'সত্য কখনও চাপা থাকে না'- দিলজিতের 'সতলুজ' ব্যান ! কড়া প্রতিক্রিয়া হরভজনের

'সত্য কখনও চাপা থাকে না'- দিলজিতের 'সতলুজ' ব্যান ! কড়া প্রতিক্রিয়া হরভজনের
মুক্তির তিন দিনের মধ্যেই ওটিটি প্ল্যাটফর্ম থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় দিলজিৎ দোসাঞ্জের 'সতলুজ' ৷ সিনেমা দেখে কী লিখলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার হরভজন সিং ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 6, 2026 at 11:09 AM IST
হায়দরাবাদ: যে সিনেমার মুক্তি ঘিরে এত বিতর্ক ছিল সেই সিনেমা ওটিটি-তে মুক্তির পর দ্রুত দর্শকদের মন জয় করে নেয় ৷ কিন্তু অসাধারণ রিভিউ সত্ত্বেও ওটিটি থেকে তুলে নেওয়া হয় দিলজিৎ দোসাঞ্জের (Diljit Dosanjh) 'সতলুজ' (Satluj) ৷ তা নিয়ে একদিকে যেমন ওটিটি জিফাইফের তরফে এসেছে বিবৃতি অন্যদিকে মানবাধিকার কর্মী যশবন্ত সিং খালরার জীবনের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত বায়োপিক দেখার পর প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার হরভজন সিং (Harbhajan Singh)। ভারতে ওটিটি (OTT) প্ল্যাটফর্ম থেকে সিনেমাটি সরিয়ে নেওয়ার পর পরেই তিনি এই পোস্ট করেন।
হরভজন তাঁর 'এক্স'হ্যান্ডেলে সিনেমা এবং এর নির্মাতাদের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। পাশাপাশি তিনি ন্যায়বিচার, সাহস এবং খালরার কাহিনীকে মনে রাখার গুরুত্ব নিয়েও কথা বলেছেন। নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে হরভজন লিখেছেন, "জালিয়ানওয়ালা বাগ ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ গণহত্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। ঔপনিবেশিক শাসনের আমলে এই ঘটনাটি ঘটেছিল। কিন্তু যশবন্ত সিং খালরাকে নিয়ে তৈরি এই সিনেমা দেখার পর আমার মনে যে প্রশ্নটি বারবার উঁকি দিচ্ছে, তা আলাদা ৷ বাইরের কোনও শক্তির দ্বারা চালানো নিপীড়নের চেয়েও কি বেশি যন্ত্রণাদায়ক কিছু হতে পারে? যখন সেই মানুষগুলোই-যাদের ওপর নিজেদের লোকজনকে রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল তারাই যখন সেই মানুষদের চরম ভয়ের কারণ হয়ে ওঠার অভিযোগে অভিযুক্ত হন।"
Jallianwala Bagh stands as one of history’s greatest massacres. It was carried out by a colonial regime. But the question that haunts me after watching Jaswant Singh Khalra is different:— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) July 5, 2026
What is more painful than oppression by an outsider? When those entrusted to protect their… pic.twitter.com/zb71vPhKss
তিনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দায়িত্ব এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের দীর্ঘস্থায়ী প্রভাবের বিষয়টিও তুলে ধরেন। হরভজন লেখেন, "একজন পুলিশ কর্মকর্তার দায়িত্ব হল নিরপরাধ মানুষের জীবন রক্ষা করা ৷ ক্ষমতার অপব্যবহার করা নয়। খালরার সাহসিকতা কথিত বেআইনি গোপনে মৃতদেহ দাহ করার ঘটনাগুলোর প্রমাণ সামনে নিয়ে এসেছিল ৷ এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অপব্যবহার এমন ক্ষত সৃষ্টি করতে পারে যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে বেড়াতে হয়। পাঞ্জাবের মায়েরা এখনও উত্তরের অপেক্ষায় আছেন। অনেক পরিবার এখনও ন্যায়বিচারের অপেক্ষায় দিন গুনছে। সত্য চিরকাল চাপা পড়ে থাকতে পারে না।"
খলরার কাহিনীকে পর্দায় তুলে আনার জন্য পরিচালক হানি ট্রেহান এবং প্রধান অভিনেতা দিলজিৎ দোসাঞ্জ-এর প্রশংসা করে নিজের বার্তা শেষ করেন এই প্রাক্তন স্পিনার। তিনি লেখেন, "যশবন্ত সিং খলরার কাহিনি বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরার জন্য ধন্যবাদ ৷ অসাধারণ কাজ। তাঁর সাহসিকতা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকার যোগ্য।" অন্যদিকে, ভারতে জি-ফাইভ (ZEE5) প্ল্যাটফর্ম থেকে 'সতলুজ' (Satluj) ছবিটি সরিয়ে নেওয়ার ঠিক পরেই হরভজনের এই পোস্টটি সামনে এসেছে। 'পাঞ্জাব 95' (Punjab ’95) নামে পরিচিত এই সিনেমার 3 জুলাই স্ট্রিমিং শুরু করেছিল ৷ কিন্তু পরবর্তীতে প্ল্যাটফর্মটির ভারতীয় তালিকা থেকে এই সিনেমা সরিয়ে ফেলা হয়।
ছবিটি সরিয়ে নেওয়ার পর, দর্শকদের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করে জি-ফাইভ। প্ল্যাটফর্মটি জানায়, "মুক্তির পর থেকে 'সতলেজ'-এর প্রতি দর্শকদের সাড়া সত্যিই অভাবনীয়। যে সকল দর্শক সাবস্ক্রাইব করে ছবিটি দেখেছেন এবং এর পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাঁদের সবার প্রতি আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। আপনাদের ভালোবাসা ও সমর্থন আমাদের কাছে এবং যাঁরা এই কাহিনীকে জীবন্ত করে তুলেছেন, তাঁদের সবার কাছে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।"
স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম এই সিনেমা ও নির্মাতাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "ZEE5-এ আমরা 'সতলুজ' (Satluj) এবং এর পেছনের সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গির পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়িয়ে আছি। আমরা বিশ্বাস করি, শক্তিশালী গল্প বলার ক্ষমতা মানুষকে অনুপ্রাণিত করার পাশাপাশি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলারও যোগ্যতা রাখে। আমরা খাঁটি ও অর্থবহ আখ্যানকে তুলে ধরার বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"
সিনেমাটি সরিয়ে নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে প্ল্যাটফর্মটি আরও জানায়, "বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ভারতে 'সতলুজ' দেখা যাবে না। যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সব উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করে যত দ্রুত সম্ভব দর্শকদের কাছে সিনেমাটি ফিরিয়ে আনার বিষয়ে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। শৈল্পিক সততা ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে নির্মিত গল্পের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার অটুট রয়েছে।"
হানি ত্রেহান পরিচালিত 'সতলুজ' সিনেমা মানবাধিকার কর্মী যশবন্ত সিং খালরার জীবনের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত। পাঞ্জাবে কথিত বেআইনি গুম এবং গোপনে মৃতদেহ দাহ করার ঘটনাগুলো নথিবদ্ধ করার জন্য তিনি পরিচিত। সিনেমাটিতে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন দিলজিৎ দোসাঞ্জ ৷ এছাড়া কানওয়ালজিৎ সিং, অর্জুন রামপাল, সুভিন্দর ভিকি এবং গীতিকা বিদ্যা ওহলিয়ান গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন।