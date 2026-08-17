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মাত্র ছত্রিশেই নিভল জীবন বাতি, প্রয়াত 'হিরোজ'-'ন্যাশভিল' খ্যাত অভিনেত্রী

'হিরোজ' ও 'ন্যাশভিল' খ্যাত তারকা হেইডেন প্যানেটিয়ার প্রয়াত হয়েছেন মাত্র 36 বছর বয়সে । রেখে গিয়েছেন টেলিভিশন ও সিনে জগতে অভিনেত্রী হিসাবে উজ্জ্বল ছাপ ৷

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প্রয়াত 'হিরোজ'-'ন্যাশভিল' খ্যাত অভিনেত্রী হেইডেন প্যানেটিয়ার (এপি)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 17, 2026 at 11:09 AM IST

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হায়দরাবাদ, 17 অগস্ট: প্রয়াত 'হিরোজ' (Heroes) ও 'ন্যাশভিল' (Nashville)-এর মতো টেলিভিশন সিরিজে অভিনয়ের জন্য জনপ্রিয় অভিনেত্রী হেইডেন প্যানেটিয়ার (HAYDEN PANETTIERE) ৷ মৃত্যুকালে অভিনেত্রীর বয়স হয়েছিল মাত্র 36 ৷ রবিবার অভিনেত্রীর টিমের তরফ থেকে তারকার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে ৷ তবে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে জনসমক্ষে কিছু জানানো হয়নি।

এক বিবৃতিতে তাঁর প্রতিনিধি বলেন, "অত্যন্ত গভীর বেদনার সঙ্গে আমরা আমাদের প্রিয় হেইডেনের মর্মান্তিক মৃত্যুর খবর জানাচ্ছি।" বিবৃতিতে আরও বলা হয়, "তিনি ছিলেন এক অসাধারণ প্রাণশক্তি ও উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ৷ যারা তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন এবং পর্দায় যাঁদের কাছে তিনি পৌঁছেছিলেন, সেই লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে তিনি অশেষ ভালোবাসা ও আনন্দ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন।" শৈশব থেকেই বিনোদন জগতে কাজ করে আসছিলেন প্যানেটিয়ার। নব্বইয়ের দশকে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয় ৷ পরবর্তীতে টেলিভিশন ও সিনেমায় তিনি উল্লেখযোগ্য সব কাজ উপহার দেন দর্শকদের।

2006 সালে এনবিসি-তে প্রচারিত সাইন্স-ফিকশন ড্রামা 'হিরোস'-এর মাধ্যমে তিনি ঘরে ঘরে পরিচিতি লাভ করেন। এই সিরিজে তিনি ক্লেয়ার বেনেট চরিত্রে অভিনয় করেন, যিনি একজন হাই-স্কুল চিয়ারলিডার ৷ আবিষ্কার করেন যে তার নিজেকে সুস্থ করার ক্ষমতা রয়েছে। শো-টির বিখ্যাত ট্যাগলাইন, "চিয়ারলিডারকে বাঁচাও, বিশ্বকে বাঁচাও," প্যানেটিয়ারের চরিত্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে যায়।

পরবর্তীতে তিনি 'ন্যাশভিল'-এ জুলিয়েট বার্নস চরিত্রে টেলিভিশনে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করেন। 2012 সালে প্রচারিত এই মিউজিক্যাল ড্রামায় প্যানেটিয়ার একজন তরুণ কান্ট্রি মিউজিক তারকার চরিত্রে অভিনয় করেন, যিনি খ্যাতি, সম্পর্ক এবং সঙ্গীত জগতের চাপের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেন। তার অভিনয় সমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি বেশ কয়েকটি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন। প্যানেটিয়ারের অন্যান্য সিনেমার মধ্যে রয়েছে 'রিমেম্বার দ্য টাইটানস', 'রেইজিং হেলেন', 'আইস প্রিন্সেস', 'স্ক্রিম 4' এবং 'স্ক্রিম 6'। তিনি পিক্সারের 'এ বাগ'স লাইফ' ​​ছবিতে ডট চরিত্রে কণ্ঠও দিয়েছেন।

