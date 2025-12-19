আমিরের ক্যামিও-ইমরানের কামব্যাক ! বীর দাসের 'হ্যাপি প্যাটেল' চমকে ভরা
10 বছর পর বড়পর্দায় কামব্যাক করছেন ইমরান খান ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 19, 2025 at 4:30 PM IST
হায়দরাবাদ, 19 ডিসেম্বর: কিছুদিন আগেই মজাদার ভিডিয়োর মাধ্যমে 'হ্যাপি প্যাটেল' সিনেমার ঘোষণা হয়েছে ৷ এবার সামনে এসেছে ট্রেলার ৷ আমির খান প্রযোজিত এই সিনেমার হাত ধরে দীর্ঘ বছর পর বলিউডে কামব্যাক করছেন ইমরান খান ৷
ট্রেলারের শুরুতেই কমিক দৃশ্য দুর্দান্ত ৷ যেখানে বীর দাসকে দেখা যায় বন্দুক হাতে ৷ কিন্তু তিনি ভুলে যান বন্দুকের ট্রিগার লাগাতে ৷ মজাদার এই ভিডিয়োর মাধ্যমেই জানা যায়, কেন তিনি এমআই7 পরীক্ষায় সাতবার ফেল করেছেন ৷ ট্রেলার দেখে বোঝাই যাচ্ছে, সিনেমায় বীরের চরিত্রের নাম 'হ্যাপি প্যাটেল' ৷ এখানে তাঁর চরিত্র একজন গোয়েন্দার ৷ যাকে ভারত থেকে পাঠানো হয় এক গোপন মিশনে ৷
এই মিশনের জন্য তিনি পারফেক্ট নন, কিন্তু তার আত্মবিশ্বাস ভরপুর অথচ তিনি কনফিউজড ৷ সবকিছু মিলিয়ে হ্যাপি কী কী সমস্যার মধ্যে পড়ে এই মিশনে আর সেখান থেকে উদ্ধার হয় কীভাবে, তা জানতে হলে দেখতে হবে এই সিনেমা ৷ তবে এই সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে, ইমরান খানের রূপোলি পর্দায় ফিরে আসার বিষয় ৷ যা নিয়ে ক্রমশ কৌতুহলের পারদ চড়ছে দর্শকদের মধ্যে ৷ তাঁর চরিত্র নেতিবাচক নাকি অন্য কোনও রহস্য লুকিয়ে আছে, তাতো সিনেমা দেখলেই বোঝা যাবে ৷ তবে তাঁর লুক এই সিনেমায় নজরকাড়া, তা বলাই যায় ৷
#Happypatel— Deepak joshi (@deepakjoshi13_) December 19, 2025
OG's are back ... I'm excited #AamirKhan #ImranKhan #aamirkhantakies pic.twitter.com/LiBLktycQd
After a decade Imran Khan is back 🤩— RAJ (@AamirsDevotee) December 19, 2025
And this hilarious cameo of #AamirKhan 😅#HappyPatelKhatarnakJasoos#VirDas pic.twitter.com/EiCoqZ6VAg
ইমরানকে শেষ দেখা গিয়েছে, 2015 সালে মুক্তি পাওয়া 'কাট্টি-বাট্টি' সিনেমায় ৷ এরপর দীর্ঘ 10 বছর তিনি লাইম লাইট থেকে দূরে ছিলেন ৷ অন্যদিকে, এই সিনেমা আমির খান প্রযোজিত ৷ ফলে আমিরের সঙ্গে ইমরানের শেষ কাজ ছিল 2011 সালে 'দিল্লি বেল্লি'-তে ৷ এই জুটিকেও নতুনভাবে আবিষ্কার করার অপেক্ষায় রয়েছেন অনুরাগীরাও ৷ ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় এই সিনেমা ঘিরে উঠে এসেছে একাধিক ইতিবাচক মন্তব্য ৷ কেউ লিখেছেন, "ওজিস ফিরে এসেছে ৷ অপেক্ষায় রইলাম ৷" আবার কেউ লিখেছেন, "প্রায় এক দশক পর ইমরান খান ফিরেছেন বড় পর্দায় ৷ তার সঙ্গে আমির খানের ক্যামিও, দুর্ধর্ষ হতে চলেছে এই সিনেমা ৷" কারোর মতে, "সিনেমা বক্সঅফিসে দারুণ প্রভাব ফেলবে ৷"
Expected a bit more, but the #HappyPatel trailer looks promising. A self-aware, humor-driven spy comedy… I’ve always enjoyed this genre in Hollywood, so I’m definitely giving this a chance. pic.twitter.com/Xi3aA2kyCz— ZeMo (@ZeM6108) December 19, 2025
Aamir Khan once again back with one of the most unhinged movie announcement of 2024: #HappyPatel !@thevirdas you madman!😂— PRD 𓃵 (@Cinema_With_PRD) December 3, 2025
The #DelhiBelly reunion we didn’t know we needed but absolutely deserve 😭🔥 Jan 16, 2026 mark your calendars!#AamirKhan #ImranKhan pic.twitter.com/53300K6yYf
সিনেমায় অভিনয়ের পাশাপাশি বীর দাস পরিচালনাও করেছেন ৷ পরিচালক হিসাবে এটা তাঁর ডেবিউ সিনেমা বলা যায় ৷ পাশাপাশি, তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দিয়েছেন কবি শাস্ত্রী ৷ সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে আগামী বছর 16 জানুয়ারি ৷