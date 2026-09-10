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গুরুর কেলুচরণ মহাপাত্রের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য ! ডোনার সঙ্গে একমঞ্চে পা মেলাবেন কন্যা সানাও

ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম নৃত্য গুরু কেলুচরণ মহাপাত্র। দীক্ষা মঞ্জরির শুরুও তাঁরই পরিকল্পনায় হয়। চেয়েছিলেন কলকাতায় এমন একটা প্রতিষ্ঠান হোক যেখানে তিনি নৃত্য চর্চা করতে পারবেন।

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গুরুর কেলুচরণ মহাপাত্রের প্রতি শিষ্য ডোনার বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি (সংগৃহীত)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 10, 2026 at 3:06 PM IST

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কলকাতা, 10 সেপ্টেম্বর: কিংবদন্তি ওড়িশি নৃত্য তথা পদ্মভূষণ সম্মানে সম্মানিত গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের (Guru Kelucharan Mohapatra) জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে দু'দিনের নৃত্য শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আয়োজন ভারতীয় জাদুঘরে ৷ দীক্ষা মঞ্জরির এই উদ্যোগে সামিল ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় (Dona Ganguly), মেয়ে সানা (Sana Ganguly)-সহ বিভিন্ন ধারার নৃত্য শিল্পী ও প্রতিষ্ঠান ৷

দীক্ষা মঞ্জরি বিশিষ্ট ওড়িশি নৃত্য প্রতিষ্ঠান যার নির্মাণ প্রখ্যাত ওড়িশি নৃত্য শিল্পী ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের, আয়োজন করেছে দু'দিন ব্যাপি এক শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান ৷ আগামী 13 সেপ্টেম্বর ও 14 সেপ্টেম্বর, ভারতীয় জাদুঘরে, বিকেল 5:30টায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে ৷ উপলক্ষ্য কিংবদন্তি ওড়িশি নৃত্য গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের জন্মশতবর্ষ উদযাপন।

ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের অন্যতম নৃত্য গুরু ছিলেন কেলুচরণ মহাপাত্র। এমনকী, দীক্ষা মঞ্জরির শুরুও তাঁরই পরিকল্পনা মাফিক হয়। তিনি চেয়েছিলেন কলকাতায় এমন একটা প্রতিষ্ঠান হোক যেখানে তিনি নৃত্য চর্চা করতে পারবেন। তখনও দীক্ষা মঞ্জরি নামকরণ হয়নি। পরে ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্যোগে দীক্ষা মঞ্জরি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। গুরু কেলুচরণ মহাপাত্র সেই প্রতিষ্ঠানেও প্রতিবছর এসেছেন কর্মশালায়। তবে, এই দু'দিন ব্যাপি শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে শুধুই ওড়িশি নৃত্য পরিবেশন নয়, থাকছেন নানা নৃত্য ধারার বিশিষ্ট শিল্পী ও নৃত্য প্রতিষ্ঠানের নৃত্য পরিবেশনা।

এই উদ্যোগ নিয়ে ডোনা বলেন, "আমি ছেলেবেলা থেকেই নাচ শেখা শুরু করি। আমার পরম সৌভাগ্য যে আমি গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের কাছে দীর্ঘদিন নাচ শেখার সুযোগ পেয়েছিলাম। গুরুজি, আমাদের নৃত্য প্রতিষ্ঠান দীক্ষা মঞ্জরিতেও নৃত্য কর্মশালাও করে গিয়েছেন। এই প্রতিষ্ঠানটি ওঁনার ইচ্ছাতেই তৈরি করা হয়। ওঁনার ইচ্ছা ছিল কলকাতায় এমন একটা প্রতিষ্ঠান তৈরি হোক যেখানে উঁনি নৃত্য চর্চা করতে পারবেন। দেখতে, দেখতে দীক্ষা মঞ্জরিরও পঁচিশ বছর হতে চললো। এই অনুষ্ঠানে আমরা বিভিন্ন ধারার নৃত্য গুরু ও প্রতিষ্ঠানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি। আমরা খুবই খুশি যে বিভিন্ন নৃত্য ধারার গুরু ও তাঁদের প্রতিষ্ঠান এই নৃত্য উৎসবে অংশগ্রহণ করছেন বলে সম্মতি জানিয়েছেন। কিংবদন্তি নৃত্য শিল্পী তথা গুরু কেলুচরণ মহাপাত্রের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এ আমাদের সকলের পক্ষ থেকে এক আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি।"

guru-kelucharan-mohapatra-birth-centenary-dona-ganguly-sana-ganguly-perform-at-indian-museum
ভারতীয় মিউজিয়ামে আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠান (সংগৃহীত)

এর মধ্যে প্রথম দিন অর্থাৎ 13 সেপ্টেম্বর উল্লেখযোগ্য দীক্ষা মঞ্জরি, মাধবী মুদগল, শর্মিলা বিশ্বাস, সুজাতা মহাপাত্র, অরুণা মোহান্তি (ওড়িশি), পূর্ণিমা ঘোষ, পলি গুহ, অলকানন্দা রায় (রবীন্দ্র নৃত্য), অসীমবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় (কত্থক), কোহিনুর সেন বরাট (ক্রিয়েটিভ)-দের পারফর্ম্যান্স। দ্বিতীয় দিন অর্থাৎ 14 সেপ্টেম্বর উল্লেখযোগ্য পরিবেশনায় থাকছেন ডোনা গঙ্গোপাধ্যায়, মেয়ে সানা গঙ্গোপাধ্যায়, রঘুনাথ দাস, দীক্ষা মঞ্জরির শিল্পীবৃন্দ, রতিকান্ত মহাপাত্র, অলকা কানুনগো, রাজীব ভট্টাচার্য, প্রণতি মহান্তি (ওড়িশি ), সুজাতা রামালিঙ্গম , মালবিকা সেন (ভরতনাট্যম), অমিতা দত্ত (কত্থক), তনুশ্রী শঙ্কর ডান্স কোম্পানি (ক্রিয়েটিভ ), বিম্বাবতি দেবী (মণিপুরী ) প্রমুখ।

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TAGGED:

DONA GANGULY
SANA GANGULY DANCE
KELUCHARAN MOHAPATRA BIRTHCENTENARY
ডোনা গঙ্গোপাধ্যায় কেলুচরণ মহাপাত্র
DONA GANGULY KELUCHARAN MOHAPATRA

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