পর্দার বাইরের জীবনে প্যানেটিয়ার তাঁর জীবনের কঠিন সময়গুলো নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন। 2014 সালে মেয়ে কায়ার জন্মের পর মদ্যপান-আসক্তি, বিষণ্নতা এবং সন্তান-পরবর্তী তীব্র বিষণ্নতার (postpartum depression) বিরুদ্ধে তাঁর লড়াইয়ের কথা তিনি প্রকাশ্যে তুলে ধরেছিলেন। 2022 সালে একটি সংবাদ সংস্থার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি তাঁর জীবনের দীর্ঘ যাত্রার ও পরিবর্তনের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেন ৷ তিনি বলেন, "আমি সাফল্যের চূড়ায় ছিলাম, কিন্তু নিজেই সব নষ্ট করে ফেলেছিলাম।" তিনি আরও বলেন, "আমার মনে হতো আমি বুঝি তলানিতে গিয়ে ঠেকেছি, কিন্তু তখনই যেন পায়ের নিচের গোপন ফাঁদ-দরজাটা খুলে যেত। নিজেকে শুধরে নিতে আমাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে এবং চরম সততার সঙ্গে পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার মানসিকতা রাখতে হয়েছে।"

তাঁর জীবনের নানা অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা স্মৃতিকথা ‘দিস ইজ মি: আ রেকনিং’ (This Is Me: A Reckoning) চলতি বছরের মে মাসে প্রকাশিত হয়েছে। এই বইটিতে প্যানেটিয়ের আলোকবৃত্তের মাঝে বেড়ে ওঠা, মাতৃত্ব, আসক্তি এবং কন্যাসন্তানের জন্মের পর যে মানসিক টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছিল-সেসব বিষয়ে লিখেছেন। মা হওয়ার অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন, "আমি ভালো ছিলাম না। মেয়ের সঙ্গে কীভাবে একাত্ম হওয়া যায় বা বন্ধন গড়ে তোলা যায়, তা আমাকে বুঝে নিতে হচ্ছিল। কাজটা আমার কাছে অসম্ভব কঠিন মনে হচ্ছিল, অথচ তখন ছিল মাত্র প্রথম দিন।"

ইউক্রেনের সাবেক পেশাদার বক্সার ভ্লাদিমির ক্লিচকো-যিনি প্যানেটিয়েরের সাবেক বাগদত্তা-তাঁদের দুজনের সন্তান হল কায়া। ক্লিচকোর হাতে মেয়ের পূর্ণ অভিভাবকত্ব বা কাস্টডি তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের কথা প্যানেটিয়ের আগেও জানিয়েছিলেন ৷ তিনি একে তাঁর জীবনের অন্যতম কঠিন সিদ্ধান্ত হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। এই অভিনেত্রী আরও একটি মর্মান্তিক ক্ষতির সম্মুখীন হন যখন 2023 সালে তাঁর ছোট ভাই, অভিনেতা জ্যানসেন প্যানেটিয়ার, হৃদযন্ত্রের জটিলতায় মাত্র 28 বছর বয়সে মারা যান।

বোনের পথ অনুসরণ করে জ্যানসেনও অভিনয়ে এসেছিলেন এবং ‘ইভেন স্টিভেন্স’ (Even Stevens), ‘দ্য ওয়াকিং ডেড’ (The Walking Dead) ও ‘রেসিং স্ট্রাইপস’ (Racing Stripes)-এর মতো বিভিন্ন প্রজেক্টে কাজ করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনের নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, প্যানেটিয়ার সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দর্শকদের সঙ্গে পুনরায় সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন ৷ তিনি তাঁর স্মৃতিকথার প্রচারের পাশাপাশি নিজের অভিজ্ঞতা ও সুস্থ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া নিয়ে ক্রমশ খোলামেলাভাবে কথা বলেছেন। 27 জুলাই শেয়ার করা তাঁর শেষ ইনস্টাগ্রাম পোস্টে তাঁকে আলোকচিত্রী র‍্যান্ডাল স্লাভিনের পাশে হাসিমুখে দেখা গিয়েছিল। ক্যাপশনে তিনি লিখেছিলেন, "সুন্দর সময় ও ভালো বন্ধু।" 21 অগস্ট অভিনেত্রী হেইডেন প্যানেটিয়ার 37 বছর বয়সে পা দিতেন।

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