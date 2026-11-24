'আমার অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ'- ধর্মেন্দ্রর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে কী লিখলেন হেমা ?
Hema Malini on Dharmendra: প্রবীণ অভিনেত্রী-রাজনীতিবিদ হেমা মালিনী তাঁর স্বামী, কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করে এক আবেগঘন বার্তা লিখেছেন।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 24, 2026 at 1:30 PM IST
হায়দরাবাদ, 24 নভেম্বর: রূপালি পর্দার সোনালি অধ্যায়ের এক অবিস্মরণীয় নাম ধর্মেন্দ্র। যাঁর সুদর্শন চেহারা আর ভরাট কণ্ঠস্বর একসময় দর্শকদের স্বপ্নে বিভোর রাখত ৷ আজ তিনি কেবলই স্মৃতি। দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল তাঁকে হারানোর একটি বছর। 2025 সালের আজকের দিনেই রূপালি পর্দার তথা বলিউডের চিরসবুজ 'হি-ম্যান' চিরবিদায় নিয়েছিলেন। তাঁর স্মরণে আবেগঘন বার্তা সোশাল মিডিয়ায় লিখলেন স্ত্রী-অভিনেত্রী হেমা মালিনী ৷
স্মরণে ধর্মেন্দ্র
ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে 300টিরও বেশি সিনেমায় অভিনয় করে ভারতীয় সিনেমাকে সমৃদ্ধ করেছেন ধর্মেন্দ্র ৷ পর্দায় তাঁর অদম্য পৌরুষ, নিখাদ রোমান্স আর অনবদ্য হাস্যরস যেমন প্রজন্মের পর প্রজন্মকে মুগ্ধ করেছে, তেমনি বাস্তব জীবনে তাঁর সরলতা ও উদারতা জয় করেছে কোটি অনুরাগীর মন। আজ তাই একদিকে যেমন অনুরাগীদের মন ভার তেমনই, মন খারাপ হেমারও ৷ তিনি জানিয়েছেন, ধর্মেন্দ্রকে হারানোর যন্ত্রণা আজও আগের মতোই তীব্র। ইনস্টাগ্রামে এই অপূরণীয় ক্ষতির কথা তুলে ধরে হেমা লিখেছেন, ধর্মেন্দ্র তাঁর কাছে কেবল একজন স্বামীই ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন তাঁর বন্ধু, দার্শনিক, পথপ্রদর্শক এবং শক্তির উৎস (মেরুদণ্ড)। হেমা আরও বলেন, ধর্মেন্দ্রর অনুপস্থিতিতে জীবনটা যেন শূন্য হয়ে গিয়েছে।
হেমার আবেগঘন বার্তা
হৃদয়স্পর্শী বার্তায় হেমা লেখেন, "একটি বছর দ্রুত কেটে গেল, কিন্তু আমার শোকের তীব্রতা বিন্দুমাত্র কমেনি। আমি এমন একজন মানুষকে হারিয়েছি, যা এক বিশাল ও অপূরণীয় ক্ষতি। তিনি কেবল আমার স্বামী ছিলেন না-তিনি ছিলেন আমার সবকিছু ৷ আমার বন্ধু, দার্শনিক, পথপ্রদর্শক, আমার শক্তির উৎস ৷ সংক্ষেপে বলতে গেলে, তিনি ছিলেন আমার অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁকে ছাড়া জীবনটা বড় শূন্য মনে হয়।"
