কলকাতায় প্রথমবার আয়োজিত 'গ্রিডলাইন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল', কবে শুরু ? থাকছে কোন-কোন সিনেমা ?

কলকাতায় প্রথমবার আয়োজিত 'গ্রিডলাইন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল', কবে শুরু ? থাকছে কোন-কোন সিনেমা ?
GridLine Film Festival in Kolkata: প্রথমবারের মতো আয়োজিত হচ্ছে 'গ্রিডলাইন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'(GLFF)। যেখানে থাকছে ভারত ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের পুরস্কারজয়ী সিনেমা, পরিচালক-তারকাদের সঙ্গে প্যানেল ডিসকাশন।
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 31, 2026 at 4:02 PM IST
হায়দরাবাদ, 31 অক্টোবর: স্বাধীন চলচ্চিত্র বা ইন্ডি ফিল্ম (Independent Film) সেলুলয়েডের সেই মুক্ত ক্যানভাস, যেখানে পরিচালকের শৈল্পিক ভাবনার ওপর বাণিজ্যিক লাভের কোনও অদৃশ্য সেন্সরশিপ থাকে না। যেখানে পরিচালকের অবাধ শৈল্পিক স্বাধীনতা বিচরণ করে। যেখানে স্বাধীন চলচ্চিত্রকাররা জীবনমুখী, মনস্তাত্ত্বিক কিংবা নিরীক্ষাধর্মী গল্প বলতে দ্বিধাবোধ করেন না। সেই চেতনা ও ভাবনা উদযাপিত হতে চলেছে 'গ্রিডলাইন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'(GLFF)-এ ৷ নেপথ্যে রয়েছেন অনীসা মুখোপাধ্যায় গঙ্গোপাধ্যায় ও অনীশা সেনগুপ্ত ইয়াঙ্গার ৷ কবে-কোথায় বসছে চলচ্চিত্রের এই আসর ? কী কী সিনেমাই বা দেখানো হবে ? প্যানেল ডিসকাশনে থাকছেন কারা ? রইল বিস্তারিত ৷
গ্রিডলাইন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল কবে-কোথায় হচ্ছে ?
চলতি বছরের 20 ও 21 নভেম্বর কলকাতার সুজাতা সদনে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হচ্ছে 'গ্রিডলাইন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল'(GLFF)। স্বাধীন চলচ্চিত্রের এক বিশেষ আয়োজন ৷ যেখানে থাকছে ভারত ও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের পুরস্কারজয়ী সিনেমা, পরিচালক-তারকাদের সঙ্গে প্যানেল ডিসকাশন এবং বিনোদন শিল্পের নানা বিষয় নিয়ে কথোপকথন। প্রথমবার চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন, তাও আবার কলকাতায় ৷ কেন ? প্রশ্নের জবাবে অনিতা মুখোপাধ্যায় গঙ্গোপাধ্যায় জানান, কলকাতা ভারতের সাংস্কৃতিক রাজধানী হিসেবে পরিচিত ৷ এটি চলচ্চিত্রপ্রেমীদের একটি কেন্দ্রস্থল।
এখানে বিভিন্ন ধরনের দর্শক রয়েছেন, যারা সব ধরনের ঘরানার ও সব ধরনের চলচ্চিত্রকে সমাদর করেন। অনীসা বলেন, "আমার মনে হয়েছে, একটি সুপরিকল্পিত ও ব্যক্তিগত চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজনের জন্য কলকাতা সবচেয়ে উপযুক্ত জায়গা। অত্যন্ত যত্নসহকারে সাজানো এই উৎসবটি মূলত রুচিশীল দর্শকদের জন্য স্বাধীন চলচ্চিত্রের একটি চমৎকার সংকলন বা গুচ্ছ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া, সুজাতা সদনের মতো একটি সুন্দর ও স্বতন্ত্র স্থান—যার নিজস্ব ইতিহাস ও সংস্কৃতি রয়েছে-সেখানে এই উৎসব আয়োজন করাটা অত্যন্ত যথার্থ বলে মনে হয়েছে।"
অনীশা সেনগুপ্ত ইয়াঙ্গারের মতে, কলকাতা সিনেমা নিয়ে অত্যন্ত প্রাণবন্ত ও উদ্দীপনাপূর্ণ একটি শহর ৷ এখানকার দর্শকরাও সিনেমার অভিজ্ঞতায় এক বিশেষ মাত্রা যোগ করেন। তিনি বলেন, "আমি মুম্বইয়ে থাকি এবং মুম্বই আমার ঘর ৷ তবুও আমার শৈশবের একটা বড় অংশ কেটেছে কলকাতায় ৷ আমি সেখানেই বড় হয়েছি এবং আমার পরিবারও সেখানে রয়েছে। তবে এর চেয়েও বড় কারণ হল, কলকাতায় সিনেমা নিয়ে এক ধরনের প্রাণবন্ত, গোপন অথচ তীব্র আনন্দ কাজ করে, মুম্বইয়ের ক্ষেত্রেও বিষয়টি একই রকম। তবে মুম্বইয়ের প্রেক্ষাপট কিছুটা বড় পরিসরের।"
এই ফেস্টিভ্যালের ক্ষেত্রে কীভাবে নির্বাচন হয়েছে সিনেমার ?
