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গুরু পূর্ণিমা: সিনেপর্দায় শাহরুখ থেকে রানি-আমির, বলিউডের আইকনিক 'গুরু'

'চক দে ইন্ডিয়া'র কবীর খান থেকে 'হিচকি'র নয়না মাথুর কিংবা 'ব্ল্যাক'এর দেবরাজ সাহাই, গুরু পূর্ণিমায় ফিরে দেখা, রূপোলি পর্দায় শিক্ষার পাঠ পরানো 'গুরু'দের কথা ৷

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বলিউডের আইকনিক 'গুরু' (পোস্টার)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 29, 2026 at 1:52 PM IST

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হায়দরাবাদ, 29 জুলাই: আজ গুরু পূর্ণিমা (Guru Purnima) ৷ জীবনের চলার পথে, অনেক শিক্ষক বা গুরু থাকেন যাঁরা প্রতিটা বাঁকের চড়াই-উতরাই পেরোতে সাহায্য করেন ৷ বেঁচে থাকার টনিক দেওয়ার ক্ষেত্রে রূপোলি পর্দার ভূমিকাও অস্বীকার করা যায় না ৷ সিনে পর্দায় নানা সময়ে নানা ব্যক্তিত্ব বা তারকারা এমন চরিত্র সামনে এনেছেন, যা থেকে জীবনের পাঠ শেখা গিয়েছে অনায়াসে ৷ তা সে 'চক দে ইন্ডিয়া'র শাহরুখ ওরফে কবীর খান হোক কিংবা 'হিচকি'র নয়না মাথুর চরিত্রে রানি মুখোপাধ্যায় ৷

সিনেমা প্রায়শই দর্শকদের কোনও না কোনও শিক্ষা দিয়ে যায় ৷ আজকের গুরু পূর্ণিমায়, ফিরে দেখা যাক, হিন্দি সিনেমার এমন কিছু আইকনিক 'গুরু' চরিত্রদের, যারা বারবার বুঝিয়ে দেয়, 'জিনা ইসিকা নাম হ্যায়...'

জীবন মানেই দ্বিতীয় সুযোগ

শাহরুখ খান 'মহব্বতেঁ' (Mohabbatein) সিনেমায় একজন শিক্ষক এবং 'চক দে! ইন্ডিয়া' (Chak De! India)-তে একজন হকি কোচের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন ৷ এই দুটি চরিত্রের মধ্যেই মিল হল 'দ্বিতীয় সুযোগ'-এর বিষয়টি। 'মহব্বতেঁ'-তে তিনি সেই স্কুলে ফিরে আসেন যেখানে তিনি তাঁর প্রথম প্রেমকে হারিয়েছিলেন এবং শিক্ষার্থীদের ভালোবাসার শক্তি সম্পর্কে শেখান। অন্যদিকে, 'চক দে! ইন্ডিয়া'-তে তিনি এমন একটি দলকে বিশ্বকাপের শিরোপা জিতিয়ে নিজের হারানো সম্মান পুনরুদ্ধার করেন, যাদের সবাই অবমূল্যায়ন করেছিল।

অবিচল প্রচেষ্টা থাকলে সাফল্য আসবেই

আমির খান দেশবাসীকে দেখিয়েছিলেন যে, কেবল শিক্ষার্থীদেরই নিজেদের উন্নতির জন্য কাজ করতে হয় না, বরং শিক্ষকদেরও সেই একই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। 'তারে জমিন পার' (2007), 'দঙ্গল' (2016) বা 'সিতারে জমিন পর' (2025)- এই তিনটি সিনেমাতেই দেখানো হয়েছে যে, একে অপরের কাছ থেকে সেরাটা বের করে আনার জন্য গুরু ও শিষ্যের যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজন। দুজন দুজনকে পথ চলায় যেভাবে সাহায্য করে, সেক্ষেত্রে জীবনে উত্তরণ ঘটে গুরু-শিষ্য দুজনেরই ৷

আশা হারালে চলবে না

রানি মুখোপাধ্যায় ও অমিতাভ বচ্চন অভিনীত 'ব্ল্যাক' (2005) সিনেমা গুরু-শিষ্যের সম্পর্কের এক সুন্দর নিদর্শন ৷ সিনেমায় দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তিহীন, কথা বলায় বিশেষভাবে সক্ষম মিশেল ম্যাকনেলি (রানি মুখোপাধ্যায়)-কে পথ দেখানো বা পরামর্শদাতা হিসেবে শিক্ষক দেবরাজ সাহাই (অমিতাভ বচ্চন)-এর জোরালো অভিনয় হোক কিংবা 'আরক্ষণ' (Aarakshan) সিনেমায় প্রবল চাপের মুখেও নিজের নীতিতে অটল থাকা কলেজের অধ্যক্ষের চরিত্র-পর্দায় যখনই অমিতাভ বচ্চন কোনও গুরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, তখনই তিনি হাল না ছাড়া ও আশা না হারানোর গুণাবলী ফুটিয়ে তুলেছেন ৷ তাঁর শিক্ষার্থীদের মধ্যেও সেই একই মানসিকতা সঞ্চারিত করেছেন।

সীমিত সামর্থ্য মানেই সীমাবদ্ধতা নয়

গণিতবিদ আনন্দ কুমারের জীবনের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত 'সুপার 30' (Super 30) সিনেমা নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমের বাস্তব গল্প তুলে ধরে ৷ আনন্দ কুমার বিহারের পাটনায় সুবিধাবঞ্চিত আইআইটি (IIT) পরীক্ষার্থীদের জন্য 'সুপার 30' কর্মসূচি পরিচালনা করেন। শিক্ষকের ভূমিকায় হৃতিক রোশন দেখিয়েছেন যে, সাফল্যের পথে জীবন নানা বাধা-বিপত্তি তৈরি করলেও, সেগুলোর মোকাবিলা করা এবং হাল না ছেড়েই এগিয়ে যাওয়াই শেষ পর্যন্ত সাফল্যের শিখরে পৌঁছে দেয়।

বাইরের রূপ দেখে বিচার নয়

'হিচকি' (Hichki) সিনেমা তৈরি হয়েছে এমন কিছু মানুষকে নিয়ে যারা সমাজের চোখে 'বেমানান' বলে বিবেচিত ৷ কিন্তু সঠিক সান্নিধ্যে আসলে যে কয়লা থেকে হিরে আসতে পারে, তা এই সিনেমা দেখিয়েছে ৷ টুরেট সিনড্রোমে (Tourette syndrome) আক্রান্ত একজন শিক্ষিকার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন রানি মুখোপাধ্যায় ৷ তিনি এমন সব শিক্ষার্থীদের তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে ও কাঙ্ক্ষিত সাফল্য অর্জনে সহায়তা করেন, যাদের সবসময়ই মনে করানো হতো যে তারা এই পরিবেশের উপযুক্ত নয়।

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