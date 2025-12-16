ETV Bharat / entertainment

রহস্য, প্রেম, কমেডিতে ভরপুর এই ওটিটি-তে আসছে একগুচ্ছ ওয়েব সিরিজ

তালিকায় আছে হরনাথ চক্রবর্তীর 'ইচ্ছেপূরণ', সুশোভন দাসের নিশীথ সেন’, অরিজিৎ টোটন চক্রবর্তীর ‘স্বর্গরথ সরগরম’।

haranath-chakrabortys-ichchhapuron-to-rahul-mukherjees-khanikta-premer-moto-and-more-web-series-coming-on-this-ott-platform
আসছে একগুচ্ছ ওয়েব সিরিজ (ইটিভি ভারত)
Published : December 16, 2025 at 4:53 PM IST

কলকাতা, 16 ডিসেম্বর: একগুচ্ছ ওয়েব সিরিজ নিয়ে দর্শকের দরবারে আসছে প্ল্যাটফর্ম এইট। তালিকায় আছে হরনাথ চক্রবর্তীর 'ইচ্ছেপূরণ', সুশোভন দাসের নিশীথ সেন’, অরিজিৎ টোটন চক্রবর্তীর ‘স্বর্গরথ সরগরম’। রাহুল মুখোপাধ্যায়ের 'খানিকটা প্রেমের মতন'। তা ছাড়াও আসবে 'মরালি', 'পাতাল ঝড়', 'অমর' নামের তিনটি ওয়েব সিরিজ।

রহস্যের মোড়কে তৈরি হয়েছে ‘নিশীথ সেন’ সিরিজের গল্প। গল্পের নায়িকা বৃষ্টি প্রায়ই স্কুল বদলাতে বাধ্য হয়। কারণ তার বাবা ইন্দ্রর বদলির চাকরি। কাজের চাপে ইন্দ্র সময় দিতে পারে না পরিবারকে। তাই বৃষ্টি ও তার মা মায়াকে সাহায্য করে ইন্দ্রর বন্ধু অনির্বাণ। আচমকা অদ্ভুত অভিজ্ঞতার সাক্ষী হতে শুরু করে বৃষ্টি। প্রথমদিকে নতুন জায়গা বলে গুরুত্ব দেয়নি। কিন্তু বারবার তার জীবনে উঠে আসে এক রহস্যময় নাম ‘নিশীথ সেন’।

ধীরে ধীরে মনে হতে থাকে, যেন কোনও অদৃশ্য সত্তা বৃষ্টির উপর নজর রাখছে সর্বক্ষণ। তাদের প্রতিবেশী প্যারা-সাইকোলজিস্ট ইরা মিত্র সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। শুরু হয় অনুসন্ধান। জানা যায়, নিশীথ সেন নামের কারও অস্তিত্বই নেই। আতঙ্কিত হয়ে পড়ে সকলে। বৃষ্টির বাবা একসময় জানতে পারে, নিশীথ সেন মারা গিয়েছে দীর্ঘদিন আগে। তারই চোখের সামনে। আবার প্যারাসাইকোলজিস্ট ইরা জানতে পারে, বৃষ্টি ভুগছে এক জটিল সমস্যায়। এই জোড়া রহস্যের উপর ভিত্তি করেই এগিয়েছে এই গল্প। অভিনয়ে ফাহিম মির্জা, অঙ্কিতা মাঝি, বিয়াস ধর, সৌরভ সাহা, সুমিত কুণ্ডু, শাওলি চট্টোপাধ্যায়। সুশোভন দাস পরিচালিত এই সিরিজ মুক্তি পাবে আগামী 2 জানুয়ারি।

'স্বর্গরথ সরগরম' গল্পটির কেন্দ্রে বলহরি। স্ত্রী মানসী ও দুই ছেলে মন্টা ও ঘণ্টাকে নিয়ে তার গোছানো সংসার। লকডাউনের সময় কাজ চলে যাওয়ায় এখন সে গাড়ি চালায়। জীবিকা নির্বাহের চেষ্টার কোনও কসুর করেনি সে। কিন্তু দিনশেষে বলহরি উপলব্ধি করে গাড়ি চালানো ছাড়া কিছুই জানে না সে। অগত্যা স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে শহর থেকে একটি শববাহী গাড়ি কিনে আনে বলহরি। এটিই তার ‘স্বর্গরথ’। সেই গাড়ি নিয়ে গ্রামে আসতেই শুরু হয় ধুন্ধুমার। গ্রামের মানুষ দু’ভাগে বিভক্ত। একপক্ষের মত, এই শববাহী গাড়ি দুর্ভাগ্যের প্রতীক। অন্যপক্ষের মতে, এই গাড়ি অগ্রগতি ও পরিবর্তনের দূত। বলহরি ও তার স্বর্গরথকে নিয়ে ভিন্নধর্মী সিরিজ ‘স্বর্গরথ সরগরম’। অভিনয়ে লোকনাথ দে, দুর্বার শর্মা, প্রদীপ ধর, তরঙ্গ সরকার-সহ আরও অনেকে। পরিচালক অরিজিৎ টোটোন চক্রবর্তীর সাত এপিসোডের এই সিরিজে আছে মজা, আবেগ আর গ্রাম্য জীবনের কঠিন বাস্তবতার মিশেল।