ফেস্টিভ্যাল ডিরেক্টর অনীসা মুখোপাধ্যায় গঙ্গোপাধ্যায় ও ডিরেক্টর অফ প্রোগ্রামিং অনীশা সেনগুপ্ত ইয়াঙ্গার দুজনেই জানান, কী ধরনের চলচ্চিত্র বা গল্প দর্শকদের সামনে তুলে ধরা হবে, সেই বিষয়ে দুজনের দৃষ্টিভঙ্গি ও রুচি একই রকম। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে পরিচালকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয় ৷ তারপর তাঁদের পাঠানো চলচ্চিত্রগুলো (স্ক্রিনার) পর্যালোচনা করা হয়। তারপর সেখান থেকে সিনেমা বেছে নেওয়া হয় ৷
চলচ্চিত্র উৎসবে কী কী সিনেমা দেখানো হবে ?
এই ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে এমন সব সিনেমা স্থান পেয়েছে, যা বিভিন্ন ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে সমাদৃত হয়েছে। যেমন-
- মরীচিকা (Morichika)— পরিচালনা করেছেন ঈশান ঘোষ; ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল রটারডামে অফিসিয়াল সিলেকশন হিসেবে প্রদর্শিত।
- ইফ অন আ উইন্টার্স নাইট (If on a Winter’s Night) — পরিচালনা করেছেন সঞ্জু সুরেন্দ্রন; বুসান ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার হয়েছে।
- ব্যাট কোচ (Batt Koch) — পরিচালনা করেছেন সিদ্ধার্থ কৌল ও অঙ্কিত ওয়ালি; এনওয়াইআইএফএফ (NYIFF) 2026-এ আন্তর্জাতিকভাবে নির্বাচিত।
- পসওয়ার (Paswaar) — পরিচালনা করেছেন শায়ার গান্ধি; তাসভীর ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শিত।
- মোর পাঙ্ক দ্যান পাঙ্ক (More Punk Than Punk) — পরিচালনা করেছেন আজিম রাজুলাওয়ালা; ধর্মশালা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শিত।
- চিপাটাকাডুম্পা (Cheepatakadumpa) — পরিচালনা করেছেন দেবাশিস মাখিজা; লন্ডন ইন্ডিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শিত।
- লুপ লাইন (Loop Line) — পরিচালনা করেছেন রেণুকা সাহানে; বেঙ্গালুরু ইন্টারন্যাশনাল শর্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সেরা অ্যানিমেশন পুরস্কার বিজয়ী।
- লিটল ফিশিস (Little Fishies) — পরিচালনা করেছেন মল্লিকা জুনেজা; অস্টিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আন্তর্জাতিক প্রিমিয়ার হয়েছে।
- আই, পপি (I, Poppy) — পরিচালনা করেছেন বিবেক চৌধুরী; ক্রিটিকস চয়েস অ্যাওয়ার্ডস ইন্ডিয়া 2026-এ সেরা তথ্যচিত্রের পুরস্কার বিজয়ী।
- অ্যান অরফ্যানেজ অফ মেমোরিজ (An Orphanage of Memories) — পরিচালনা করেছেন রায়িত হাশমত কাজি; আইএফএফএলএ (IFFLA)-তে সম্মানজনক উল্লেখ (Honourable Mention) প্রাপ্ত।
- হোয়্যার দ্য রোড লিডস (Where the Road Leads) —পরিচালনা করেছেন নিনা ওগনিয়ানোভিচ, ম্যামথ লেকস ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গ্র্যান্ড জুরি প্রাইজ বিজয়ী (উৎসবের নথিপত্র অনুযায়ী)।
- কায়ান্তর (Kayantar) — পরিচালনা করেছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার বিজয়ী জুটি রাজদীপ পাল ও শর্মিষ্ঠা মাইতি।
