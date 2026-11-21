Grand Theft Auto 6: ভিডিয়ো গেমে ভাইরাল 44 বছরের পুরনো বাংলা গান
Aaj Shanibar Song:'গ্র্যান্ড থেফট অটো 6' গেমে ধরা পড়েছে বাঙালি শিল্পীর গান ৷1982 সালে মুক্তি পাওয়া এই গান ভিডিয়ো গেমের মাধ্যমে পৌঁছে গিয়েছে বিশ্ব দরবারে৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 21, 2026 at 9:23 AM IST
হায়দরাবাদ, 21 নভেম্বর: 1982 সালের একটি বাংলা গান 'গ্র্যান্ড থেফট অটো 6' (Grand Theft Auto 6)-এ অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পর আচমকাই তা আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে। বহুল প্রতীক্ষিত এই ওপেন-ওয়ার্ল্ড অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার গেমটি মুক্তির পর থেকেই সোশাল মিডিয়ায় আলোচনায় রয়েছে ৷ গেমাররা এর বিশাল কাল্পনিক জগৎ ঘুরে দেখছেন, বিভিন্ন মিশন সম্পন্ন করছেন এবং নানা গোপন বিষয় খুঁজে বের করছেন। এসবের মধ্যেই ভারতীয় গেমাররা লক্ষ্য করেছেন যে, গেমটির গাড়ির ভেতরের রেডিয়ো স্টেশনগুলোতে বাঙালি সঙ্গীতশিল্পী রূপা বিশ্বাসের গাওয়া বাংলা গান 'আজ শনিবার' (Aaj Shanibar) বাজছে।
আসলে, যারা অনলাইন ভিডিয়ো গেম খেলতে পছন্দ করেন তাদের কাছে Grand Theft Auto বা GTA একটা নস্ট্যালজিয়া ৷ 2000 সালের শুরুর দিকে যারা 'GTA Vice City' কিংবা 'GTA San Andreas' খেলেছেন, তাদের অনেকের কাছেই এটি শুধু একটি ভিডিয়ো গেম নয়, বরং ছোটবেলার স্মৃতির অমূল্য অংশ। কখনও সাইকেল নিয়ে শহর ঘুরে বেড়ানো, কখনও গাড়ি চুরি করে পুলিশের হাত থেকে পালানো, আবার কখনও নিজের মতো করে তৈরি করা ভার্চুয়াল এক জগতে হারিয়ে যাওয়া। এইভাবেই জনপ্রিয় হয় 'Grand Theft Auto' বা GTA গেম। দীর্ঘ 13 বছরের অপেক্ষার পর, সিরিজটির নতুন এবং সবচেয়ে আধুনিক সংস্করণ 'Grand Theft Auto VI' বা GTA 6 হাজির হয়েছে । 19 নভেম্বর মুক্তি পেয়েছে বহুল প্রতীক্ষিত জিটিএ 6 গেম। আর সেখানেই ধরা পড়েছে রূপা বিশ্বাসের গাওয়া বাংলা গান 'আজ শনিবার' গান৷
বাঙালি শিল্পীর গান ভিডিয়ো গেমে
1982 সালে রূপা বিশ্বাসের 'ডিস্কো জ্যাজ' (Disco Jazz) অ্যালবামের অংশ হিসেবে মুক্তি পেয়েছিল এই গান। অ্যালবামটির সুর ও সঙ্গীতায়োজন করেছিলেন আশিস খান ৷ গায়িকা রূপা বিশ্বাস এতে বাংলা ও হিন্দি গানগুলোতে গলা দিয়েছিলেন। গেমস্পট (GameSpot)-এর তথ্য অনুযায়ী, জিটিএ 6-এর ইন-গেম রেডিয়ো স্টেশনগুলোর একটি, 'ওয়ার্ল্ডওয়াইড এফএম' (Worldwide FM)-এ 'আজ শনিবার' (Aaj