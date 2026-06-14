'অভিমান'-এর রাজকীয় ট্রেলার ও মিউজিক লঞ্চ, সম্মানিত 5 বর্ষীয়ান পরিচালক

'অভিমান'-এর রাজকীয় ট্রেলার ও মিউজিক লঞ্চ, সম্মানিত 5 বর্ষীয়ান পরিচালক
ছবির পাঁচটি গান এদিন মঞ্চে পরিবেশন করেন আরমান খান-সহ অন্যান্য শিল্পীরা । কবিতা পাঠ করেন শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 14, 2026 at 2:41 PM IST
কলকাতা, 14 জুন: রাজকীয় আয়োজনে মুক্তি পেল ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত পরিচালিত বাংলা ছবি 'অভিমান'-এর ট্রেলার এবং গান । হাজির ছিলেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, যীশু সেনগুপ্ত, সৌরভ দাস, শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়-সহ ছবির সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য কুশীলবেরা । যেমন সৃজিত মুখোপাধ্যায়, শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায় ।
শ্রীজাতর কবিতা দিয়ে শুরু হয় এদিনের ট্রেলার ও মিউজিক লঞ্চ অনুষ্ঠান । সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন যীশু সেনগুপ্ত । এদিন খানিকটা আবেগী হয়ে পড়েন যীশু । ফিরে যান নিজের ফেলে আসা দিনে । কাজ শুরুর সেই দিনগুলো বারবার বলতে থাকেন যীশু ।
এদিনের বিশেষ চমক ছিল অবশ্য অন্য । প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়য়ের আজকের 'ইন্ডাস্ট্রি' হয়ে ওঠার যে লম্বা সফর, সেখানে তিনি পরিচালক হিসেবে পেয়েছেন অগণিত পরিচালককে । তাঁদের মধ্যে পাঁচজন প্রভাত রায়, স্বপন সাহা, অনুপ সেনগুপ্ত, সুজিত গুহ এবং হরনাথ চক্রবর্তী । শারীরিক অসুস্থতার কারণে হাজির থাকতে পারেননি সুজিত গুহ । তাই সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয় প্রভাত রায়, অনুপ সেনগুপ্ত, হরনাথ চক্রবর্তী এবং স্বপন সাহাকে । এঁদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং যীশু সেনগুপ্ত ।
ছবির পাঁচটি গান এদিন মঞ্চে পরিবেশন করেন আরমান খান-সহ অন্যান্য শিল্পীরা । এই ছবির একটি গানের কথা ও সুর সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের । যীশু সেনগুপ্তর কাহিনিতে ছবির চিত্রনাট্য ও সংলাপ লিখেছেন শ্রীজাত বন্দ্যোপাধ্যায় ।
'অভিমান' ছবির ট্রেলারের শুরুতেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে একজন অসুস্থ ব্যক্তি, যে প্রায় জীবনের সবকিছুই ভুলে গিয়েছে । এমনকি নিজের নামটুকুও মনে নেই তার । একসময়ের বিখ্যাত রকস্টারের (প্রসেনজিৎ) এমন কঠিন সময়ে পাশে রয়েছে তার অনুরাগী শ্রী (শুভশ্রী) । যে মানুষটার গানের প্রেমে একসময় মত্ত ছিল গোটা দুনিয়া, সে আজ পৃথিবীতে শুধুই একা । হঠাৎই তার একাকীত্বের জীবনে হাজির হয় তার ছেলে ঋষি । একাকীত্বে ডুবে থাকা আকাশের আত্মজীবনী লিখবে বলে ঠিক করে সে ।
কিন্তু বাবার সান্নিধ্যে আসতে গিয়ে সে একসময় ভালোবেসে ফেলে বাবার অনুরাগী শ্রী'কে । শ্রীও মন দেয় ঋষিকে । কী হবে এরপরে? আকাশ কি নিজের ভুলে যাওয়া জীবন মনে করতে পারবে? সে কি ঋষিকে চিনতে পারবে? নাকি অভিমান করে সকলের থেকে দূরে চলে যাবে? এহেন হরেক প্রশ্নের উত্তর মিলবে আগামী 19 জুন । ওইদিন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পাবে ছবিটি ৷