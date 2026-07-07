মৃত্যুশয্যায় কী ছিল ধর্মেন্দ্রর শেষ বার্তা ? ন'মাস পর প্রকাশ্যে জানালেন স্ত্রী হেমা

মৃত্যুশয্যায় কী ছিল ধর্মেন্দ্রর শেষ বার্তা ? ন'মাস পর প্রকাশ্যে জানালেন স্ত্রী হেমা
24 নভেম্বর 89 বছর বয়সে প্রবীণ অভিনেতা ধর্মেন্দ্র প্রয়াত হন। মৃত্যুর আগে কী বলেছিলেন ধর্মেন্দ্র, প্রকাশ্যে জানালেন স্ত্রী হেমা মালিনী।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 7, 2026 at 4:55 PM IST
হায়দরাবাদ, 7 জুলাই: দেখতে দেখতে কেটে গিয়েছে নয় মাস ৷ 2025 সালের 24 নভেম্বর বলিউডে এক বড় শূন্যস্থান তৈরি হয়েছে ৷ প্রয়াত হয়েছেন হি-ম্যান ধর্মেন্দ্র ৷ হাসপাতালে ভর্তি থাকার সময়, তাঁর পাশে সর্বক্ষণ পরিবার ছিল ৷ মৃত্যুর আগে 89 বছর বয়সী প্রবীণ অভিনেতার শেষ বার্তা কী ছিল, প্রথমবার প্রকাশ্যে জানালেন দ্বিতীয় স্ত্রী তথা অভিনেত্রী হেমা মালিনী ৷
সম্প্রতি ‘হিন্দি রাশ’ (Hindi Rush)-এর একটি পডকাস্টে হেমা মালিনী তাঁর প্রয়াত স্বামীর মৃত্যুর আগে পরিবারের উদ্দেশ্যে দেওয়া শেষ বার্তা নিয়ে কথা বলেছেন ৷ পাশাপাশি, সানি দেওল ও ববি দেওলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের বিষয়টি নিয়েও খোলাখুলি কথা বলেছেন ৷
মৃত্যুর আগে পরিবারের প্রতি ধর্মেন্দ্রর শেষ বার্তা
পডকাস্টে ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর আগে দেওয়া শেষ বার্তা হেমার মনে মনে আছে কি না জানতে চাইলে, অভিনেত্রী ও রাজনীতিবিদ বলেন, "তিনি ঠিক এটাই বলেছিলেন - 'পরিবারের সঙ্গে থেকো, সবসময় একসঙ্গে থেকো। তোমার যা কাজই থাকুক না কেন, পরিবারকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত'।" সানি এবং ববির প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "ববি এবং সানি চমৎকার ছেলে। সানি খুব ভালো আর ববিও খুব ভালো। আমরা সবসময় একসঙ্গে থাকি। আমরা প্রচার চাই না। আমাদের মধ্যে একটি দৃঢ় বন্ধন রয়েছে। আমরা একটা খুব সুখী পরিবার।" তিনি পডকাস্টে স্বীকার করেন যে, ধর্মেন্দ্রও কখনই ব্যক্তিগত বিষয় জনসমক্ষে আনতে পছন্দ করতেন না।
হেমা মালিনি ও ধর্মেন্দ্রর সম্পর্ক
1960-এর দশকের শেষের দিকে একসঙ্গে কাজ করার সময় ধর্মেন্দ্র ও হেমা মালিনির প্রথম পরিচয় হয়। এরপর তাঁরা 'শোলে', 'সীতা অউর গীতা', 'ড্রিম গার্ল' ও 'দ্য বার্নিং ট্রেন'-এর মতো একাধিক হিট সিনেমায় কাজ করেছেন ৷ পর্দায় তাঁদের রসায়ন শীঘ্রই বাস্তবেও ভালোবাসার সম্পর্কে রূপ নেয়। সেই সময় ধর্মেন্দ্র বিবাহিত ছিলেন ৷ তাঁর প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কৌরের ঘরে সানি দেওল ও ববি দেওল-সহ চার সন্তান ছিল।
ধর্মেন্দ্র আগে থেকেই বিবাহিত হওয়ায় হেমার বাবা-মা শুরুতে এই সম্পর্কের বিরুদ্ধে ছিলেন। তবে শেষ পর্যন্ত 1980 সালে তাঁরা বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন ৷ যদিও ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে তাঁর প্রথম স্ত্রীর কখনও বিচ্ছেদ হয়নি। হেমা ও ধর্মেন্দ্রর দুই মেয়ে রয়েছে-এষা দেওল ও আহানা দেওল।
ধর্মেন্দ্রর মৃত্যু
2025 সালের নভেম্বরের শুরুর দিকে গুরুতর স্বাস্থ্যসংকট কাটিয়ে ওঠার পর ধর্মেন্দ্র বাড়িতেই সুস্থ হয়ে উঠছিলেন। তবে 24 নভেম্বর সকালে জুহুতে নিজের বাড়িতে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। পরে পরিবারের উপস্থিতিতে পবন হংস শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। শেষ শ্রদ্ধা জানাতে যারা শেষকৃত্যানুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সলমন খান, শাহরুখ খান, আমির খান ও অমিতাভ বচ্চন। পরবর্তীতে সানি দেওল ও হেমা মালিনী প্রয়াত অভিনেতার স্মরণে দু'টি পৃথক প্রার্থনা সভার আয়োজন করেন, যা দুই পরিবারের মধ্যে মতপার্থক্যের গুঞ্জন উস্কে দেয়। তবে হেমা মালিনী এই জল্পনা উড়িয়ে দেন ৷ এছাড়া সানি দেওলের সিনেমা 'বর্ডার 2'-এর মুক্তির সময়ও তাঁকে সমর্থন করতে দেখা যায় এষা দেওলকে।