হেমা, ধর্মেন্দ্রর বিশাল ব্যক্তিত্ব, দয়ালু স্বভাব এবং সবার প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসার কথাও স্মরণ করেছেন। 'বাগবান' সিনেমার এই অভিনেত্রী জানান, সাফল্যের শিখরে পৌঁছেও ধর্মেন্দ্র সবসময় মাটির কাছাকাছি ছিলেন এবং নিজের শিকড়ের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি লেখেন, "তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্ব, তাঁর সহজাত ভালো মানুষ হওয়ার গুণ-যা তাঁর সত্তার প্রতিটি কোণায় মিশে ছিল তাঁকে পরিচিত সবার প্রতি ভালোবাসায় পূর্ণ করে তুলেছিল। তিনি এমন একজন অনন্য মানুষ ছিলেন, যিনি সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেও মাটির কাছাকাছি ছিলেন এবং নিজের শিকড়ের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ছিলেন।"
জীবন ও মৃত্যুর আধ্যাত্মিক দিক নিয়ে চিন্তা করতে গিয়ে তিনি ভগবদ্গীতার উল্লেখ করেন, যেখানে বলা হয়েছে যে আত্মা অবিনশ্বর এবং পুনর্জন্ম লাভ করে। তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে, এই সত্যটি জানা সত্ত্বেও ধর্মেন্দ্রর অনুপস্থিতি মেনে নেওয়া তাঁর পক্ষে সহজ হয়নি। পাশাপাশি, হেমা ধর্মেন্দ্রর অনুরাগীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন ৷ তার জন্য তিনি ধন্যবাদ জানান। তিনি অনুরাগীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন ধর্মেন্দ্রর জীবনকে উদযাপন করার জন্য এবং তাঁর সঙ্গে জড়িত স্মৃতিগুলো স্মরণ করার জন্য।
ধর্মেন্দ্র-হেমার বিয়ে
1954 সালে ধর্মেন্দ্র প্রথমে প্রকাশ কৌরকে বিয়ে করেন। তাঁদের চার সন্তান-সানি দেওল, ববি দেওল, বিজেতা দেওল ও অজিতা দেওল। পরবর্তীতে 1980 সালে তিনি অভিনেত্রী হেমা মালিনীকে বিয়ে করেন ৷ তাঁদের দুই মেয়ে-এষা দেওল ও অহনা দেওল।
ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণ দিবস
বলিউডের অন্যতম কিংবদন্তী অভিনেতা ধর্মেন্দ্র 2025 সালের 24 নভেম্বর 89 বছর বয়সে পরলোকগমন করেন। হিন্দি সিনেমার অন্যতম জনপ্রিয় এই অভিনেতা কয়েক দশক ধরে সিনে সগতে সক্রিয় ছিলেন ৷ ‘শোলে’, ‘চুপকে চুপকে’, ‘ফুল অউর পাথর’ এবং ‘সত্যকাম’-এর মতো সিনেমায় তাঁর অনবদ্য অভিনয়ের জন্য তিনি আজও সবার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছেন। এছাড়াও 'রকি অর রানি কি প্রেম কাহানি' এবং 'তেরি বাতোঁ মে আইসা উলঝা জিয়া' সিনেমায় অভিনেতার উপস্থিতি নজর কাড়ে সকলের ৷ ধর্মেন্দ্রর শেষ ছবি 'ইক্কিস' যা মুক্তি পায় অভিনেতার মৃত্যুর পর ৷
জ্যাকি শ্রফের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন
প্রবীণ অভিনেতা ধর্মেন্দ্রর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁকে স্মরণ করেন জ্যাকি শ্রফও। তিনি একটি আবেগঘন ভিডিয়ো শেয়ার করেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ এই শ্রদ্ধাঞ্জলি শেয়ার করে জ্যাকি লেখেন, "মৃত্যুবার্ষিকীতে পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি ধরম জি-কে। আপনি সবসময় আমাদের হৃদয়ে আছেন।" ভিডিয়োটিতে অভিনেতার তরুণ বয়সের একটি ছবি, তরুণ জ্যাকি শ্রফের সঙ্গে তাঁর একটি সাদা-কালো ছবি এবং পরবর্তী সময়ে জ্যাকির সঙ্গে কাটানো ধর্মেন্দ্রর কিছু মুহূর্ত ফুটে উঠেছে।