হর্ষবর্ধনের 'এক দিওয়ানে কি দিওয়ানিয়াত' ঘিরে উত্তেজনা ! রোমান্টিক-থ্রিলারের টানে হলমুখী দর্শক
'থাম্মা'র সঙ্গে প্রতিযোগিতায় থাকলেও এই সিনেমা বক্সঅফিসে ভালোই ছাপ ফেলছে ৷
হায়দরাবাদ, 23 অক্টোবর: একদিকে হরর-কমেডি থামা অন্যদিকে রোমান্টিক সিনেমা 'এক দিওয়ানে কি দিওয়ানিয়ত' (Ek Deewane Ki Deewaniyat)- বক্সঅফিসে দুটি সিনেমার জোর লড়াই ৷ 'থাম্মা' (Thamma) বক্সঅফিস কালেকশনে অনেকটা এগিয়ে ৷ তবে বাজেট অনুযায়ী হর্ষবর্ধন রানের (Harshvardhan Rane) রোমান্টিক থ্রিলার 'এক দিওয়ানে কি দিওয়ানিয়ত' উৎসবের মরশুমে বক্সঅফিসে কালো ঘোড়া হিসেবে প্রমাণিত হচ্ছে। মিলাপ মিলন জাভেরি পরিচালিত এবং প্লে ডিএমএফ প্রযোজিত, ছবিটি সোনম বাজওয়ার (Sonam Bajwa) সঙ্গে রানের বহুল প্রতীক্ষিত জুটি ৷ ফলে আয়ুষ্মান খুরানা-রশ্মিকা মন্দানার 'থাম্মা'র সঙ্গে দীপাবলিতে প্রতিযোগিতায় থাকলেও দর্শকদের মুগ্ধ করছে হর্ষবর্ধনের সিনেমা ৷
মঙ্গলবার সিনেমার বক্সঅফিস জার্নিটা শুরুর দিনে ভালোই হয়েছে ৷ প্রথমদিন সিনেমায় আয় হয় 9 কোটি টাকার মতো ৷ বুধবারও ছবির আয় 15-17 শতাংশ কমে হয় 7.50 কোটি টাকা ৷ স্যাকনিল্কের প্রাথমিক অনুমান অনুসারে, দ্বিতীয় দিনের শেষে, এক দিওয়ানে কি দিওয়ানিয়ত মোট 16.50 কোটি টাকা আয় করেছে বক্সঅফিসে ৷ আয়ের পরিমান দেখলে কম মনে হলেও আসলে এই সিনেমার বাজেট খুব বেশি নয় ৷ মাত্র প্রায় 24 থেকে 30 কোটি টাকার বাজেটে তৈরি হয়েছে রানে-সোনমের সিনেমা ৷ ফলে, এই সিনেমার আয় যে ঠিক পথেই এগোচ্ছে তা বলাই যায় ৷
ইন্ডাস্ট্রি ট্র্যাকারদের মতে, 'থাম্মা' সারা ভারত জুড়ে প্রায় তিনগুণ স্ক্রিন পেয়েছে ৷ সেই তুলনায় রানের সিনেমা পেয়েছে কম সংখ্যক হল ৷ তারপরেও সিনেমার কালেকশন প্রমাণ করে, এই সিনেমা দর্শক মুখে মুখে ছড়িয়েছে এবং জনপ্রিয়তা পাচ্ছে ৷ বিশেষ করে পূর্ব পাঞ্জাব এবং পশ্চিমবঙ্গে ৷ বিশ্লেষকরা মনে করেন যে এক দিওয়ানে কি দিওয়ানিয়ত ইতিমধ্যেই দুই দিনের মধ্যে বাজেটের একটা বড় অংশ ঘরে তুলে নিয়ে পেরেছে ৷ এই ধারা যদি অব্যাহত থাকে তাহলে সিনেমা বাজেটের বেশি আয় করে নিতে পারবে ৷
এমনটা হলে, রানের সবচেয়ে সফল ছবিগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠতে পারে এই সিনেমা। মূলত, রানের আগের কাল্ট হিট 'সনম তেরি কসম' জনপ্রিয়তা পেতে অনেক বেশি সময় নিয়েছিল ৷ সিনেমাটি কয়েক বছর পরে পুনঃপ্রকাশের পর তুমুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। এখন দেখার চলতি উইকএন্ডে হর্ষবর্ধন রানে ও সোনম বাজওয়ার সিনেমা কতগুলি সাফল্যের সিঁড়ি টপকাতে পারে ৷