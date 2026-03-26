হরনাথ চক্রবর্তী নিয়ে আসছেন 'ইচ্ছেপূরণ', কোন বার্তা দেবে এই সিরিজ জানালেন পরিচালক

পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তীর পরিচালনায় এই ওয়েব সিরিজ কবে-কোথায় দেখার সুযোগ পাবেন ?

haranath-chakraborty-present-new-web-series-icchepuran-streaming-from-this-month
হরনাথ চক্রবর্তী নিয়ে আসছেন 'ইচ্ছেপূরণ'
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : March 26, 2026 at 5:21 PM IST

কলকাতা, 26 মার্চ: ওটিটির জন্য এই নিয়ে দ্বিতীয়বার পরিচালনায় হরনাথ চক্রবর্তী। প্ল্যাটফর্ম এইটের জন্য তিনি নিয়ে আসছেন 'ইচ্ছেপূরণ'। চিত্রনাট্য লিখেছেন পদ্মনাভ দাশগুপ্ত।

টলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তী উপহার দিয়েছেন একের পর এক কাল্ট সিনেমা ৷ আজও সেই সিনেমা দর্শক মুগ্ধ হয়ে দেখেন ৷ উপরি পাওনা হিসাবে থাকে সেই সিনেমার গান ৷ তবে বড়পর্দা থেকে চোখ সরিয়ে আপাতত সিরিজে মন দিয়েছেন পরিচালক ৷ তাঁরপরিচালনায় আসছে নতুন ওয়েব সিরিজ 'ইচ্ছেপূরণ'।

সিরিজন নিয়ে ইটিভি ভারত যোগাযোগ করে হরনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে। তাঁর কথায়, "সাধ আর সাধপূরণের গল্প 'ইচ্ছেপূরণ'। অপূর্ব জীবনে অনেক টাকা, বাড়ি, গাড়ির স্বপ্ন দেখত। যখন সে সব হওয়ার মুখে তখনই ত্যাগ করার কথাও মাথায় এলো তার। সে বুঝল জীবনে টাকা, সঞ্চয় এসবই সবকিছু নয়। ক্লায়েন্টের মৃত্যুপথযাত্রী কন্যাকে নিজের সর্বস্ব দিয়ে রক্ষা করতে মরিয়া হয়ে ওঠে সে। মনুষ্যত্বই আসল, এটাই দেখানো হয়েছে সিরিজে।"

সিরিজের গল্পটা কিছুটা এইরকম-

ইমন চক্রবর্তীর গল্প নিয়ে এই সিরিজিটি বানিয়েছেন হরনাথ চক্রবর্তী। গল্পের কেন্দ্রে অপর্ণা ও অপূর্ব। অপূর্ব জীবন বিমা সংস্থার এজেন্ট। স্ত্রী আর সন্তানকে নিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছে সে। জীবনে উচ্চাশা আছে তার। কিন্তু ভাগ্য সঙ্গ দেয় না। হঠাতই অপূর্বর হাতে চলে আসে এক জাদু নীল পাথর। আর সেটাকে বাড়িতে আনার পর থেকেই সে অনেক ক্লায়েন্ট পায়। কিন্তু সেই ক্লায়েন্টরা রহস্যজনকভাবে মারা যেতে শুরু করে। এর ফলে কোম্পানির কাছে তাকে কথা শুনতে হয়। কেননা যে-ই তার কাছে বিমা করছে সেই মারা যাচ্ছে। ফলে পরের পর টাকা ক্লেইম হচ্ছে আর দিতে হচ্ছে কোম্পানিকে। সাধ ও সাধপূরণের গল্প নিয়ে আসছে এই সিরিজ।

অপর্ণার চরিত্রে ঈশানী সেনগুপ্ত, অপূর্বর ভূমিকায় দেবরাজ ভট্টাচার্য। তা ছাড়াও রয়েছেন শঙ্কর দেবনাথ, কোরক সামন্ত, রানা বসু ঠাকুর। সাতটি পর্বে 10 এপ্রিল আসবে সিরিজিটি। প্রসঙ্গত, 'শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ'-এর মতো একাধিক হিট ছনি দর্শককে উপহার দিয়েছেন হরনাথ চক্রবর্তী। 'নবাব', 'সাথী', 'সঙ্গী', 'নাটের গুরু', 'প্রতিবাদ', 'রাজু আঙ্কল', 'নবাব নন্দিনী', 'বাঘবন্দি খেলা', 'ডাল বাটি চুর্মা' সহ আরও বহু ছবি রয়েছে তাঁর কাজের তালিকায়। আর এবার আরও একবার ওয়েবে পা রাখলেন একসময়ের সদাব্যস্ত পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তী।

আরও পড়ুন:

  1. ফেডারেশনের পর টেকনিশিয়ান্সদের সম্মান বিশেষ বিনোদন চ্যানেলের, কবে-কোথায় দেখবেন 'টেকনিক্যাল এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ডস'?
  2. সিনেমার পর্দায় 'অপারেশন সিঁদুর', পরিচালকের আসনে কে ?
  3. শহরে আবার এক মঞ্চে সিধু, অনিন্দ্য, উপল ! কবে-কোথায় বসবে গানের আসর ?

