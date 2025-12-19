ETV Bharat / entertainment

আমিরের ক্যামিও-ইমরানের কামব্যাক ! বীর দাসের 'হ্যাপি প্যাটেল' চমকে ভরা

10 বছর পর বড়পর্দায় কামব্যাক করছেন ইমরান খান ৷

Happy Patel features Vir Das as a quirky spy, marks Imran Khan's Bollywood return, with Aamir Khan's cameo
আমিরের ক্যামিও-ইমরানের কামব্যাক ! বীর দাসের 'হ্যাপি প্যাটেল' চমকে ভরা (সিনেমার পোস্টার)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : December 19, 2025 at 4:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দরাবাদ, 19 ডিসেম্বর: কিছুদিন আগেই মজাদার ভিডিয়োর মাধ্যমে 'হ্যাপি প্যাটেল' সিনেমার ঘোষণা হয়েছে ৷ এবার সামনে এসেছে ট্রেলার ৷ আমির খান প্রযোজিত এই সিনেমার হাত ধরে দীর্ঘ বছর পর বলিউডে কামব্যাক করছেন ইমরান খান ৷

ট্রেলারের শুরুতেই কমিক দৃশ্য দুর্দান্ত ৷ যেখানে বীর দাসকে দেখা যায় বন্দুক হাতে ৷ কিন্তু তিনি ভুলে যান বন্দুকের ট্রিগার লাগাতে ৷ মজাদার এই ভিডিয়োর মাধ্যমেই জানা যায়, কেন তিনি এমআই7 পরীক্ষায় সাতবার ফেল করেছেন ৷ ট্রেলার দেখে বোঝাই যাচ্ছে, সিনেমায় বীরের চরিত্রের নাম 'হ্যাপি প্যাটেল' ৷ এখানে তাঁর চরিত্র একজন গোয়েন্দার ৷ যাকে ভারত থেকে পাঠানো হয় এক গোপন মিশনে ৷

এই মিশনের জন্য তিনি পারফেক্ট নন, কিন্তু তার আত্মবিশ্বাস ভরপুর অথচ তিনি কনফিউজড ৷ সবকিছু মিলিয়ে হ্যাপি কী কী সমস্যার মধ্যে পড়ে এই মিশনে আর সেখান থেকে উদ্ধার হয় কীভাবে, তা জানতে হলে দেখতে হবে এই সিনেমা ৷ তবে এই সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে, ইমরান খানের রূপোলি পর্দায় ফিরে আসার বিষয় ৷ যা নিয়ে ক্রমশ কৌতুহলের পারদ চড়ছে দর্শকদের মধ্যে ৷ তাঁর চরিত্র নেতিবাচক নাকি অন্য কোনও রহস্য লুকিয়ে আছে, তাতো সিনেমা দেখলেই বোঝা যাবে ৷ তবে তাঁর লুক এই সিনেমায় নজরকাড়া, তা বলাই যায় ৷

ইমরানকে শেষ দেখা গিয়েছে, 2015 সালে মুক্তি পাওয়া 'কাট্টি-বাট্টি' সিনেমায় ৷ এরপর দীর্ঘ 10 বছর তিনি লাইম লাইট থেকে দূরে ছিলেন ৷ অন্যদিকে, এই সিনেমা আমির খান প্রযোজিত ৷ ফলে আমিরের সঙ্গে ইমরানের শেষ কাজ ছিল 2011 সালে 'দিল্লি বেল্লি'-তে ৷ এই জুটিকেও নতুনভাবে আবিষ্কার করার অপেক্ষায় রয়েছেন অনুরাগীরাও ৷ ইতিমধ্যেই সোশাল মিডিয়ায় এই সিনেমা ঘিরে উঠে এসেছে একাধিক ইতিবাচক মন্তব্য ৷ কেউ লিখেছেন, "ওজিস ফিরে এসেছে ৷ অপেক্ষায় রইলাম ৷" আবার কেউ লিখেছেন, "প্রায় এক দশক পর ইমরান খান ফিরেছেন বড় পর্দায় ৷ তার সঙ্গে আমির খানের ক্যামিও, দুর্ধর্ষ হতে চলেছে এই সিনেমা ৷" কারোর মতে, "সিনেমা বক্সঅফিসে দারুণ প্রভাব ফেলবে ৷"

সিনেমায় অভিনয়ের পাশাপাশি বীর দাস পরিচালনাও করেছেন ৷ পরিচালক হিসাবে এটা তাঁর ডেবিউ সিনেমা বলা যায় ৷ পাশাপাশি, তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দিয়েছেন কবি শাস্ত্রী ৷ সিনেমাটি প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে আগামী বছর 16 জানুয়ারি ৷

TAGGED:

IMRAN KHAN
VIR DAS
AAMIR KHAN
হ্যাপি প্যাটেল বীর দাস ইমরান খান
HAPPY PATEL TRAILER

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.