Shanibar) গানটি রয়েছে। এই স্টেশনটিতে গ্লোবাল হাউস, জ্যাজ এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক ঘরানার গানের সংমিশ্রণ শোনা যায়। গেমটির কাল্পনিক রাজ্য 'লিওনিডা' (Leonida)-তে গাড়ি চালানোর সময় খেলোয়াড়রা এই রেডিয়ো স্টেশনটি শুনতে পারবেন। পুরানো বাংলা গানের অন্তর্ভুক্তি ভারতীয় খেলোয়াড়দের নজর কেড়েছে ৷ যাদের অনেকেই হয়তো প্রথমবার এই গান শুনছেন ৷ চার দশকেরও বেশি সময় আগে মুক্তি পাওয়া এই গান এ বছরের অন্যতম প্রতীক্ষিত একটি ভিডিয়ো গেমের মাধ্যমে নতুন শ্রোতাদের কাছে ফের একবার পৌঁছে গিয়েছে।
গ্র্যান্ড থেফট অটো 6 সম্পর্কে
গ্র্যান্ড থেফট অটো 6, যা সাধারণত জিটিএ 6 (GTA 6) নামে পরিচিত, রকস্টার গেমস (Rockstar Games) কর্তৃক বিকশিত ও প্রকাশিত একটি ওপেন-ওয়ার্ল্ড অ্যাকশন-অ্যাডভেঞ্চার গেম। এটি গ্র্যান্ড থেফট অটো সিরিজের অষ্টম প্রধান গেম। চলতি বছর 19 নভেম্বর বিশ্বব্যাপী প্লেস্টেশন 5 (PlayStation 5) এবং এক্সবক্স সিরিজ এক্স|এস (Xbox Series X|S)-এর জন্য মুক্তি পায়। গ্র্যান্ড থেফট অটো 5 (2013) প্রকাশের 13 বছরেরও বেশি সময় পর এটি বাজারে এসেছে। গেমটির প্রধান দুই চরিত্র হল জেসন ডুভাল (Jason Duval) এবং লুসিয়া ক্যামিনোস (Lucia Caminos)। তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, অপরাধজগতের সঙ্গে জড়িয়ে পড়া এবং একটি বড় ষড়যন্ত্রের মধ্যে টিকে থাকার রোমাঞ্চকর গল্পকে কেন্দ্র করেই এগিয়ে যায় গেমের কাহিনি।
ভিডিয়ো গেম ফ্র্যাঞ্চাইজিটির সর্বশেষ কিস্তি খেলোয়াড়দের নিয়ে যায় ফ্লোরিডা দ্বারা অনুপ্রাণিত এক কাল্পনিক রাজ্য লিওনিডায়, যার কেন্দ্রে রয়েছে ভাইস সিটি এবং এর পাশাপাশি লিওনিডা কীজ, গ্রাসরিভার্স, অ্যামব্রোসিয়া, পোর্ট গেলহর্ন ও মাউন্ট কালাগা ন্যাশনাল পার্কের মতো এলাকা। GTA সিরিজের জনপ্রিয়তা শুধু সাধারণ গেমারদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বিশ্বখ্যাত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, 1997 সালে যাত্রা শুরু করা এই ফ্র্যাঞ্চাইজির গেম বিক্রি ইতিমধ্যে 47 কোটিরও বেশি ছাড়িয়েছে।
এর মধ্যে শুধু 'GTA V' একাই বিক্রি হয়েছে 23 কোটিরও বেশি কপি, যা বিনোদন জগতের ইতিহাসে এক অনন্য রেকর্ড। গেমটির মূলত দুটি সংস্করণ বা এডিশন রয়েছে Standard Edition এবং Ultimate Edition। পাশাপাশি এর ডিজিটাল ও ফিজিক্যাল-উভয় সংস্করণই রয়েছে। তবে ফিজিক্যাল সংস্করণের বাক্সে চিরাচরিত ডিস্কের পরিবর্তে ডাউনলোড কোড থাকবে বলে জানিয়েছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠান রকস্টার।