'বৃন্দাবন বিলাসিনি'তে নতুন চমক ! কৃষের বিয়েতে হাজির বিশেষ অতিথি

'বৃন্দাবন বিলাসিনি'তে নতুন চমক ! কৃষের বিয়েতে হাজির বিশেষ অতিথি
'বৃন্দাবন বিলাসিনী' ধারাবাহিকে অতিথি হিসাবে হাজির থাকবেন জনপ্রিয় নায়িকা । বিয়ে বাড়িতে কী ভূমিকার দেখা যাবে তাঁকে ?
Published : December 7, 2025 at 7:45 PM IST
কলকাতা, 7 ডিসেম্বর: 'বৃন্দাবন বিলাসিনী' ধারাবাহিকে এখন টানটান উত্তেজনা । ধারাবাহিকের হিরো কৃষের বিয়ে বলে কথা ! হাজির থাকবেন এই সময়কার অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী দীপান্বিতা রক্ষিত । নাচ-গানে ভরপুর হয়ে উঠবে বিয়ের আসর ।
দীপান্বিতার কথায়, "বৃন্দাবন বিলাসিনী পরিবারে এই প্রথম এলাম । দারুণ হৈ হৈ করে শুটিং করেছি । পুরনো অনেক লোকজনের সঙ্গে দেখা হল । খুব মজা করে শুটিং করেছি আমরা ।"
বিনুকে আশ্রমে পাঠানোর পর মোহিনী মা কৃষের বিবাহ রুক্মিণীর সঙ্গে ঠিক করেন। পুরো বাড়ি উত্তেজনায় ভরা, এমন সময় কৃষের ঠাকুমা হরিপ্রিয়া এবং কাকা গৌরাঙ্গ একটি শর্তে বিনুকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনে । বিনুকে সেখানে একজন পরিচারিকার মতো থাকতে হবে । কৃষ এবং রুক্মিণীর বিবাহে বিনু সমস্ত গৃহস্থালির কাজ করলেও, তার হৃদয় কৃষের জন্য ব্যথিত হয় ।
অন্যদিকে কৃষ উপলব্ধি করে, মায়ের চাপে সে বিবাহে রাজি হলেও, বিনুকে ভুলতে পারবেন না । কৃষ এবং বিনু বারবার মুখোমুখি হয়, তবুও কেউ তাদের সত্যিকারের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে না । সঙ্গীত, মেহেন্দি, গায়ে হলুদ থেকে সমস্ত প্রাক-বিবাহ অনুষ্ঠানে কৃষ এবং বিনু একে অপরের মুখোমুখি হয় । এদিকে, রুক্মিণী তার সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কৃষের মন জয় করতে ব্যর্থ হয় । শেষ পর্যন্ত বিবাহ মণ্ডপে সিঁদুর-দানের মুহূর্তটি যখন কাছে আসে, বিনু মা কালী এবং ভগবান কৃষ্ণের কাছে প্রার্থণা করে যেন কৃষ এবং তার সুখের সংসার মা সর্বদা রক্ষা করেন ।
একটি অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে সিঁদুর-দানের সময় বিনু যখন চিরদিনের মতো বাড়ি থেকে বের হতে যাচ্ছিল কৃষের বাবা এসে হাজির হয় । মোহিনীর সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে যে সে কৃষকে রুক্মিণীর সঙ্গে বিয়ে দেবে না । ইতিমধ্যেই মোহিনীর বিশ্বাসঘাতকতার কারণে তার নিজের জীবন ধ্বংস হতে দেখেছে, তাই সে তার ছেলের জীবন কোনওভাবেই ধ্বংস হতে দেবে না । তাছাড়া, কৃষ এবং বিনুর বিবাহ বিচ্ছেদের কাগজপত্র কোথাও পাওয়া যায় না । তাই আইনগতভাবে বিনু এখনও কৃষের স্ত্রী ৷ তাই রুক্মিণী তাকে বিয়ে করতে পারবে না । এভাবেই বিবাহ চমক আসতে চলেছে এই ধারাবাহিকে । চোখ রাখুন টিভির পর্দায় ।