 'ঈশ্বর' বলে দাবি পাপিয়ার।

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স্মরণে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 16, 2026 at 3:20 PM IST

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কলকাতা, 16 জুন: কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী, সুরকার, প্রযোজক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের (Hemanta Mukhopadhyay) আজ 106 তম জন্মবার্ষিকী। ভারতীয় সঙ্গীত শিল্পে তাঁর অবদান সারা বিশ্বের কাছে সমাদৃত। তাঁর কর্মজীবন নিয়ে আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব না এবং বাতুলতাও বটে। দক্ষিণ কলকাতার সাদার্ন এভিনিউতে রয়েছে শিল্পীর এক বিরাট মূর্তি। সেখানে তাঁকে আজ ফুলে, মালায় শ্রদ্ধা জানানো হয় বিজেপির কালচারাল সেল (দক্ষিণ কলকাতা) থেকে। হাজির ছিলেন অভিনেত্রী তথা টালিগঞ্জের বিধায়ক পাপিয়া অধিকারী, অভিনেতা তথা শিবপুরের বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ, অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত-সহ বহু বিশিষ্টজন। হাজির ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের সদস্যরাও।

উল্লেখ্য, এর আগে এমন আনুষ্ঠানিকভাবে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মাল্যদান উৎসব হয়নি। এই প্রসঙ্গ তুললে পাপিয়া অধিকারী বলেন, "হেমন্ত দা'র অনুষ্ঠান দেখার কথা মনে পড়ে। উনি বসে বসে সবার অনুষ্ঠান দেখতেন। আবার উনি শেষে গাইবেন বলে আমরাও বসে থাকতাম ওনার গান শোনার জন্য। আর এখনকার শিল্পীরা নিজেদের পারফর্ম করা হয়ে গেলেই বেরিয়ে যান। হেমন্ত দা কত গল্প বলতেন। বম্বেতে কাটানো মুহূর্তের গল্পও বলতেন। সেগুলো সব মনে পড়ে। ওনার গানের লাইন ধরেই বলি, উনি সোজা পথে অনেক হেঁটেছেন। তারপর বম্বেতে গিয়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। উনি পথ হারাননি। নিজের পথ নিজে তৈরি করেছেন। উনি লেজেন্ড।"

hemant-kumar-birth-anniversary-papiya-adhikari-rudranil-ghosh-remember-legendary-singer
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ পালন (ইটিভি ভারত)

বাংলা সিনেমায় হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের অবদান তো নতুন করে বলার নয়। বাংলা আধুনিক গানের দুনিয়াও তাঁর কাছে চিরঋণী। তাঁর বিখ্যাত গান 'পথ হারাবো বলেই এবার পথে নেমেছি' গানেরই একটি লাইন 'চেনাশোনা জানার মাঝে কিছুই চিনিনি যে...'- এর সূত্র ধরে বলতেই হয়, বাংলা ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতেও গত কয়েকবছরে স্বজনপোষণ এবং চেনাজানাদেরই কাজ পাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এখন ব্যান কালচার, থ্রেট কালচার ঘুচিয়ে টলিপাড়াকে নতুন ঢঙে সাজাতে মরিয়া নতুন সরকারের প্রতিনিধিরা। পাপিয়া অধিকারী বলেন, "আর সেই সব চলবে না। যোগ্যতা অনুযায়ী সবাই কাজ পাবেন। যাঁরা দীর্ঘদিন কাজের অভাবে বসে আছেন তাঁরাও কাজ পাবেন।"

সঙ্গীত জগতে এতদিন ধরে চলে আসা স্বজনপোষণ নিয়েও মুখ খোলেন পাপিয়া অধিকারী। বলেন, "আমাদের প্রকৃত গুণী সঙ্গীত শিল্পীদের সঠিক সম্মান জানিয়ে ফিরিয়ে আনতে হবে। তাঁদের গাইবার সুযোগ দিতে হবে, তা না হলে কীসের গণতন্ত্র?" প্রসঙ্গত, 1988 সালে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের শেষ সুরারোপিত ছবি 'আগমন'-এ অভিনয় করেন পাপিয়া অধিকারী। সেই ছবির গানও গেয়ে শোনান টালিগঞ্জের বিধায়ক।

রুদ্রনীল ঘোষ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মূর্তিতে মাল্যদানের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে বলেন, "বাংলা আর বাঙালি যতদিন বেঁচে থাকবে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় বা জাতীয় ক্ষেত্রে যিনি পরিচিত হেমন্ত কুমার নামে, তিনিও বেঁচে থাকবেন। তিনি যা রেখে গিয়েছেন তার রস আস্বাদনের মোহে বাঙালি তথা সারা বিশ্ব জড়িয়ে থাকবে। মন খারাপ সারিয়ে তুলতে হোক বা চঞ্চল মনকে শান্ত করতে - কোনও ওষুধ লাগে না, একটা হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থাকলে। বাঙালির জীবনে 'হেমন্ত' নামক যে ওষুধটা আছে তার মোহ কোনওদিন কাটিয়ে উঠতে পারবে না কেউ।"

hemant-kumar-birth-anniversary-papiya-adhikari-rudranil-ghosh-remember-legendary-singer
হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের জন্মশতবর্ষ পালন (ইটিভি ভারত)

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে বিখ্যাত গান 'রানার'-এর লাইন তুলে রুদ্রনীল বলেন, " রানারের পিঠে টাকার বোঝা। কিন্তু সেই টাকাকে যাবে না ছোঁয়া। আমরা প্রত্যেকে একটা দায়িত্বে অভিষিক্ত। প্রত্যেকের দায়িত্ব সমাজের সঙ্গে, মানুষের জন্য। তাই দায়িত্ব পালন আমাদের কাজ। সেই দায়িত্ব থেকে রস আস্বাদন করা আমাদের কাজ নয়। "
হাজির ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের ভাইঝি বলেন, "এবার খুব সুন্দরভাবে জ্যাঠার জন্মদিন পালিত হল। এরকম আগে কখনও হয়নি।"

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