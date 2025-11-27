ETV Bharat / entertainment

'will last through the rest of my life...' ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুতে নিরবতা ভাঙলেন স্ত্রী হেমা

কী লিখলেন হেমা মালিনী ?

hema-malini-first-post-on-dharmendra-death-writes-the-vacuum-created-is-something-that-will-last-dot-dot-dot
ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুতে নিরবতা ভাঙলেন স্ত্রী হেমা (অভিনেত্রীর এক্স হ্যান্ডেল)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 27, 2025 at 11:56 AM IST

|

Updated : November 27, 2025 at 12:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 27 নভেম্বর: স্বামী ধর্মেন্দ্রর মৃত্যুর তিন দিন পর প্রথমবার সোশাল মিডিয়ায় মনের কথা প্রকাশ করলেন স্ত্রী হেমা মালিনী ৷ স্বামীর সঙ্গে কাটানো একাধিক মুহূর্তের ছবি শেয়ার করে আবেগঘন বার্তায় মন ভারাক্রান্ত হল অনুরাগীদেরও ৷

হেমা লেখেন, "ধরম জি, তিনি আমার কাছে অনেক কিছু ছিলেন। প্রেমময় স্বামী, আমাদের দুই মেয়ে, এষা এবং অহনার স্নেহশীল বাবা, বন্ধু, দার্শনিক, পথপ্রদর্শক, কবি, সব প্রয়োজনের সময় আমার 'কাছের' মানুষ ৷ আসলে, তিনি আমার কাছে সবকিছু ছিলেন ! এবং সবসময় ভালো এবং খারাপ সময় আমার সঙ্গে পার করেছেন। তিনি আমার পরিবারের সকল সদস্যের কাছে তার সহজ, বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে নিজেকে প্রিয় করে তুলেছিলেন, সবসময় সকলের প্রতি স্নেহ-ভালোবাসা দেখিয়েছেন ৷"

এরপর হেমার লেখায় উঠে আসে, "একজন জনসাধারণের ব্যক্তিত্ব হিসেবে, তার প্রতিভা, তার জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও তার নম্রতা এবং সর্বজনীন আবেদন সকল কিংবদন্তির মধ্যে অতুলনীয়, অনন্য আইকন হিসেবে আলাদা করেছে। চলচ্চিত্র জগতে তাঁর স্থায়ী খ্যাতি এবং অর্জন চিরকাল স্থায়ী হবে। আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি বর্ণনা করা যাবে না ৷ তৈরি হওয়া এই শূন্যতা এমন কিছু যা আমার বাকি জীবন জুড়ে থাকবে। বছরের পর বছর একসঙ্গে থাকার পর, বিশেষ মুহূর্তগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আমার কাছে অসংখ্য স্মৃতি রয়ে গিয়েছে ৷ যা নিয়েই আমাকে বেঁচে থাকতে হবে ৷"

অভিনেতার মৃত্যুর তিনদিন পর অর্থাৎ 27 নভেম্বর রাখা হয়েছে প্রার্থনা সভা ৷ বিকেল 5টায় সেই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে ৷ এই সভার নাম রাখা হয়েছে 'সেলেব্রেশন অফ লাইফ' ৷ আর এই দিনেই প্রথমবার ধর্মেন্দ্রর পরিবারের কোনও কাছের মানুষ প্রথমবার প্রকাশ্যে অভিনেতার প্রয়াণ নিয়ে মুখ খুলেছেন ৷ এদিন হেমা একাধিক ছবি এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছেন ৷ ছবির ক্যাপশনে অভিনেত্রী লেখেন, "কিছু মনে রাখার মতো মুহূর্ত ৷"

যে ছবিতে হেমার সঙ্গে নানা মুহূর্তে দেখা গিয়েছে ধর্মেন্দ্রকে ৷ আবার কোনওটাই দুই মেয়ের সঙ্গে দেখা গিয়েছে ক্যামেরার সামনে পোজ দিতে ৷ কোনও ছবিতে আবার নজরে এসেছে নৃত্যশিল্পী হিসাবে হেমার পাশে ধর্মেন্দ্র ৷ কিছুটা লজ্জা রাঙা মুখ অভিনেত্রীর ৷ জীবনের এতগুলো বসন্ত কাটানোর পর আজ ধর্মেন্দ্রর হঠাৎ চলে যাওয়ায় কার্যত একা হয়ে গিয়েছেন হেমা৷ আর যে কারণে তিনি লিখেছেন, যে শূন্যতা তাঁর জীবনে তৈরি হয়েছে, সেটা থেকে যাবে আজীবন ৷

Last Updated : November 27, 2025 at 12:07 PM IST

TAGGED:

DHARMENDRA DEATH
HEMA MALINI
HEMA MALINI ON DHARMENDRA
হেমা মালিনী ধর্মেন্দ্র
HEMA MALINI POST DHARMENDRA DEATH

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

অতি স্বাস্থ্যকর ডাবের জল কি বিপজ্জনক হতে পারে ? কাদের এটি এড়িয়ে চলা উচিত

স্মার্টফোনেই বিপদ! সাড়ে আট ঘণ্টা ব্যবহারেই হয় 500 গ্রাম কার্বন নিঃসরণ

দার্জিলিংয়ে নেপালি গ্রাম টুকরে ভিলেজ, অফবিট ডেস্টিনেশনের সেরা ঠিকানা এই পাহাড়ি গ্রাম

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.