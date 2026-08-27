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লাস্ট পোস্ট করা গানের সঙ্গে যেন মিলে গেল মৃত্যু ! 20 রাউন্ড গুলিতে ঝাঁঝরা শরীর ! প্রয়াত জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী

অঙ্কিত মূলত হরিয়ানভি পপ এবং 'গ্যাংস্টার স্টাইল' বা 'দেশি সোয়্যাগ' ঘরানার গান গেয়ে যুবসমাজের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন ৷

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মর্মান্তিক মৃত্যু জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী অঙ্কিত বালিয়ানের (এএনআই/ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 27, 2026 at 10:41 AM IST

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হায়দরাবাদ, 27 অগস্ট: 16 ঘণ্টা আগেই যে গান তিনি গেয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন, সেই গানের কথার সঙ্গেই মিলে গিয়েছে মৃত্যু ৷ আততায়ীর গুলিতে নিহত হরিয়ানার জনপ্রিয় গায়ক ও অভিনেতা অঙ্কিত বালিয়ান (Ankit Baliyan) ৷ জিম সেরে বাইরে বেরোচ্ছিলেন আচমকাই ধেয়ে আসে একের পর এক গুলি ৷ প্রায় 20 রাউন্ড গুলি চালানো হয় বলে খবর ৷ রক্তাক্ত অঙ্কিত লুটিয়ে পড়েন সেখানেই ৷ শরীরে একাধিক বুলেট লাগার কারণে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর চিকিৎসকেরা 35 বছর বয়সী গায়ককে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷

উত্তরপ্রদেশের শামলি জেলায় বুধবার (26 অগস্ট) সন্ধ্যা আনুমানিক 7টা নাগাদ এই হত্যাকাণ্ড ঘটে। সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হওয়া একটি পোস্টে 'গোগি গ্যাং'-এই হত্যা কাণ্ডের দায় স্বীকার করেছে। শামলি পুলিশ বর্তমানে এই ভাইরাল পোস্টটি নিয়ে তদন্ত করছে। ভাইরাল পোস্টে দাবি করা হয়েছে যে, অঙ্কিত এমন একটি গান তৈরি করেছিলেন যার বিষয়বস্তু ছিল গ্যাংস্টার জিতেন্দ্র গোগির হত্যাকাণ্ডের ঘটনার অনুরূপ ৷

শামলির পুলিশ সুপার (এসপি) এনপি. সিং জানিয়েছেন যে ভাইরাল পোস্টটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ পাশাপাশি গোগি গ্যাংয়ের সঙ্গে কোনও পুরনো শত্রুতা ছিল কি না ও তাঁর সঙ্গে বালিয়ানের হত্যার কোনও যোগসূত্র আছে কি না, তা নির্ধারণের জন্য সূত্র ধরে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলের সময়কার সিসিটিভি ফুটেজও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ প্রসঙ্গত, অঙ্কিত বালিয়ান হরিয়ানভি আঞ্চলিক সঙ্গীত এবং বিনোদন জগতে নিজের বিশেষ পরিচিতি তৈরি করেছিলেন।

গায়কের শেষ পোস্ট

প্রয়াত গায়কের লাস্ট পোস্ট দেখে চমকে উঠছেন তাঁর অনুরাগীরা ৷ বুধবার সকালেই গাড়িতে বসে অঙ্কিত একটি গান পোস্ট করেছিলেন ৷ যেখানে হরিয়ানভি গানের অর্থ করলে দাঁড়ায়, "মাথার ওপর বেশি চেপে বসলে, তাকে নামাতেই হয়, রাস্তাতেই তাকে গুলি করে মারা হবে, বেঁচে যাবে কোথায়... ৷"শেষ এই পোস্ট দেখে সোশাল মিডিয়ায় অনুরাগীরা বলছেন, অঙ্কিত যে গানের কথাগুলো বলেছিলেন, তাঁর মৃত্যু সেইভাবেই হয়েছে ৷ শুধু তাই নয়, অঙ্কিতের যতগুলি গান সোশাল মিডিয়ায় রয়েছে, তার প্রত্যেকটিতেই গুলি চালানো, গ্যাংস্টারদের নিয়ে কথা ইত্যাদি রয়েছে ৷

গায়কের পরিচিতি ও কেরিয়ার

তিনি মূলত হরিয়ানভি গান, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের রিলস এবং অভিনয় জগতের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অঙ্কিত বালিয়ানের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে 4 লাখ 20 হাজারেরও বেশি ফলোয়ার ছিল। তাঁর গাওয়া 'ভরি কোর্ট মে গোলি মারেঙ্গে মেরি জান', 'বেবি বদমাশ', 'গেনার', 'উত কসুত' এবং 'PTI'-এর মতো গানগুলি হরিয়ানার সঙ্গীতপ্রেমীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয়। তিনি মূলত হরিয়ানভি পপ এবং 'গ্যাংস্টার স্টাইল' বা 'দেশি সোয়্যাগ' ঘরানার গান গেয়ে যুবসমাজের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন ৷

এমনকী, অঙ্কিতের গানগুলোতে মূলত গ্রামীণ হরিয়ানার জীবনযাত্রা, সাহসিকতা এবং যুবসমাজের ট্রেন্ড ফুটিয়ে তোলা হতো। অঙ্কিত শুধু একজন গায়কই ছিলেন না, তিনি নিজের প্রায় প্রতিটি মিউজিক ভিডিয়োতে মূল অভিনেতার ভূমিকায় ক্যামেরার সামনে আসতেন ৷ তাঁর চশমা পরা স্টাইলিশ লুক এবং অভিনয় দক্ষতা দর্শকদের আকৃষ্ট করত। আসলে, অঙ্কিত বালিয়ান হরিয়ানভি আঞ্চলিক সঙ্গীত এবং বিনোদন জগতের এক উদীয়মান তারকা ছিলেন।

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SINGER ANKIT BALIYAN SHOT DEAD

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