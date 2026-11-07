কোন ওটিটি-তে, কবে আসছে 'হনুমান অংশ' ? ঘোষণা নির্মাতাদের
Hanuman Ansh OTT release Date: বিশাল চতুর্বেদীর তৈরি সিনেমা 'হনুমান অংশ' স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেতে চলেছে। জেনে নিন, বাড়ি বসে কবে-কোথায় দেখবেন এই সিনেমা ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 7, 2026 at 5:01 PM IST
হায়দরাবাদ, 7 নভেম্বর: সাধক নিম করোলি বাবার জীবনের ওপর ভিত্তি করে পরিচালক বিশাল চতুর্বেদীর তৈরি সিনেমা 'হনুমান অংশ' (Hanuman Ansh) স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পেতে চলেছে। সিনেমার স্বত্ব এবং প্রচার সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দলের সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্যের মাঝেই, ভক্তিমূলক এই সিনেমা মুক্তি পাচ্ছে ওটিটি-তে।
কবে এবং কোথায় মুক্তি পাবে 'হনুমান অংশ'?
সনি লিভ (SonyLIV) তাদের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে ছবির ট্রেলার শেয়ার করে লিখেছে, "এক দিব্য শক্তি। এক অসাধারণ গল্প। যে সিনেমাকে ভালোবেসেছে পুরো দেশ, তা এবার আসছে আপনার ঘরে। 'হনুমান অংশ: সীতারাম', আসছে 27 নভেম্বর, সনি লিভ-এ।" এর আগে স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মটি ছবির পোস্টার শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখেছিল, 'এটি কেবল একটি গল্প নয়, বরং বিশ্বাস, ভক্তি এবং অলৌকিক ঘটনার এমন এক যাত্রা যা কোটি কোটি মানুষের হৃদয় ছুঁয়ে গিয়েছে... বছরের সবচেয়ে প্রিয় সিনেমা 'হনুমান অংশ' দেখুন 27 নভেম্বর, শুধুমাত্র সনি লিভ-এ... #সীতারাম (#SitaRam)'।
সিনেমার স্বত্ব নিয়ে বিরোধ
সোমবার এর আগে, ‘স্বয়ম্ভু মিডিয়া নেটওয়ার্ক’-এর মাধ্যমে দেওয়া এক বিবৃতিতে নম্রতা ও বিশাল নিজেদের নির্বাহী পরিচালক হিসেবে পরিচয় দেন। তাঁরা জানান যে, সিনেমার জনসংযোগ (পিআর), বিপণন, পুরস্কার-সংক্রান্ত বিষয় এবং অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে তাঁরাই অনুমোদিত প্রতিনিধি। বিবৃতিতে আরও সতর্ক করা হয়েছে যে, অন্য কেউ যদি সিনেমাটির প্রতিনিধিত্ব করার দাবি করেন বা এককভাবে এর স্বত্ব পরিচালনার চেষ্টা করেন, তবে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। এতে আরও সতর্ক করা হয়েছে যে, কোনও প্রযোজক এককভাবে এই চলচ্চিত্রটির সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও ব্যবসায়িক চুক্তিতে জড়াতে পারবেন না। বিবৃতিতে স্পষ্ট বলা হয়েছে, এ ধরনের কোনও চুক্তি কোম্পানি বা প্রযোজক কর্তৃক অনুমোদিত হবে না
নির্মাতারা আরও জানিয়েছেন যে, কলাকুশলীসহ যে কেউ যদি ‘হনুমান অংশ’ (Hanuman Ansh) নিয়ে জনসমক্ষে কথা বলতে চান অথবা কোনও সাক্ষাৎকার, পডকাস্ট, প্রচারণামূলক অনুষ্ঠান বা অন্য কোনও প্রকাশ্য প্ল্যাটফর্মে এর প্রতিনিধিত্ব করতে চান, তবে তাকে অবশ্যই আগে সিনেমার আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে অনুমতি বা নিশ্চয়তা নিতে হবে।বিবৃতিতে বলা হয়, চলচ্চিত্রটির ক্রেডিট তালিকায় যা উল্লেখ আছে তা-ই বহাল থাকবে এবং কোম্পানি তাদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।
তবে, এই বিজ্ঞপ্তিতে একটি ডিসক্লেমারও যুক্ত করা হয়েছে, যেখানে স্পষ্ট করা হয়েছে যে-এই সিনেমার চারজন প্রযোজক হলেন নম্রতা জি. সিং, ড. বিশাল চতুর্বেদী, রাগিনী সোনা এবং অনুপ্রিয়া নগর। এতে জোর দিয়ে বলা হয়েছে যে, চলচ্চিত্রটির স্বত্ব যৌথভাবে তাদের সবার অধীনে রয়েছে। এছাড়া প্রচার-প্রচারণা, পুরস্কার, অংশীদারিত্ব এবং ভারত ও বিদেশের বাজারে স্বত্ব সংক্রান্ত যেকোনও সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রযোজনা চুক্তি অনুযায়ী চারজন প্রযোজকেরই অনুমোদনের প্রয়োজন হবে।
সিনেমার কাহিনি কী?
সিনেমায় লক্ষ্মীনারায়ণ নামের এক কিশোরের গল্প বলে, যার মা মারা যাওয়ার পর সে ঈশ্বর, জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে উত্তর খুঁজতে শুরু করে। তার এই অনুসন্ধান তাকে উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নিয়ে যায়, যেখানে সে মানুষের দুঃখ-কষ্ট এবং জীবনের গভীরতর প্রশ্নগুলো বোঝার চেষ্টা করে। এই আধ্যাত্মিক যাত্রার পথ ধরেই সে একসময় 'নিম করৌলি বাবা'-তে রূপান্তরিত হয়, যার শিক্ষা বিশ্বজুড়ে ভক্তদের অনুপ্রাণিত করে। 'হনুমান অংশ' সিনেমায় প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন শোভিনভ সত্য। এছাড়া অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন বিহান শেজ, চন্দন কে. আনন্দ, পূর্ণিমা তিওয়ারি, অনিল রাস্তোগি, গুলশান পান্ডে এবং ভগবানদাস প্যাটেল।