রাহুল মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায় আসছে 'খানিকটা প্রেমের মতো'। এই সিরিজের কেন্দ্রে উজান ও মোহনা। এরা একে অপরের প্রেমে পড়ে। কিন্তু দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে তারা উপলব্ধি করে যে তারা একে অপরের জন্য সঠিক নয়। এমন উপলব্ধির পর তাদের দু'জনের বিচ্ছেদ হয়। তবে তাদের ব্রেক আপের পর মোহনার বান্ধবী শ্রেয়া ও উজানের দাদা প্রিয়ম একে অপরের প্রেমে পড়ে। নিজেদের সম্পর্ক শুরু হওয়ার পাশাপাশি তারা দু'জন উঠে পড়ে লাগে উজান ও মোহনার ভেঙে যাওয়া সম্পর্ককে জোড়া লাগাতে। গোটা ব্যাপারটাই ঘটবে মজার সঙ্গে। মোহনার চরিত্রে মেঘা চৌধুরী। শ্রেয়ার চরিত্রে আভেরী সিংহ রায় ও প্রিয়মের চরিত্রে দুর্বার শর্মা প্রমুখ। মোট সাতটি পর্বে আসবে রাহুল মুখোপাধ্যায়ের নতুন এই সিরিজ।

হরনাথ চক্রবর্তীর পরিচালনায় আসবে 'ইচ্ছেপূরণ'। ইমন চক্রবর্তীর গল্প নিয়ে এই সিরিজিটি বানিয়েছেন হরনাথ চক্রবর্তী। চিত্রনাট্য লিখেছেন পদ্মনাভ দাশগুপ্ত। গল্পের কেন্দ্রে অপর্ণা ও অপূর্ব। অপূর্ব জীবন বিমা সংস্থার এজেন্ট। স্ত্রী আর সন্তানকে নিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছে সে। হঠাতই অপূর্বর হাতে চলে আসে এক জাদু পাথর। তার সাহায্যে রাতারাতি পাল্টে যায় অপূর্বর আর্থিক ও সামাজিক পরিস্থিতি। অপর্ণা কিছুদিনের মধ্যেই অপূর্বর জীবনযাত্রা, আচার ব্যবহারে পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারে। সাধ ও সাধপূরণের গল্প নিয়ে আসবে এই সিরিজ। অপর্ণার চরিত্রে ঈশানী সেনগুপ্ত, অপূর্বর ভূমিকায় দেবরাজ ভট্টাচার্য। তা ছাড়াও আছেন শঙ্কর দেবনাথ, কোরক সামন্ত, রানা বসু ঠাকুর। এই সিরিজিটিও আসবে সাতটি পর্বে।

শৌভিক মণ্ডলের পরিচালনায় 'মরালি'-তে সিআইডি অফিসারের চরিত্রে তনুশ্রী চক্রবর্তী। এটি নারী পাচার চক্রের রহস্য উন্মোচন এবং অপরাধীদের ধরার একটি গল্প। গল্পটা এরকম- বীরভূমের নিঝুমপুর রেলওয়ে স্টেশনের দরিদ্র ঠিকাকর্মী তাপস বাউরি। অভাবের সংসারে তার মুখে হাসি ফোটায় মেয়ে মরালি। কিন্তু একদিন সেই মেয়েটিই রহস্যজনক ভাবে নিরুদ্দেশ হয়। ঘটনাচক্রে মেয়েটিকে খুঁজতে তদন্তে নামে পরমা। ধীরে ধীরে রহস্য আরও ঘন হতে শুরু করে। এই প্রেক্ষাপটেই ওয়েব সিরিজ ‘মরালি’। এই সিরিজে একজন রূপান্তরকামী নৃত্যশিল্পীর চরিত্রে অভিনয় করছেন সপ্তর্যি মৌলিক। পরিচালক বলেন, "সপ্তর্ষিকে দর্শক আগে এই ভাবে দেখেননি। আমার বিশ্বাস, ওঁর অভিনয় দর্শককে চমকে দেবে।"

অন্যান্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন শঙ্কর দেবনাথ, শিঞ্জিনী চক্রবর্তী, আয়েশা ভট্টাচার্য, জ্যামি বন্দ্যোপাধ্যায়, জুঁই সরকার, মানস মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। পরিচালকের সঙ্গেই চিত্রনাট্য লিখেছেন রাকেশ ঘোষ। এগুলি ছাড়াও আছে 'পাতাল ঝড়' এবং 'অমর'। এগুলির গল্প ক্রমশ প্রকাশ্য।

সম্পাদকের পছন্দ