উল্লেখিত প্রতিটি সিনেমা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে নানা সম্মানে স্বীকৃত ৷ সেইখানে দাঁড়িয়ে 'গ্রিডলাইন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল' (Gridline Film Festiva) আয়োজন করা গুরুত্বপূর্ণ কেন? প্রশ্নের জবাবে অনীসা বলেন, "পুরস্কারজয়ী স্বাধীন চলচ্চিত্রের এক বিশাল সংগ্রহকে কলকাতায় নিয়ে আসা এবং স্থানীয় প্রেক্ষাপটে বিশ্বমানের চলচ্চিত্রের একটি রূপকল্প গড়ে তোলা-এগুলোই ছিল প্রধান কারণ।" অন্যদিকে, অনীশা ইয়াঙ্গার বলেন, "আমাদের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন ছিল এমন একটি প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা, যা স্বাধীন চলচ্চিত্রকে একটি মঞ্চ দিতে পারে। শুধু ভারতের ক্ষেত্রেই নয়-আমরা চাই, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের পরিধি আরও বাড়ুক এবং দক্ষিণ এশিয়া তথা সারা বিশ্বের চলচ্চিত্রগুলো এখানে জায়গা করে নিক।"
সিনেমার প্রদর্শনী ছাড়াও, এই উৎসবে থাকবে চলচ্চিত্র শিল্প বিষয়ক আলোচনা এবং পরিচালকদের সঙ্গে প্রশ্নোত্তর পর্ব। যেখানে উপস্থিত থাকবেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক গৌতম ঘোষ, পুরস্কারজয়ী পরিচালক দেবাশিস মাখিজা, এনএফডিসি (NFDC)-এর প্রাক্তন নির্বাহী প্রযোজক বিক্রমজিৎ রায়, লেখিকা ও কবি করুণা এজারা পারিখ, রেণুকা সাহানে, পুরস্কারজয়ী সাউন্ড ডিজাইনার অনীশ বসু ও পুরস্কারজয়ী পরিচালক রুদ্রজিৎ রায়।
স্বাধীন সিনেমা নিয়ে কাজ করা অন্যান্য চলচ্চিত্র উৎসবের তুলনায় ‘গ্রিড লাইন’ (Grid Line) কী ভিন্ন কিছু করছে? এই প্রসঙ্গে অভিনেত্রী, পরিচালক এবং চিত্রনাট্যকার রেনুকা সাহানে বলেন, "'গ্রিডলাইন' স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের অকৃত্রিম ও গভীর আবেগকে সম্মান জানানোর জন্য একটি বিশেষ ক্ষেত্র তৈরি করেছে। এটি এমন একটি সুপরিকল্পিত আশ্রয়স্থল, যেখানে স্বাধীন স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, প্রামাণ্যচিত্র এবং পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রগুলোকে জায়গা দেওয়া হয়-যা প্রথাগত গণ্ডি ভাঙার সাহস রাখে। "
চলচ্চিত্র উৎসবে অংশগ্রহণে নিজের আনন্দ প্রকাশ করে পরিচালক রেনুকা আরও বলেন, "পরিচালক হিসেবে আমরা আমাদের হৃদয় নিংড়ে এমন সব গল্প বলি যা মানুষকে ভাবায়, ক্ষত সারিয়ে তোলে কিংবা প্রচলিত ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। এমন একটি প্ল্যাটফর্ম পাওয়া, যা এই সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গিকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা করে ও উদযাপন করে, তা সত্যিই অসাধারণ। আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি দর্শকদের সামনে 'লুপ লাইন' তুলে ধরার জন্য এবং স্বাধীন চলচ্চিত্রের এই শক্তিশালী নতুন অধ্যায়ের অংশ হওয়ার জন্য।"
পরিচালক দেবাশীষ মাখিজার কথায়, "একটি ছোট নতুন উৎসব, যার প্রাণস্পন্দন অত্যন্ত জোরালো-অনেক সময় স্বাধীন শিল্পসত্তার নিজেকে উদ্দীপ্ত রাখতে এবং এগিয়ে যেতে ঠিক এটুকুই প্রয়োজন হয়। ‘গ্রিডলাইন’ (GRIDLINE) ঠিক তেমনই একটি উৎসব হওয়ার প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে ৷" অন্যদিকে, পরিচালক ঈশান ঘোষের মতে, "'গ্রিডলাইন' (Gridline) হল একটি নতুন চলচ্চিত্র উৎসব, যা শহরের অত্যন্ত উৎসাহী চলচ্চিত্রপ্রেমীদের দ্বারা আয়োজিত হয়েছে। আমার মনে হয়, যেকোনও নতুন উদ্যোগই রোমাঞ্চকর ৷ আর এটি স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য একটি দারুণ প্ল্যাটফর্ম হয়ে উঠবে।"
স্বাধীন চলচ্চিত্রের নতুন ঠিকানা
এই উৎসবের প্রথম আসর অনুষ্ঠিত হবে কলকাতার হাজরা রোডের সুজাতা সদনে ৷ নতুন পরিচালকদের সহায়তা করা এবং দর্শক ও চলচ্চিত্র শিল্পের মধ্যে অর্থপূর্ণ সংযোগ স্থাপনের সুযোগ তৈরি করার লক্ষ্য নিয়েই শুরু হচ্ছে 'গ্রিডলাইন ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল' ।